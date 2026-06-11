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Weltpremiere auf der Intersolar/Power2Drive: ClickCon präsentiert ClickFast - das neue ultraschnelle PV-Indach-Montagesystem

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Freiburg im Breisgau (ots)

Weltpremiere auf der Intersolar / Power2Drive: ClickCon präsentiert ClickFast

ClickCon stellt auf der The smarter E Europe / Intersolar / Power2Drive 2026 in München erstmals das neue PV-Indach-Montagesystem ClickFast vor. Das System wurde für Projekte entwickelt, bei denen schnelle Montage, wirtschaftliche Umsetzung und ein reduzierter Materialeinsatz entscheidend sind.

Als langjährig etablierter und international tätiger Hersteller von hochwertigen Photovoltaik-Montagesystemen entwickelt ClickCon seit vielen Jahren Lösungen für anspruchsvolle PV-Projekte - von Indachsystemen für Carports und Überdachungen bis hin zu Solarzäunen und Fassadenanwendungen. Mit ClickFast erweitert das Unternehmen sein Portfolio um ein besonders montagefreundliches und kostenoptimiertes Indachsystem.

Der technische Ansatz von ClickFast ist bewusst klar gehalten: Das System besteht aus nur zwei Hauptbauteilen und ermöglicht das Einschieben ganzer Modulreihen von First zu Traufe. Dadurch wird die Montage deutlich vereinfacht und beschleunigt. Gleichzeitig verzichtet ClickFast auf Gummidichtungen und setzt auf eine konstruktive Lösung, die für langlebige, wartungsarme und praxisgerechte PV-Indach-Anwendungen ausgelegt ist.

ClickFast eignet sich für Unterkonstruktionen aus Holz- oder Stahlpfetten und richtet sich insbesondere an Montagebetriebe, Planer, Stahl- und Holzbauunternehmen sowie Projektentwickler, die PV-Dächer effizient und kostenoptimiert realisieren möchten. Das System ergänzt das bestehende ClickCon-Portfolio rund um PV-Indachlösungen, Solarzäune und Fassadenanwendungen.

Besucherinnen und Besucher der Intersolar / Power2Drive können ClickFast vom 23. bis 25. Juni 2026 in München live kennenlernen: Halle B6, Stand B6.409.

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