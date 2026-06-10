YASC

Neues Produktdebüt

YASC stellt auf der PCIM Europe 2026 mehrere neue Produkte vor

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WUHU, China und NÜRNBERG, Deutschland (ots)

Auf der PCIM Europe 2026, einer weltweit führenden Messe für Leistungselektronik, die vom 9. bis 11. Juni 2026 stattfindet, gab YASC sein Debüt, indem es neben zahlreichen neuen Produkten eine vollständige Palette von Leistungsbauelementen aus Siliziumkarbid (SiC) - von der Industriequalität bis zur Automobilqualität - vorstellte. Das Unternehmen präsentierte seinen Kunden und Lieferkettenpartnern weltweit effizientere und zuverlässigere Branchenlösungen.

Die PCIM Europe, eine der einflussreichsten und am längsten bestehenden Fachveranstaltungen im weltweiten Leistungselektroniksektor, hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1979 zu einer wichtigen Plattform entwickelt, die akademische und industrielle Gemeinschaften miteinander verbindet, Spitzentechnologien vorstellt und die Zusammenarbeit mit der Industrie fördert. Auf der diesjährigen Messe präsentierte YASC Lösungen für vier Schlüsselbereiche: Industrieenergie, umweltfreundlicher Transport, Haushaltsgeräte sowie Festkörpertransformatoren (SST) und intelligente Mikronetze. Dutzende von Produkten wurden einem weltweiten Publikum vorgestellt und zogen die Aufmerksamkeit von Branchenexperten und Kunden auf sich.

Vorgestellt wurden zwei Leistungsmodule in Automobilqualität, die für Traktionswechselrichter in neuen Energiefahrzeugen (NEVs) entwickelt wurden: das E2D SiC für Nutzfahrzeuge und das E²Dmini-J SiC für Personenkraftwagen. Das E2D SiC-Modul bietet Plug-and-Play-Funktionalität und ist sehr gut an Nutzfahrzeugplattformen anpassbar. Die Produktqualität ist bewährt und zuverlässig und profitiert von der internen Komplettentwicklung, die einen Kostenvorteil bietet. Es hat auch die CNAS-Zertifizierung durch einen Drittanbieter bestanden. Das E²Dmini-J SiC-Modul zeichnet sich durch mehrere wichtige Merkmale aus: hohe Strombelastbarkeit und geringe Streuinduktivität, eine Standard-HPD-Mini-Schnittstelle mit integrierten Funktionen und einen Kostenvorteil als selbst entwickeltes Hochleistungs-SiC-Produkt. Dieses Modul reduziert effektiv die Schaltverluste und gewährleistet eine anhaltend hohe Ausgangsleistung in NEVs. Beide Produkte erfüllen alle wichtigen Leistungskriterien, sind serienreif und können die Elektromobilität effektiv vorantreiben.

Im Bereich der industriellen Energietechnik präsentierte YASC eine Vielzahl selbst entwickelter Hochleistungsprodukte, darunter 1200-V-SiC-SBDs, MOSFETs und Module in Industriequalität. Diese Produkte sind mit gängigen Schaltungstopologien wie Hard-/Soft-Switching und Resonanzschaltungen kompatibel und eignen sich für Anwendungen in den Bereichen PV-Energiespeichersysteme, Onboard-Charging, flexible Stromübertragung (SST) und industrielle Automatisierung. Darüber hinaus stellte YASC in den Bereichen Haushaltsgeräte und SST & Smart Microgrid Produkte mit einzigartigen Vorteilen vor und demonstrierte dem Publikum das große Marktpotenzial von SiC-Bauelementen.

Vor dem Hintergrund des globalen Klimawandels und einer sich verändernden internationalen Energielandschaft wächst die Nachfrage nach niedrigen Kohlenstoffemissionen und Energieeinsparungen. Angetrieben durch das Streben nach Effizienz in neuen Energiefahrzeugen, PV-Energiespeichern und Rechenzentren, treten SiC-Bauelemente dank ihrer einzigartigen Materialvorteile und ihrer weiten Verbreitung in ein goldenes Zeitalter ein. YASC präsentierte bei seinem Debüt auf der PCIM Europe 2026 nicht nur sein hochmodernes Produktportfolio, sondern zeigte auch die Entschlossenheit und Fähigkeit des Unternehmens, die globale Energiewende durch technologische Innovation voranzutreiben.

Informationen zu YASC YASC ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Leistungshalbleiterprodukten aus Siliziumkarbid (SiC) spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über umfassende Fertigungskapazitäten in den Bereichen Epitaxieverarbeitung, Produkt- und Moduldesign, Waferherstellung, Montage und Prüfung. YASC verfügt über die weltweit beste 6/8-Zoll-Produktionsanlage und ein fortschrittliches Unterstützungssystem. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von SiC-SBD- und MOSFET-Produkten an, die von der Industriequalität bis zur Automobilqualität reichen und eine Vielzahl von Anwendungen für neue Energiefahrzeuge, Photovoltaik, Energiespeicherung, Stromversorgung, Ladestationen und intelligente Stromnetze abdecken.

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