M.M. S.R.L

M.M. Srl - der ideale Partner für die Reinigung von Photovoltaikanlagen auf Dächern und am Boden, für jede Art von Anlage

Modena (ots)

MM S.r.l. ist ein italienisches Unternehmen mit Sitz in Modena (Emilia-Romagna), das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Maschinen und Anlagen für die Reinigung von Solarmodulen befasst.

Ziel von M.M. Srl: In einem sich ständig und rasch entwickelnden Markt, in dem Leistung, Effektivität und Effizienz jeden Tag den Unterschied ausmachen, hat sich M.M. Srl seit 2011 als Referenzunternehmen in der Planung, Herstellung und Montage von Systemen und Anlagen zur Reinigung von Photovoltaikmodulen etabliert. Wir folgen dem Markt nicht - wir sind ihm einen Schritt voraus.

Unser Wachstum ist das Ergebnis eines ständigen Dialogs mit unseren Kunden, bei dem wir auf ihre tatsächlichen Bedürfnisse eingehen, um diese in konkrete, zuverlässige und leistungsstarke Lösungen umzusetzen.

Jedes unserer Produkte entsteht mit einem klaren Ziel: Ihr zuverlässiger Partner im Arbeitsalltag zu sein, auf den Sie sich ohne Kompromisse verlassen können. Komplett Made in Italy.

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