SmarAct GmbH

Präzision am Atom-Limit an der Grenze des Machbaren für die Technologien der Zukunft

Oldenburg (ots)

Ob Halbleiter, Photonik oder Quantentechnologie: Fortschritt entsteht dort, wo Präzision anphysikalische Grenzen reicht. SmarAct entwickelt hochpräzise Positionier-, Automatisierungs- und Messtechnik, die bis in den Sub-Nanometer-Bereich zuverlässige Ergebnisse ermöglicht - und damit zentrale Voraussetzungen für die Technologien der Zukunft schafft.

Technologischer Fortschritt entsteht nicht durch Schlagworte, sondern durch Lösungen, die unter realen Bedingungen funktionieren. In anspruchsvollen Hightech-Anwendungen entscheiden kleinste Bewegungen, exakte Messungen und stabile Prozesse über die Leistungsfähigkeit ganzer Anwendungen. Lösungen von SmarAct kommen überall dort zum Einsatz, wo kleinste Strukturen oder Komponenten exakt bewegt, ausgerichtet oder vermessen werden müssen.

Die Relevanz solcher Technologien wächst rasant. In Feldern wie der Halbleiterindustrie, der Photonik, der Mikroskopie, der Quantentechnologie oder der Medizintechnik steigen die Anforderungen an Präzision kontinuierlich. Bauteile werden kleiner, Prozesse komplexer und Toleranzen enger. SmarAct schafft dafür die technische Grundlage: mit Systemen, die Bewegungen und Messungen bis in den Sub-Nano-Bereich ermöglichen - selbst unter extremen Bedingungen wie im Vakuum oder bei kryogenen Temperaturen.

Mehr als einzelne Komponenten

Dabei geht es nicht nur um einzelne Komponenten. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Positioniertechnik, Automatisierung und Messtechnik. Erst wenn diese Bereiche nahtlos ineinandergreifen, lassen sich hochkomplexe Anwendungen stabil und reproduzierbar umsetzen. Gerade dort, wo Standardlösungen an ihre Grenzen stoßen, entwickelt und baut SmarAct kundenspezifische Systeme für besonders komplexe Anforderungen.

Wie konkret sich das in der Praxis zeigt, verdeutlicht ein Projekt für Airbus: Für die Kalibrierung des hochauflösenden Spektrometers der Erdbeobachtungsmission Sentinel-5 entwickelte SmarAct ein spezielles Positioniersystem. Nur so kann das Instrument präzise Daten zur Zusammensetzung der Erdatmosphäre liefern. Die Messwerte helfen dabei, Luftqualität, Treibhausgase und UV-Strahlung zu überwachen und bilden die Grundlage für Klimaforschung, politische Entscheidungen und Gesundheitswarnungen. Seit August 2025 liefert Sentinel-5 diese Daten aus dem All.

Kompetenz aus einer Hand

Ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie ist die hohe Inhouse-Kompetenz. Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Systemintegration erfolgen im eigenen Haus. Diese enge Verzahnung verkürzt Abstimmungswege, beschleunigt Entwicklungszyklen und ermöglicht eine hohe Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Anforderungen. Interdisziplinäre Teams, die gezielt um Produkte und Anwendungen aufgebaut sind, ermöglichen kurze Wege zwischen Entwicklung, Fertigung und Systemintegration.

Seit der Gründung hat sich SmarAct international kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute Teil globaler Wertschöpfungsketten in wichtigen Zukunftsindustrien. Was mit einem Ingenieur und einem Physiker begann, ist heute eine Unternehmensgruppe mit drei unabhängigen Business Units. Die drei Geschäftsbereiche Motion, Metrology und Automation stehen für hochpräzise Positionierung, hochauflösende Mess- und Analyseverfahren sowie automatisierte Mikromontage- und Produktionslösungen. Der Hauptsitz in Oldenburg bleibt dabei das Zentrum für Entwicklung, Produktion und technologisches Know-how. Gleichzeitig wurde die internationale Präsenz mit Vertriebsstandorten in den USA und China ausgebaut.

Besonders in der Halbleiterindustrie wird deutlich, wie stark der Bedarf an Technologien für präzise Positionierung, Automatisierung und Messtechnik zunimmt. Megatrends wie Künstliche Intelligenz und datengetriebene Automatisierung erhöhen die Nachfrage nach leistungsfähigeren Chips und beschleunigen diesen Wandel zusätzlich. Langfristig verfolgt SmarAct die Vision, weltweit an nahezu jedem neu gefertigten Mikrochip beteiligt zu sein.

In diesem hochtechnologischen Umfeld ist SmarAct ein Partner für Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die technologische Grenzen verschieben wollen. Entscheidend sind dafür nicht Visionen allein, sondern Lösungen, die sich im Labor, in der Entwicklung und in der industriellen Anwendung bewähren. Damit schafft SmarAct Grundlagen für die nächste Generation von Schlüsseltechnologien.

Weitere Informationen zur SmarAct Gruppe und ihren Lösungen für Hightech-Anwendungen gibt es unter www.smaract.com oder auf Social Media: Facebook, LinkedIn, Instagram oder YouTube.

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