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easyGroup steigt mit der Einführung des easyShop.com-Marktplatzes in Partnerschaft mit OnBuy.com in den Online-Handel ein

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LONDON (ots)

easyShop.com ist ein neuer Online-Marktplatz, der Teil der easy-Markenfamilie ist

Die Plattform wird im Laufe dieses Jahres in 21 europäischen Ländern eingeführt.

Sie basiert auf OnBuy.com's eigener Marktplatztechnologie, die für den internationalen Einsatz entwickelt wurde.

Mit der Einführung von easyShop.com, einem neuen Online-Marktplatz, der noch in diesem Jahr an den Start gehen soll, steigt die easyGroup in den Mainstream-Online-Einzelhandel ein und expandiert damit erheblich in den Bereich des täglichen Einkaufs.

Die Einführung stellt einen wichtigen Schritt der easyGroup in den Einzelhandel dar, indem sie eine der bekanntesten europäischen Marken in einem neuen Sektor auf internationaler Ebene einsetzt. EasyShop behält den seit jeher bestehenden Fokus der Marke auf Einfachheit und Preis-Leistungs-Verhältnis bei und wird Einzelhändler an einem einzigen Einkaufsort zusammenführen, der auf langfristiges Wachstum ausgelegt ist. Der Start erfolgt zunächst in 21 europäischen Ländern.

Die easyShop-Domain wird von dem E-Commerce- und Marktplatz-Technologieunternehmen OnBuy betrieben und von der firmeneigenen OnCommerce-Plattform unterstützt, die die Infrastruktur und den operativen Rahmen bietet, der für die Unterstützung des grenzüberschreitenden Handels in großem Umfang erforderlich ist.

Die Plattform hat sich bereits international durch OnBuys eigenen Marktplatz bewährt, der in den letzten drei Jahren um mehr als 86 % gewachsen ist und nun über 100 Millionen Produkte in ganz Europa unterstützt, wobei mehrere Märkte ein vierteljährliches Wachstum von über 150 % aufweisen.

Im Rahmen der Partnerschaft wurden beträchtliche langfristige Investitionen vereinbart, die das Bestreben beider Parteien widerspiegeln, easyShop als bedeutenden neuen Marktplatz zu etablieren. Die Struktur ermöglicht es der easyGroup, durch ein modernes, anlagenarmes Modell in den Online-Einzelhandel einzusteigen, während OnBuy die für ein internationales Wachstum erforderliche Marktkompetenz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die operativen Fähigkeiten bereitstellt.

easyShop wird Verbrauchern ein unkompliziertes, preisgünstiges Online-Shopping bieten, das mit der bestehenden Präsenz der Marke easy in den Bereichen Reisen, Transport und Verbraucherservice abgestimmt ist. Für Einzelhändler bietet die Plattform Zugang zu einem neuen Marktplatz, der gleichzeitig in mehreren Ländern eingeführt wird, ohne die Komplexität, die normalerweise mit der Verwaltung mehrerer lokaler Marktplätze oder dem Aufbau einer Infrastruktur für jeden einzelnen Markt verbunden ist.

Sir Stelios Haji-Ioannou, Schöpfer und Eigentümer der easy-Markenfamilie, sagte:

„Die easy-Markenfamilie hat in viele neue Bereiche expandiert, indem sie sich auf Einfachheit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis konzentriert. Ich glaube, dass ein Online-Einzelhandelsmarktplatz mit einer großartigen Domain wie easyShop ein natürlicher nächster Schritt ist. Ich freue mich, Cas Paton von OnBuy in der easy-Familie willkommen zu heißen und mit ihm zusammenzuarbeiten, um ab sofort in 21 verschiedenen Ländern Verkäufer für unseren Marktplatz zu rekrutieren. Unser Ziel ist es, dass die Verbraucher ab dem vierten Quartal 2026 online einkaufen können. Aufregende Zeiten für die easy-Familie!"

Cas Paton, Geschäftsführer und Gründer von OnBuy, sagte:

„easyShop beseitigt viele der Hindernisse, die normalerweise die Expansion des Einzelhandels bremsen, indem es als reiner Marktplatz ohne Lagerbestand, Logistik oder lokale Infrastruktur arbeitet. Die Zusammenarbeit mit der easy-Markenfamilie vereint einen der bekanntesten Verbrauchernamen Europas mit bewährter Marktexpertise, was den Bekanntheitsgrad steigert und es den Einzelhändlern ermöglicht, Kunden in mehreren Ländern viel schneller zu erreichen."

easyShop wird als reiner Marktplatz betrieben, auf dem der Betreiber nicht mit dem Einzelhandel konkurriert, so dass den Einzelhändlern eine faire und transparente Plattform zur Verfügung steht, die ein langfristiges Wachstum ermöglicht. Das Onboarding von Verkäufern beginnt vor der Markteinführung, so dass Händler vom ersten Tag an Präsenz und Sichtbarkeit zeigen können.

Einzelhändler, die am Verkauf über die Domain interessiert sind, können ihr Interesse unter www.easyShop.com anmelden.

Informationen zu OnBuy

OnBuy wurde 2016 in Großbritannien von Cas Paton gegründet und ist ein führender europäischer Online-Marktplatz und ein Technologieunternehmen.

www.onbuy.com

Informationen zu easyGroup

Die easyGroup (easy.com) ist die Schöpferin und Eigentümerin der easy®-Markenfamilie. easyGroup hat sich zum Ziel gesetzt, die Marke easy zu schaffen, zu besitzen und zu verwalten, indem sie mit den richtigen Geschäftspartnern in ihren Branchen zusammenarbeitet. Durch die Lizenzierung des Namens easy schafft die easyGroup einen stetigen Einkommensstrom aus Lizenzgebühren, und der Großteil der Gewinne der easyGroup ltd wird über die im Vereinigten Königreich eingetragene Stelios Philanthropic Foundation (https://stelios.foundation/) für wohltätige Zwecke gespendet. Sir Stelios und die easyGroup haben inzwischen mehr als 120 Millionen Euro für wohltätige Zwecke gespendet.

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