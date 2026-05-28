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Intersolar-Forum "Power-to-Heat - die Kopplung von Strom und Wärme"

Vortragssession zu Infrarotheizungen und elektrischer Warmwasserbereitung in Kombination mit Photovoltaik auf Intersolar 2026

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München (ots)

Erstmals gibt es auf der Intersolar eine Vortragssession, in der es sich schwerpunktmäßig um Infrarotheiztechnik in Kombination mit Photovoltaik sowie solarelektrische Warmwasserbereitung dreht. Die Session "Power-to-Heat - die Kopplung von Strom und Wärme" ist ein Angebot im Rahmen des Intersolar-Forums am Dienstag, 23. Juni 2026. Von 13.30 bis 15.00 Uhr stellen fünf Referenten die Technik und Praxisbeispiele vor. Das Intersolar-Forum befindet sich in Halle A3, Stand A3.150. Die Intersolar ist eine von vier Fachmessen der "The Smarter E" vom 23. bis 25. Juni 2026 in der Messe München.

Ideales Trio: Photovoltaik, Batteriespeicher und Infrarotheizung

Infrarotheizungen sind eine einfach zu installierende elektrische Heiztechnik, die gut gedämmte Gebäude komplett und effizient mit angenehmer Wärme versorgen kann. Möglich ist auch die Kombination mit einer bestehenden Heizung, zum Beispiel im Bestandsgebäude, um den fossilen Energiebedarf zu reduzieren. In dem Fall deckt die Öl- oder Gasheizung die Grundlast, das Infrarotheizsystem die Spitzenlasten. Mit Thermostaten gesteuert, schalten sich die Infrarotheizungen nach Bedarf ein und sorgen in den gewünschten Räumen und Bereichen für Wärme. Die Kombination mit Photovoltaik und einem Batteriespeicher bietet sich an.

Installateure können ihren Kunden mit Infrarotheizungen eine vergleichsweise kostengünstige elektrische Wärmeversorgung anbieten, die zu höherer Energieunabhängigkeit und mehr Wohnkomfort führt. Die niedrigeren Anschaffungs- und Montagekosten von Infrarotheizgeräten, die einfach an die Steckdose angeschlossen werden, eröffnen Kunden finanziellen Spielraum für eine Solarstromanlage, ein Batteriespeichersystem oder mehr PV-Leistung.

Die Vortragssession wird von Uwe Lucht, Vorstand der IG Infrarot Deutschland e.V., mit dem Vortrag "Wärmeoffensive - Infrarotheizung trifft PV" eröffnet. Der Vortrag beleuchtet die wachsende Bedeutung solarelektrischer Wärme und zeigt, wie moderne Infrarotheizsysteme in Kombination mit Photovoltaik, Batteriespeichern und dynamischen Stromtarifen zu einem wichtigen Baustein der Energiewende werden.

Bernd Morschhäuser, Geschäftsführer der Vitramo GmbH, präsentiert das Mehrfamilienhaus K76 in Darmstadt, das von einer Genossenschaft errichtet wurde. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen das Energiekonzept mit Photovoltaik und Infrarotheizungen. Sandro Lorch, Vertriebsleiter der Etherma Deutschland GmbH, stellt einen Gewerbebau mit PV, Batteriespeicher, Infrarotheizstrahlern und elektrischer Betonkernaktivierung vor.

Das Thema Solarelektrische Warmwasserbereitung decken Markus Gundendorfer, Vertriebsleiter DACH der my-PV GmbH, und Andreas Pirner, Vertriebsleiter der Askoma AG, ab.

Weitere Informationen:

Intersolar-Forum: https://ots.de/i69KWQ

IG Infrarot Deutschland e.V: www.ig-infrarot.de

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Das Programm im Detail:

Intersolar-Forum: Power-to-Heat - die Kopplung von Strom und Wärme

Dienstag, 23. Juni 2026, 13:30 - 15:00 Uhr, Messe München

Die Session zeigt, wie sich mit solarelektrischer Wärme (Infrarotheizsystemen, Warmwasserbereitung, elektrischen Direkt- und Flächenheizungen) neue Themen entwickeln. Galt früher Strom als zu kostbar, um "verheizt" zu werden, sind heute Stromüberschüsse da, die es zu nutzen gilt. Besonders die Verbindung von Photovoltaik, Batteriespeicher und Infrarotheizung bietet Chancen: Sie steigert den Eigenverbrauch von Solarstrom, senkt den externen Energiebedarf und macht dynamische Stromtarife attraktiv.

Vorträge:

13:30 - 13:50 Uhr: Wärmeoffensive - Infrarotheizung trifft PV: Nachhaltig, behaglich und wirtschaftlich heizen

Uwe Lucht, Vorstand, IG Infrarot Deutschland e.V.

13:50 - 14:05 Uhr: Infrarot - So günstig, dass PV mit drin ist

Bernd Morschhäuser, Geschäftsführer Marketing+Vertrieb, Vitramo GmbH Infrarotheizungen

14:05 - 14:25 Uhr: Freude beim Heizen: PV-Sonnenstrom koordinieren und in Wärme speichern

Andreas Pirner, Leiter Vertrieb, Marketing und Innovationen, Askoma AG

14:25 - 14:40 Uhr: Warmwasser und Heizung in vollelektrischen Projekten, machbare und wirtschaftliche Lösungen

Markus Gundendorfer, Vertriebsleiter DACH, my-PV GmbH

14:40 - 15:00 Uhr: Praxisbeispiel Gewerbebau: Eigenverbrauch optimieren mit PV, Batteriespeicher und elektrischer Betonkernaktivierung

Sandro Lorch, Vertriebsleiter, ETHERMA Deutschland GmbH

Moderation der Vortragssession: Fabian Flade (Frido Flade GmbH)

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