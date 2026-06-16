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CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern

Daniel Peters: Werften, Häfen und Zulieferer sind das industrielle Kernstück Mecklenburg-Vorpommerns

Schwerin (ots)

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Daniel Peters, war heute Gast und Redner beim Zukunftsforum des Kooperationsverbundes RIC MAZA MV in Hasenwinkel. Die maritime Wirtschaft zählt mit ihren Werften, Zulieferbetrieben, Hafenstandorten und maritimen Dienstleistern zu den wichtigsten Industriebranchen des Landes. Im Nachgang erklärt Daniel Peters:

"Die maritime Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern bildet unseren industriellen Kern und hat große Wachstumspotentiale. Die Offshore-Industrie, der Spezialschiffbau und vor allem die militärische Sparte können Garanten sein, die gut bezahlte Jobs in der Industrie sichern und schaffen sowie unsere Technologiekompetenz stärken. Unser Land darf sich glücklich schätzen, hier wirtschaftliches Wachstum in einer ansonsten schwierigen wirtschaftlichen Lage zu wissen.

Die Branche braucht dennoch bessere politische Rahmenbedingungen durch einfachere Vergaben, einen drastischen Bürokratierückbau, eine Unterstützung für die Fachkräftegewinnung sowie deutlich weniger Natur- und Umweltauflagen. Vor allem braucht es das politische Bekenntnis, auch Militär- und Rüstungsinvestitionen als Bestandteil unserer Wirtschaftspolitik anzuerkennen und zu unterstützen. Die maritime Wirtschaft ist Zukunftsbranche, Innovationsmotor und Garant für gute Arbeitsplätze zugleich. Dieses Potenzial muss gehoben werden. Nach meinem heutigen Besuch habe ich den Eindruck gewonnen: die Branche braucht verlässliche Rahmenbedingungen. Die Politik ist gut beraten, diese zu schaffen."

Pressekontakt:

Pressestelle
CDU-Fraktion im Landtag
von Mecklenburg-Vorpommern
Lennéstraße 1
19053 Schwerin
Telefon: 0385/525-2205
Telefax: 0385/525-2277
E-Mail: pressestelle@cdu.landtag-mv.de
Internet: https://www.cdu-fraktion.de/

Original-Content von: CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

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