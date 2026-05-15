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Solarreinigung und Oberflächeninspektion als Partnerservice

Stuttgarter Start-up KLINO präsentiert eigenes System mit autonomer Reinigungstechnik und Online-Bestellprozess auf der Intersolar 2026

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Stuttgart (ots)

Das Stuttgarter Start-up KLINO präsentiert auf der Intersolar Europe 2026 erstmals seinen Reinigungs- und Oberflächeninspektionsservice für Photovoltaikanlagen. Installateure, Anlagenbetreiber, O&M-Dienstleister und Servicegesellschaften beauftragen den Service über einen Online-Bestellprozess; klino führt die Reinigung mit einem eigenen System aus, in dem ein autonomes Reinigungswerkzeug Teil des Ablaufs ist. Kunden kaufen keine Technik und integrieren keine Geräte - sie buchen das Ergebnis.

"Wir verkaufen keine Technik, wir verkaufen saubere Modulflächen - autonom durchgeführt und online bestellbar", sagt Giovanny Mateus, Gründer von klino. "Damit ist klino ein kompatibler Partner für bestehende O&M-Teams und Servicegesellschaften, nicht deren Wettbewerber."

Der Service umfasst die Reinigung, eine strukturierte Oberflächeninspektion und eine nachvollziehbare Felddokumentation. Partner können das klino-Angebot in ihr eigenes Serviceportfolio aufnehmen und an Endkunden weiterverkaufen oder klino direkt für Vor-Ort-Einsätze beauftragen, ohne bestehende elektrische oder digitale Wartungsprozesse zu duplizieren.

klino zeigt sein System live vom 23. bis 25. Juni 2026 am Stand C4.650D im Start-ups@The Smarter E Europe-Pavillon (Messe München). Eine begleitende Präsentation findet auf der Start-up Stage statt.

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