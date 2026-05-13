Dr. Falk Pharma GmbH

Dr. Stephanie Striegler wird Teil der Geschäftsführung bei Dr. Falk Pharma

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Freiburg (ots)

Strategische Verantwortung und Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs Technical Operations

Mit Wirkung zum 1. Mai 2026 ergänzt Dr. Stephanie Striegler die Geschäftsführung beim Freiburger Pharmaunternehmen Dr. Falk Pharma GmbH. Sie verantwortet den Geschäftsbereich Technical Operations, zu dem auch die Tochtergesellschaft Losan Pharma GmbH, mit Standorten in Neuenburg am Rhein und Eschbach, gehört, und wird zukünftig zusammen mit Philipp Argast, Managing Director Finance & Administration, Dr. Kai Pinkernell, Managing Director Science & Innovation, und Torben Zachmann, Managing Director Commercial, das Familienunternehmen führen.

Nach ihrem Pharmaziestudium und der anschließenden Promotion in Biotechnologie begann Dr. Stephanie Strieglers beruflicher Werdegang als Prozess- und Technologieexpertin direkt auf dem Produktions-Shopfloor. Im Verlauf übernahm sie steigende Verantwortung für die Herstellung und Qualitätssicherung diverser Arzneimittel aller Technologien an insgesamt fünf verschiedenen Produktionsstandorten bis hin zur Standortleitung bei unterschiedlichen großen, internationalen Pharmaunternehmen. Sie kennt sich aus mit diversen Herstellungsverfahren kleiner und großer Wirkstoffmoleküle und war neben Deutschland auch in der Schweiz tätig.

"Mit ihrer offenen, strukturierten und lösungsorientierten Herangehensweise, ihrem Gestaltungswillen sowie ihrem Teamgeist und ihrer langjährigen Erfahrung fügt sich Stephanie Striegler in idealer Weise in die Teams von Dr. Falk Pharma und Losan Pharma ein. Sie vereint fundierte Expertise mit einer ausgeprägten Fähigkeit und Leidenschaft, Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit ihr den Bereich Technical Operations strategisch weiterzuentwickeln", freut sich Carola Falk, Gesellschafterin der Dr. Falk Pharma.

"Ich freue mich sehr auf die vielfältigen Aufgaben bei Falk, darauf, einen Beitrag zu leisten, und vor allem auf die Zusammenarbeit mit den Teams vor Ort - bei Dr. Falk Pharma in Freiburg und der Losan Pharma. Falk ist ein angesehenes und langjährig etabliertes mittelständisches Unternehmen mit visionären Ideen für die Zukunft sowie international tätig. Die Falk-Kultur und die Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben mich unheimlich begeistert, genauso wie die Vision für die Zukunft und was und wie hier alles gemeinsam bewegt wird", sagt Stephanie Striegler.

Der Spezialist für Verdauungs- und Stoffwechselmedizin stellt seine qualitativ hochwertigen Medikamente für Indikationen in der Gastroenterologie und Hepatologie in unterschiedlichen Arzneiformen in Europa her. "Der größte Teil der Produktion findet bei unserem Tochterunternehmen Losan Pharma statt, wo wir aktuell auch in neue Produktions- und Logistikgebäude am Standort Eschbach investieren. Daher freuen wir uns sehr, Stephanie Striegler an Board zu haben, und darüber, dass sie ihre langjährige Produktions- und Supply-Chain-Erfahrung bei uns einbringen kann", betont Dr. Martin Falk, Gesellschafter der Dr. Falk Pharma.

Dr. Stephanie Striegler übernimmt die Verantwortung für den Geschäftsbereich Technical Operations von Dr. Andreas Rascher, der im vergangenen Herbst unerwartet von uns gegangen ist.

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Über die Dr. Falk Pharma GmbH

Die Dr. Falk Pharma GmbH mit Sitz in Freiburg entwickelt und vertreibt seit über 60 Jahren innovative Arzneimittel für verschiedene Erkrankungen der Leber, der Gallenwege, des Darms und der Speiseröhre. Als internationaler Spezialist für Verdauungs- und Stoffwechselmedizin bringt das Unternehmen Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftler*innen und Patient*innen zusammen, um neue und wirkungsvolle Ansätze der Versorgung der Betroffenen zu entwickeln. Im Fokus der Forschungsinvestitionen und Studien steht das Ziel, die klinische Praxis und das Leben der Patient*innen nachhaltig zu verbessern. Das stetig wachsende Familienunternehmen mit globaler Vernetzung und 10 Tochtergesellschaften in Europa und Australien forscht und entwickelt in Freiburg. Hergestellt werden die pharmazeutischen Produkte in Europa, größtenteils in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1550 Mitarbeiter*innen weltweit, davon 450 in Freiburg.

Weitere Informationen über die Dr. Falk Pharma finden Sie unter: www.drfalkpharma.de

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