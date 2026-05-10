KI Institut - AI Fabric

KI Institut - AI Fabric startet Modell für souveräne KI in Unternehmen und Verwaltung

In Plauen entsteht ein gemeinwohlorientierter Arbeitsraum, der KI aus der Forschung in die Anwendung bringt

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Plauen (ots)

In Plauen entsteht ein Modell dafür, wie Künstliche Intelligenz künftig unter eigener Kontrolle entwickelt und in Unternehmen und Verwaltung eingesetzt werden kann: Das KI Institut - AI Fabric und die Duale Hochschule Sachsen (DHSN) haben heute eine Hochschulallianz unterzeichnet.

Ziel ist es, KI nicht nur anzuwenden, sondern eigene KI-Modelle, Anwendungen und Kompetenzen in Deutschland aufzubauen - auf Basis kontrollierter Daten, wissenschaftlicher Forschung und konkreter Anwendungsfälle.

Die Unterzeichnung fand im Beisein des Sächsischen Staatsministers für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, Sebastian Gemkow, in der Hempelschen Fabrik in Plauen statt.

"Deutschland braucht nicht nur Strategien für Künstliche Intelligenz. Wir brauchen Orte, an denen KI unter eigener Verantwortung praktisch wird", sagt Rainer Gläß, Geschäftsführer des KI Instituts. "Genau daran arbeiten wir: Wir schaffen einen gemeinwohlorientierten Arbeitsraum, in dem Unternehmen, Verwaltung, Hochschule und Gesellschaft KI verstehen, erproben und in konkrete Anwendungen überführen können."

Warum das KI Institut jetzt relevant ist

Künstliche Intelligenz wird zur Schlüsseltechnologie für Wirtschaft, Verwaltung und Bildung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und Datensouveränität. Viele Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sind heute auf externe KI-Plattformen angewiesen - und geben damit Kontrolle über Daten und Anwendungen ab.

Das KI Institut setzt hier an: Es schafft einen kontrollierten Arbeitsraum, in dem KI auf Basis regionaler Daten entwickelt, getestet und angewendet werden kann - mit dem Ziel, technologische Abhängigkeiten zu reduzieren und eigene Handlungsfähigkeit aufzubauen.

Wie KI konkret in die Anwendung kommt

Das KI Institut verbindet Infrastruktur, Forschung, Praxis und Ausbildung zu einem System, das Künstliche Intelligenz direkt in die Anwendung bringt.

Kernbestandteile sind:

Aufbau einer leistungsfähigen Infrastruktur als technologisches Rückgrat für Modelltraining und Anwendungen

Praxisprojekte: Umsetzung konkreter KI-Anwendungen direkt in Unternehmen und Verwaltung

Forschung & Entwicklung: Entwicklung nachvollziehbarer und übertragbarer KI-Modelle

Bildung: Aufbau von Fachkräften, die KI nicht nur nutzen, sondern verstehen und weiterentwickeln

Das KI Institut bündelt Infrastruktur, Forschung, Praxis und Ausbildung zu einer Einheit, die Künstliche Intelligenz aus der Entwicklung direkt in die Anwendung überführt.

Hochschulallianz stärkt das KI Institut als Lern- und Umsetzungsraum

Die Kooperation mit der Dualen Hochschule Sachsen erweitert das KI Institut gezielt um Forschung, Lehre und Fachkräfteentwicklung und verankert es damit noch stärker in der Region.

"Mit der Hochschulallianz schaffen wir die Grundlage, um Forschung, Lehre und Anwendung im Bereich Künstliche Intelligenz enger miteinander zu verzahnen", sagt Prof. Dr.-Ing. Frank Schweitzer, kommissarischer Rektor der Dualen Hochschule Sachsen. "Studierende und Forschende arbeiten hier an realen Problemstellungen und bringen ihre Ergebnisse direkt in die Praxis."

Die DHSN entwickelt zudem einen internationalen Studiengang für Angewandte KI, der gezielt Fachkräfte für diese neue Infrastruktur ausbilden soll.

Bedeutung für Sachsen und darüber hinaus

Die Initiative zeigt exemplarisch, wie Regionen im Strukturwandel eigene technologische Kompetenz aufbauen können - mit Relevanz weit über Südwestsachsen hinaus.

"Mit dieser Art der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gehen wir ganz neue Wege. Über die Hochschulallianz zwischen der Dualen Hochschule und den Software- und KI-Experten des KI Instituts - AI Fabric verknüpfen wir Forschung & Entwicklung sowie Lehre zielgerichtet mit der Anwendung und einem konkreten Produkt. Hier wird der viel beschworene Einsatz von KI auch in kleinen und mittleren Unternehmen konkret. Davon kann und wird vor allem hier in Südwestsachsen und auch darüber hinaus die Wirtschaft profitieren, weil sich die Arbeit des KI Instituts eng an den Möglichkeiten und Anforderungen von Unternehmen orientiert", sagt Sebastian Gemkow, Sächsischer Staatsminister für Wissenschaft, Kultur und Tourismus.

Was souveräne KI konkret bedeutet

Souveräne KI bedeutet:

Daten kontrolliert nutzen

Systeme nachvollziehbar betreiben

Technologien offen und prüfbar gestalten

Verantwortung sichtbar beim Menschen belassen

Für Unternehmen bedeutet das: bessere Prozesse, schnellere Entscheidungen und mehr Kontrolle über eigene Daten. Für Verwaltungen: mehr Struktur, Transparenz und bessere Entscheidungsgrundlagen.

"Gute KI macht die Welt nicht simpel. Sie macht Komplexität beherrschbar", sagt Dr. Jens Krüger, Vorsitzender des Beirates des KI Instituts und CEO von Newwork Software.

"Verwaltungen können so Anfragen schneller strukturieren und Entscheidungen besser vorbereiten. Mittelständische Unternehmen werden in die Lage versetzt, komplexe Kundenanfragen, Angebote, Wissen oder Prozesse besser zu koordinieren."

Über das KI Institut

Das KI Institut - AI Fabric ist eine gemeinnützige Initiative für souveräne, offene und praktisch nutzbare Künstliche Intelligenz. Ziel ist es, Infrastruktur, Forschung und Anwendung in einem regionalen Arbeitsraum zu verbinden und technologische Handlungsfähigkeit aufzubauen.

Weitere Informationen zum KI Institut sind unter https://www.ki-institut-aifabric.ai verfügbar.

Über die Duale Hochschule Sachsen (DHSN)

Theorie trifft Praxis. An der Dualen Hochschule Sachsen kooperieren Wissenschaft und Wirtschaft in über 60 marktorientierten Studienangeboten in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Sozial-/Gesundheitswesen.

An insgesamt sieben Akademie-Standorten in Sachsen wird ein dreijähriges duales Studium mit curricular abgestimmten Theorie- und Praxisphasen angeboten, das Studierende optimal auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet.

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