Dr. Jasmin Last

Dr. Jasmin Last etabliert Longevity-Board nach Tumorboard-Vorbild für präventive Medizin

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Werder (Havel) (ots)

Um die gesunde Lebensspanne (Longevity) von Patienten systematisch zu verlängern, bringt die Ärztin Dr. Jasmin Last einen neuen Ansatz in die deutsche Präventionsmedizin: ein interdisziplinäres "Longevity-Board" nach dem Vorbild onkologischer Tumorboards. Parallel zur Einführung dieses Praxis-Konzepts stellt die Ärztin aus Werder (Havel) ihr Buch "Beyond Longevity" vor, das aufzeigt, warum aktive Gesundheitsvorsorge bereits ab Mitte 20 beginnen muss und nicht erst im Alter.

In der Onkologie sind Tumorboards seit Jahren der Goldstandard. Dabei entwickeln Ärzte verschiedener Disziplinen gemeinsam die beste Therapie für den Patienten. Dr. Last, Ärztin für ästhetische und funktionelle Medizin, wendet dieses Prinzip nun auf die Prävention an. In ihrem neu etablierten Longevity-Board vereint sie Experten aus funktioneller Medizin, Zahnmedizin, Ernährungswissenschaft, Sportmedizin, Psychologie und ästhetischer Medizin.

"In der Krebsmedizin ist es selbstverständlich, interdisziplinär zu arbeiten. Warum nicht auch in der Prävention?", erklärt Dr. Last. "Gesundheitsprobleme treten selten isoliert auf. Hautprobleme können ihre Ursache im Darm haben, chronische Erschöpfung in Mikronährstoffmängeln, und Entzündungen zeigen sich oft zuerst im Mundraum. Wir müssen den Menschen als Ganzes betrachten."

Prävention ab 25: Ein Umdenken im Gesundheitssystem

Die theoretische und wissenschaftliche Grundlage für diesen ganzheitlichen Ansatz liefert Dr. Last in ihrem Buch "Beyond Longevity - Eine Anleitung für ein gesundes, langes Leben". Darin räumt sie mit dem Irrglauben auf, Anti-Aging sei ein Thema für die zweite Lebenshälfte. Bereits ab Mitte 20 verliert der Körper essenzielle Bausteine, wie etwa ein Prozent Kollagen pro Jahr.

Gleichzeitig kritisiert die Medizinerin die Hürden der aktuellen Diagnostik im deutschen Gesundheitssystem. "Ein großes Blutbild beim Hausarzt kostet fünf Euro und zeigt oft kaum die eigentlichen Ursachen von Beschwerden. Die Bestimmung wichtiger Marker wie aktiver B-Vitamin-Formen oder Aminosäureprofile ist teuer und für viele nicht zugänglich", so Dr. Last. Ihr Buch bietet deshalb praktische Orientierung, um auch ohne umfassende und teure Labordiagnostik gesundheitlich vorzusorgen - unterfüttert mit Erkenntnissen aus den "Blue Zones", Regionen mit den gesündesten und ältesten Menschen der Welt.

Konkrete Empfehlungen nach Lebensphasen

Anstatt einer reinen Symptombehandlung liefert "Beyond Longevity" präventive Maßnahmen, die sich der jeweiligen Lebensphase anpassen. Während ab 30 Jahren UV-Schutz und erste Antioxidantien im Fokus stehen, rücken ab 40 Jahren gezieltes Stressmanagement und Mikronährstoff-Checks in den Mittelpunkt. Ab 50 Jahren liegt der Schwerpunkt auf der Tiefenregeneration und der Pflege des Mikrobioms.

"Man muss nicht perfekt sein. Aber man sollte bereit sein, seinen Körper besser zu verstehen und ihn so zu behandeln, wie er es verdient", resümiert die Autorin.

Buchinformationen:

Titel: Beyond Longevity - Eine Anleitung für ein gesundes, langes Leben

Beyond Longevity - Eine Anleitung für ein gesundes, langes Leben Autorin: Dr. med. Jasmin Last

Dr. med. Jasmin Last Umfang: 244 Seiten

244 Seiten Erscheinung: 29. Oktober 2025

29. Oktober 2025 ASIN: B0FP4G9B5G

B0FP4G9B5G ISBN: 979-8267971157

979-8267971157 Erhältlich: ab sofort bei Amazon und im ausgewählten Buchhandel.

Web: https://dr-last.de/

Hinweis für Redaktionen: Hochauflösendes Bildmaterial (Buchcover, Porträtfotos von Dr. Last) sowie Rezensionsexemplare stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Zudem steht Dr. Last für Interviews, Gastbeiträge oder Expertenzitate rund um die Themen Longevity, Biohacking und ganzheitliche Prävention bereit.

Über Dr. med. Jasmin Last: Dr. Jasmin Last ist Ärztin für ästhetische und funktionelle Medizin mit Schwerpunkt Longevity. In ihrer Privatpraxis in Werder (Havel) verbindet sie modernste Labordiagnostik mit ganzheitlichen Therapieansätzen. Mit der Gründung ihres interdisziplinären Longevity-Boards setzt sie neue Maßstäbe in der deutschen Präventionsmedizin, indem Experten verschiedener Fachrichtungen gemeinsam individuelle Gesundheitsstrategien für Patienten entwickeln.

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