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Zu viel Routine, zu wenig Feuer: Fireball zündet den Vatertag Vibe Check in Berlin

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Berlin (ots)

Fireball-Umfrage zeigt: Viele Väter wünschen sich mehr Abenteuer im Alltag - rund 700 Gäste feierten das Fireball-Event in Berlin.

Wenn der Alltag zur Endlosschleife wird, bleibt bei vielen Vätern das Abenteuer auf der Strecke. Genau das zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag von Fireball Cinnamon Whisky Liqueur: 52 Prozent der befragten Väter in Deutschland wünschen sich mehr Abenteuer und Abwechslung im Alltag, 46 Prozent haben das Gefühl, als Vater zumindest einen Teil ihres Feuers verloren zu haben. Und 21 Prozent würden am Vatertag am liebsten bewusst aus dem Trott ausbrechen und einmal wieder "wild" sein.

Ein weiterer Blick auf die Studie zeigt, warum: 36 Prozent nennen den Spagat zwischen Beruf und Familie als eine ihrer größten Herausforderungen. Für Fireball war damit klar: So kann's nicht weitergehen. Wenn Routinen übernehmen und der Vatertag nur noch auf Sparflamme läuft, braucht es einen Gegenentwurf mit mehr Puls, mehr Charakter und mehr Feuer.

Darum schickte Fireball am Vatertag den "Fireball's Vatertag Vibe Check" in Berlin ins Rennen. Rund um den James-Simon-Park bekamen festgefahrene Vatertagstouren ein Upgrade: Per Rikscha wurden Väter, bei denen die Stimmung längst auf Sparflamme lief, zur "Vatertag Vibe Station" im Mokka Mitte gebracht - dorthin, wo Musik, Challenges und neue Vibes den Tag wieder auf den Siedepunkt brachten.

"Viele Väter funktionieren jeden Tag zwischen Beruf, Familie und Verantwortung. Wir wollten zum Vatertag einen Moment schaffen, der genau das durchbricht - mit mehr Charakter, mehr Vibes und einem Erlebnis, das nicht nach Pflichtprogramm, sondern nach echtem Ausbruch aus dem Alltag aussieht", sagt Lorenzo Farronato, Head of Europe bei Fireball.

Und das Konzept zündete: Viele Väter ließen sich aus dem Bollerwagen-Trott entführen und nahmen den Rikscha-Ride direkt zur "Vatertag Vibe Station" gerne mit. Im Mokka Mitte war dann schnell klar: Hier wird nicht einfach nur vorbeigeschaut, hier wird mitgefeiert. Die Fireball Base wurde im Laufe des Tages zum Hotspot für alle spontanen Besucher, die keine Lust auf Pflichtprogramm hatten, sondern auf gute Musik, Action und spannende Duelle.

Bei DJ-Sets, Bollerwagen-Upgrades, dem "Dad Strength Check" und dem "Vibe Check Wheel" wurde nicht lange gefackelt - hier traf gute Stimmung auf echten Kampfgeist und Kräftemessen. Entsprechend voll, laut und lebendig war die Atmosphäre vor Ort. Rund 700 Gäste brachten die Fireball Base auf Betriebstemperatur, 60 kostenlose Rikscha-Fahrten sorgten für Nachschub und rund 1.000 Sofortgewinne sowie 1.000 Fireball-Shots gingen direkt vor Ort raus. Dieser Vatertag hatte nicht nur die richtigen Vibes, sondern ordentlich Feuer.

Der Meinung waren auch die beiden Berliner Content Creator Marc-Renè Lochmann (mehr als 460.000 YouTube-Abonnenten) und Influencer "Der Schäng" (über 300.000 TikTok-Follower), die dem "Vatertag Vibe Check" digital einheizten. Mit ihrer humorvollen Art nahmen sie ihre Communities direkt mit ins Geschehen und feuerten die Vibes mit Live-Updates und Behind-the-Scenes-Einblicken in Echtzeit auf ihre Kanäle.

"Das war von Anfang an einfach so eine coole Idee. Du stehst da so mit deinen Jungs rum und irgendwie ist die Luft raus und bam, kommt 'ne Rikscha vorbei, sammelt dich ein und du landest mitten im Geschehen und überall um dich herum passiert nur noch wilde Action - solche spontanen Aktionen sind immer die besten", erzählt Marc-Renè Lochmann.

"Ich fand's einfach geil, dass das nicht so ein Ding war, wo alle nur kurz aufgetaucht sind, einen Shot gezogen und direkt wieder abgehauen sind. Die Leute hatten wirklich Bock auf das Programm, zusammen Spaß zu haben, sich gegenseitig zu challengen und einfach mal aus diesem normalen Vatertags-Gedöns rauszukommen. Und Marc und ich haben da natürlich gern mitgemischt", berichtet "Der Schäng" lachend.

Mit dem "Vatertag Vibe Check" zeigte Fireball, wie sich ein Vatertag anfühlen kann, wenn Routine Pause hat und stattdessen wieder gute Vibes und Feuer übernehmen.

- Ende -

Über die Umfrage:

Im Auftrag von Fireball befragte YouGov im Mai 2026 insgesamt 1.585 Väter ab 18 Jahren in Deutschland online zu ihrem Alltag, ihrem Verhältnis zum Vatertag und ihrem Wunsch nach mehr Spontaneität.

Über Fireball

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