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Fireball sucht Deutschlands langweiligste Vatertagsfeiern und startet den ultimativen "Vibe Check" in Berlin

Ein Comeback für Väter, für die Vibes - und für einen Vatertag, der mehr verdient

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Berlin (ots)

Fireball Cinnamon Whisky Liqueur macht offiziell Schluss mit müden, halbherzigen Vatertagsroutinen und startet am 14. Mai in Berlin den "Fireball's Vatertag Vibe Check". Denn aus Sicht der Marke hat der Tag sein Feuer verloren: vorhersehbare Bollerwagen-Routen, lauwarmes Bier und eine Playlist, die seit 2014 nicht mehr aktualisiert wurde. Die Energie? Verflogen. Fireball nimmt das nicht länger hin und will den Vätern ihren Tag zurückgeben.

Dafür positioniert sich das Fireball Vibe Check Team im zentralen James-Simon-Park und hält Ausschau nach Vätern, bei denen die Stimmung zwischen planlosen Abläufen und angestaubten Traditionen längst auf der Strecke geblieben ist. Speziell gekennzeichnete Fireball-Rikschas bieten den Gestrandeten einen kostenlosen Ride ins Mokka Mitte, das sich für diesen Tag in Fireballs "Vatertag Vibe Station" verwandelt - den neuen Hotspot für Väter, die ihrem Tag noch eine echte Wende geben wollen. Wer nicht erst aufgesammelt werden muss, kann natürlich auch direkt vorbeikommen.

Mit von der Partie sind auch bekannte Berliner Content Creator wie der energiegeladene Marc-René Lochmann. Als YouTuber der ersten Stunde ist er für seine erfolgreichen und nahbaren Social-Formate bekannt. Gemeinsam befeuern die Fireball-Korrespondenten jede Challenge und jeden Moment, in dem der Tag wieder Fahrt aufnimmt - mit Live-Updates, Behind-the-Scenes-Einblicken und Aktionen, die die Stimmung anheizen. "Mann" darf gespannt sein.

An der "Vatertag Vibe Station" zündet Fireball dann die nächste Stufe: Das Mokka Mitte, direkt am James-Simon-Park, wird zur Fireball-Homebase mit DJ-Sets, Bollerwagen-Upgrades und jeder Menge Action. Für einen Vatertag, den man endlich wieder feiern will.

Dort können Väter zeigen, ob sie das Zeug zum "Fireball Dad" haben. Der "Dad Strength Check"und das "Vibe Check Wheel" liefern knackige Challenges, reichlich Schlagabtausch und jede Menge Chancen auf Ruhm und Sofortgewinne - darunter exklusiver Merch, eiskalte Shots und mehr.

"Der Vatertag sollte aufregend sein. Wir haben gesehen, wie die Energie verloren gegangen ist und dachten: Nicht mit uns!", sagt Lorenzo Farronato, Head of Europe bei Fireball. "Fireball steht für Momente mit Puls. Mit dem Vatertag Vibe Check geben wir dem Tag wieder echten Charakter. Wenn der Vatertag ein Comeback braucht, dann ist es dieses."

An diesem Vatertag kehren die Vibes zurück:

Wann: Vatertag, 14. Mai 2026, von 12:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Wo: The Fireball Station @ Mokka Mitte, James-Simon-Park, 10178 Berlin.

Über Fireball

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