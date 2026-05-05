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emco e-roller bringt die e-Schwalbe zurück nach Suhl - Ikone trifft Elektromobilität

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Lingen/Suhl (ots)

Eine der bekanntesten Zweirad-Ikonen Deutschlands steht vor ihrem Comeback: Die legendäre Schwalbe soll künftig wieder am traditionsreichen Standort Suhl gefertigt werden - neu gedacht, vollelektrisch und mit klarer Zukunftsorientierung. Die Unternehmerfamilie von Schweinitz, Inhaber der emco electro roller GmbH, hat dafür die Weichen gestellt. Auf dem historischen Simson-Areal im Stadtteil Suhl-Heinrichs wurde bereits eine Produktionshalle angemietet. Parallel dazu wurde mit dem Rechteinhaber der Marke eine Absichtserklärung zur Lizenzübernahme unterzeichnet. Ziel ist es, die E-Schwalbe wieder dort zu produzieren, wo ihre Geschichte ihren Ursprung hat - und sie gleichzeitig in die nächste Ära der Mobilität zu führen.

Tradition trifft auf strategische Neuausrichtung. Mit der Integration der E-Schwalbe erweitert emco e-roller gezielt sein bestehendes Portfolio und stärkt seine Position als unabhängiger deutscher Anbieter für alltagstaugliche Elektromobilität. Das Unternehmen wird als Familienunternehmen geführt und steht für nachhaltige, wirtschaftliche und verlässliche Mobilitätslösungen für Privatkunden, Unternehmen und Kommunen. Die Marke emco e-roller blickt auf über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Elektromobilität zurück und wurde unter der Leitung von Gavin von Schweinitz und Yasmin von Schweinitz strategisch neu ausgerichtet. Der Fokus liegt auf skalierbaren Lösungen, urbaner Mobilität und einem breiten Markenportfolio - von funktionaler Alltagsmobilität bis hin zu Premium- und Lifestyle-Konzepten. Zu ihrem bisherigen Portfolio gehören die Deutschen Marken UNU by emco, DREEMS by emco, Kumpan by emco und emco NOVA.

Neuer Impuls für den Standort Suhl - Mit der geplanten Verlagerung der Produktion nach Thüringen knüpft das Projekt bewusst an die industrielle Geschichte des Standorts an. Über Jahrzehnte wurden in Suhl Fahrzeuge produziert, die Mobilität in Deutschland geprägt haben. Die Rückkehr der Schwalbe steht nun symbolisch für den Übergang von industrieller Tradition hin zu nachhaltiger, moderner Technologie. "Die Schwalbe muss wieder Luft unter die Flügel bekommen - und zwar in Suhl", erklärt Yasmin von Schweinitz. "Unser Ziel ist es, eine Ikone nicht nur neu zu beleben, sondern sie konsequent in die Zukunft zu führen."

Hintergrund: Neustart nach Produktionsstop

Die E-Schwalbe wurde zuletzt in Polen gefertigt, nachdem sie von einem Münchner Unternehmen entwickelt worden war. Im Zuge der Insolvenz des bisherigen Herstellers kam die Produktion jedoch zum Erliegen. emco e-roller sieht darin die Chance, das Produkt strategisch neu aufzustellen und langfristig zu sichern.

Ausblick - Konkrete Details zu Produktionsstart und Stückzahlen werden derzeit noch ausgearbeitet. Bei planmäßigem Verlauf könnte die Fertigung bereits im Laufe des Jahres anlaufen. Mit der E-Schwalbe entsteht damit nicht nur ein neues Produkt im Portfolio von emco e-roller, sondern ein starkes Symbol für die Verbindung von Herkunft, Design und zukunftsfähiger Mobilität.

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