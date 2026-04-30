Kristina Arnold

Neues Führungsprogramm für den Mittelstand setzt auf körperliche Wahrnehmung statt Methoden-Theorie

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Lüneburg / Hamburg (ots)

Happy Holistic Fusion bricht mit klassischen Führungstrainings: Das EASE Leadership System verankert Führungskompetenz über ganzheitliche Körper- und Emotionsarbeit - branchenübergreifend. Kristina Arnold und Anika Liedloff-Völker, Gründerinnen von Happy Holistic Fusion mit Sitz in Lüneburg und Hamburg, haben das EASE Leadership System entwickelt - ein strukturiertes Führungskräfteprogramm für den Mittelstand. Das Programm richtet sich an Führungskräfte, die unter anhaltendem Druck an Entscheidungsstärke und Präsenz verlieren, und verbindet körperorientierte Arbeit mit Präsenztraining, digitalen Modulen und moderiertem Praxistransfer über sechs Monate. Der Ansatz grenzt sich bewusst von klassischen Führungstrainings ab. Während diese primär auf kognitive Modelle und Methoden setzen, arbeitet EASE mit Körper, Kopf und Emotionen zugleich. Der Name steht für vier Entwicklungsebenen: Emotion, Akzeptanz, Stabilität und Erfüllung. Das Programm versteht sich dabei nicht als Wellness-Angebot, sondern als Transformationsprozess - mit dem erklärten Ziel, dass Führungskräfte auch unter Druck handlungsfähig bleiben, ohne gegen sich selbst zu arbeiten. Das Programm gliedert sich in drei Phasen: digitale On-Demand-Module als Vorbereitung und roter Faden, fünf Präsenzmodule mit je zwei Tagen sowie sechs moderierte Online-Integrationssessions im 60-Minuten-Format. Optional buchbar sind ein internes Multiplikatorenprogramm und ein monatlicher Führungskräftezirkel über zwölf Monate. Pro Jahr führen Arnold und Liedloff-Völker maximal drei Programme durch; nach eigenen Angaben sind 60 Prozent der verfügbaren Plätze für 2026 bereits vergeben. "Führungskräfte scheitern selten an fehlendem Wissen. Sie scheitern daran, dass sie unter echtem Druck anders reagieren als sie es wollen. Der Körper zeigt Spannungen, die lange ignoriert wurden. Genau dort setzt EASE an - nicht erst, wenn alles gelöst ist, sondern mitten im Prozess." Kristina Arnold, Mitgründerin Happy Holistic Fusion Das Programm richtet sich branchenübergreifend an Führungskräfte im Mittelstand. Arnold und Liedloff-Völker selbst bringen viele Jahre Führungsverantwortung aus Hospitality und Gesundheitswesen mit und haben das Konzept aus dieser Praxiserfahrung heraus entwickelt, ergänzt durch Ausbildungen in körperorientiertem Coaching und systemischer Arbeit. Laut einer Teilnehmendenbefragung von Happy Holistic Fusion geben 85 Prozent an, das Programm früher benötigt zu haben; 92 Prozent der zugehörigen Teams bemerken nach dem zweiten Modul eine Veränderung bei ihrer Führungskraft. Ein Teilnehmer berichtet, die Fluktuationsrate in seinem Bereich nach dem Programm von 30 auf 12 Prozent gesenkt zu haben. Über Happy Holistic Fusion Happy Holistic Fusion wurde von Kristina Arnold und Anika Liedloff-Völker gegründet und hat seinen Sitz in Lüneburg und Hamburg. Das Unternehmen begleitet Führungskräfte und Organisationen im Mittelstand branchenübergreifend bei der Verbindung von systemischer Führungsentwicklung, körperorientierter Arbeit und emotionaler Stabilität unter Druck. Die Gründerinnen verfügen über langjährige Führungspraxis in Hospitality und Gesundheitswesen sowie Ausbildungen in körperorientiertem Coaching, systemischer Arbeit und Personalentwicklung. Weitere Informationen: www.ease-leadership.de

Original-Content von: Kristina Arnold, übermittelt durch news aktuell