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PIA Media bündelt Wachstum und Neugeschäft auf C-Level

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Hamburg (ots)

Mit Robin Jansen als neuem Chief Growth Officer schafft PIA Media nach ihrem erfolgreichen Management Buyout erstmals eine dedizierte Führungsverantwortung, um ihre Wachstums- und Neugeschäftsagenda weiter zu stärken.

Mit der neuen Rolle stellt PIA Media als eigenständige, inhabergeführte Agentur die Weichen für ihre nächste Entwicklungsphase. Gleichzeitig soll die neue C-Level-Verantwortung dazu beitragen, das Wachstum der Kundinnen und Kunden noch gezielter und konsequenter voranzubringen.

"PIA Media ist in den letzten Jahren zu einer starken und eigenständigen Agentur gewachsen. Mit unserer neuen CGO-Rolle gehen wir nun den nächsten Schritt, um unsere strategische Ausrichtung gezielt weiterzuentwickeln. Für unsere Kundinnen und Kunden heißt das: Unser Fokus liegt noch mehr darauf, das Wachstum ihres Kerngeschäfts auszubauen", sagt Axel Schönau, CEO von PIA Media.

"In unseren Gesprächen wurde schnell deutlich, dass Robin nicht nur fachlich hervorragend zu dieser Rolle passt, sondern auch menschlich und kulturell bestens zu PIA Media. Mit seiner Erfahrung und seinem strategischen Blick wird er die Weiterentwicklung unseres Neugeschäfts erfolgreich vorantreiben. Ich freue mich sehr, diese Verantwortung in seine Hände zu übergeben und auf die gemeinsame Zusammenarbeit", ergänzt Sebastian Sommerer, Geschäftsführer München.

Robin Jansen bringt 15 Jahre Erfahrung aus Führungsrollen in internationalen MediaNetzwerken mit. Mit seiner langjährigen Expertise verbindet er die kommerzielle Steuerung von Wachstum mit einem klaren Verständnis dafür, was Kundinnen und Kunden für nachhaltiges Wachstum benötigen.

"Als inhabergeführte Agentur hat PIA Media eindrucksvoll bewiesen, wie erfolgreich ein unabhängiges Agenturmodell sein kann. Was mich besonders überzeugt hat, ist die Dichte an digitaler Beratungsexpertise und Marketingkompetenz, die in dieser Form im Markt schwer zu finden ist. Genau dieses Fundament will ich nutzen, um gemeinsam mit dem Team neue Wachstumspotenziale zu erschließen und die Zukunft von PIA Media aktiv mitzugestalten", so Robin Jansen.

Als Chief Growth Officer wird Robin Jansen künftig die Wachstumsstrategie von PIA Media weiterentwickeln, neue Geschäftspotenziale erschließen und die Zusammenarbeit mit bestehenden Kundinnen und Kunden weiter ausbauen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der engen Verzahnung von Neugeschäft, strategischer Marktbearbeitung und kundenzentrierten Wachstumslösungen.

Über PIA Media

Mit ihrer digitalen Performance DNA weiß PIA Media genau, wie man Business Impact in einer fragmentierten digitalen Welt erreicht und Marken-, Produkt- und Servicekommunikation entlang aller Touchpoints der Customer Journey erfolgreich gestaltet.

Wie keine andere Agentur kreiert PIA Media eine Symbiose aus Media, Plattformen, Technologien, Daten, Strategieberatung und Kreation auf höchstem Niveau. Immer mit dem Anspruch, das Business ihrer Kundinnen und Kunden nach vorne zu bringen.

Um dieser Vision zu folgen, vereint PIA Media die Kompetenzen und Fähigkeiten führender Digital Player und 300+ digitaler Expertinnen & Experten aller Gewerke unter einem Dach - an den fünf Standorten Hamburg, München, Düsseldorf, Berlin, Belgrad und europaweit remote.

Weitere Informationen unter: www.piamedia.com

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