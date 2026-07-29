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Nicht nur Großkonzerne betroffen: Experte warnt vor den häufigsten Cyberangriffen auf den Mittelstand

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Berlin (ots)

Ein falscher Klick reicht. Dann steht plötzlich die Produktion still, Kundendaten sind weg oder die Buchhaltung kommt nicht mehr an ihre Systeme. Cyberangriffe treffen längst nicht mehr nur Banken, Kliniken oder internationale Konzerne. Auch Mittelständler geraten ins Visier. Gerade dort finden Kriminelle oft einfache Einfallstore: alte Zugänge, schwache Passwörter, unklare Zuständigkeiten.

Der Mittelstand unterschätzt dabei oft, wie professionell und gleichzeitig simpel viele Angriffe heute ablaufen. Welche Angriffsmuster aktuell besonders häufig auftreten und wie Firmen sich schützen können, erklärt dieser Beitrag.

Wer hinter den Angriffen steckt

Grundsätzlich lassen sich drei Gruppen von Angreifern unterscheiden, die den Mittelstand ins Visier nehmen.

Zur ersten Gruppe zählen staatliche oder staatsnahe Akteure, deren Ziel Sabotage ist. Sie versuchen, IT-Systeme außer Betrieb zu setzen, Geschäftsprozesse zu stören oder kritische Infrastrukturen unbrauchbar zu machen. Daneben agieren staatliche oder staatsnahe Gruppen, die vor allem an Informationen interessiert sind. Sie möchten Know-how, Geschäftsgeheimnisse, technische Daten oder andere sensible Informationen aus Unternehmen abgreifen.

Die dritte Gruppe bilden klassische Cybercrime-Organisationen. Ihr Motiv ist finanzieller Natur. Häufig verschlüsseln sie Daten, entwenden Informationen oder kombinieren beide Methoden. Anschließend setzen sie Unternehmen unter Druck – entweder mit der Drohung, gestohlene Daten zu veröffentlichen, oder mit der Forderung nach einem Lösegeld für die Wiederherstellung der Systeme.

Spear-Phishing wird immer überzeugender

Nach wie vor beginnt ein Großteil erfolgreicher Angriffe mit einer E-Mail. Allerdings hat sich die Vorgehensweise in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Während klassisches Phishing oft leicht zu erkennen war, setzen Angreifer heute zunehmend auf Spear-Phishing – also gezielt personalisierte Nachrichten.

Dafür nutzen sie öffentlich verfügbare Informationen aus sozialen Netzwerken wie LinkedIn, von Unternehmenswebseiten oder aus Pressemitteilungen. Mithilfe künstlicher Intelligenz entstehen daraus täuschend echte, personalisierte E-Mails. Wie überzeugend solche Angriffe inzwischen sind, zeigt ein Fall aus der Beratungspraxis: Kriminelle kopierten die Webseite eines Unternehmens nahezu identisch und veröffentlichten sie unter einer leicht veränderten Internetadresse. Mitarbeitende erhielten individuell formulierte E-Mails und gelangten über einen Link auf die gefälschte Seite. Dort gaben zahlreiche Beschäftigte ihre Zugangsdaten ein – in dem Glauben, sich auf der echten Unternehmenswebseite anzumelden.

Warum auch kleine Unternehmen betroffen sind

Viele mittelständische Unternehmen gehen noch immer davon aus, für Cyberkriminelle uninteressant zu sein. Diese Annahme entspricht jedoch längst nicht mehr der Realität.

Die meisten Angriffe starten heute automatisiert. Kriminelle scannen das Internet nach erreichbaren Systemen, sammeln E-Mail-Adressen aus öffentlichen Quellen oder erzeugen sie anhand typischer Namensmuster. Erst wenn ein erster Angriff erfolgreich war, beschäftigen sich die Täter näher mit dem betroffenen Unternehmen.

Die Unternehmensgröße spielt daher zu Beginn eines Angriffs oft keine Rolle. Gerade automatisierte Angriffswellen treffen Organisationen unabhängig davon, ob sie international tätig sind oder nur wenige Dutzend Mitarbeitende beschäftigen.

Technische Schwachstellen bleiben ein Einfallstor

Neben Phishing zählen ungepatchte Systeme und veraltete IT-Infrastrukturen weiterhin zu den häufigsten Ursachen erfolgreicher Angriffe. Gerade im Mittelstand sind IT-Landschaften häufig über viele Jahre gewachsen. Alte Server, Spezialsoftware, unzureichend dokumentierte Abhängigkeiten oder unklare Verantwortlichkeiten erschweren es, Sicherheitslücken zeitnah zu erkennen und zu schließen.

So stand in einem mittelständischen Unternehmen ein geschäftskritischer Server mit einer Spezialanwendung rund 15 Jahre ohne Sicherheitsupdates direkt im Internet. Der Hersteller der Software existierte nicht mehr, und aus Angst vor einem Ausfall wagte niemand eine Aktualisierung. Genau solche Altlasten suchen Angreifer gezielt. Unternehmen bemerken dies oftmals erst, wenn Schadsoftware bereits aktiv ist oder Daten verschlüsselt wurden.

Informationssicherheit endet nicht an der Firewall

Doch nicht jeder Angriff erfolgt ausschließlich digital. Auch physische Sicherheitslücken können den Einstieg erleichtern. Ein bekanntes Beispiel ist ein präparierter USB-Stick, der bewusst auf einem Firmenparkplatz oder im Eingangsbereich platziert wird. Beschriftungen wie "Vertraulich", "Geschäftsführung" oder "Gehälter" sollen Neugier wecken.

Ebenso relevant ist der Zugriff über externe Dienstleister. Reinigungskräfte, Handwerksbetriebe oder Wartungsunternehmen befinden sich häufig außerhalb der regulären Arbeitszeiten in den Räumlichkeiten. Bereits Fotos von Whiteboards, offenliegenden Unterlagen, Zugangskarten oder technischen Einrichtungen können ausreichen, um einem Angreifer wertvolle Informationen über interne Abläufe, Sicherheitsmaßnahmen oder mögliche Angriffspunkte zu liefern.

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Informationssicherheit weit über technische Schutzmaßnahmen hinausgeht. Unternehmen sollten deshalb nicht nur ihre IT absichern, sondern ebenso klare Regeln für den Zugang zu Gebäuden, den Umgang mit externen Dienstleistern und den Schutz sensibler Informationen im Arbeitsalltag etablieren.

Cyberrisiken erfordern ein Umdenken

Cyberangriffe sind längst kein Problem mehr, das ausschließlich große Konzerne betrifft. Während viele international tätige Unternehmen ihre Sicherheitsstrukturen über Jahre hinweg ausgebaut haben, bestehen im Mittelstand häufig noch organisatorische und technische Schwachstellen. Wer Informationssicherheit ausschließlich als technische Aufgabe versteht oder davon ausgeht, aufgrund seiner Unternehmensgröße nicht betroffen zu sein, unterschätzt die heutige Bedrohungslage. Ein wirksamer Schutz beginnt deshalb nicht erst nach einem Vorfall, sondern mit einem realistischen Verständnis der aktuellen Risiken und klar geregelten Sicherheitsmaßnahmen im gesamten Unternehmen.

Über Joachim Reinke

Joachim Reinke ist Experte für Informationssicherheit und Mitglied des Teams von einfachISO. Er begleitet IT-Dienstleister, Software-Agenturen und SaaS-Unternehmen auf ihrem Weg zur ISO 27001-Zertifizierung. Sein Schwerpunkt liegt auf klar strukturierten, praxisnahen Lösungen speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Bereits über 100 Unternehmen hat er erfolgreich bis zur Zertifizierung geführt. Weitere Informationen unter: https://einfachiso.de/

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