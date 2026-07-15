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Abhängigkeit von US-KI wird zum Risiko – wie Unternehmen auf europäische Lösungen umsteigen können

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Hürth (ots)

Die Diskussion um die Kontrolle von KI-Technologien nimmt an Fahrt auf. Auslöser sind Berichte, wonach die US-Regierung künftig stärkeren Einfluss auf den Zugang zu bestimmten KI-Systemen nehmen könnte. Für viele Unternehmen wird damit eine unangenehme Frage plötzlich sehr real: Was passiert, wenn zentrale Geschäftsprozesse von Anbietern abhängig sind, auf die sie selbst keinen Einfluss haben?

Viele Unternehmen haben bei KI vor allem auf Leistung geschaut. Jetzt rückt eine andere Frage in den Mittelpunkt: Was passiert, wenn der Zugang zu dieser Technologie plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist? Hier erfahren Sie, welche Risiken die Abhängigkeit von US-Anbietern mit sich bringt, welche europäischen Alternativen bereits heute konkurrenzfähig sind und wie Unternehmen einen Umstieg strategisch sinnvoll vorbereiten können.

Wenn KI zum Single Point of Failure wird

Viele Unternehmen haben ihre KI-Strategie auf wenige große Anbieter ausgerichtet. Das war nachvollziehbar, denn die leistungsstärksten Modelle stammen bislang überwiegend aus den USA. Gleichzeitig entsteht dadurch eine neue Form der Abhängigkeit.

Wird der Zugriff auf ein Modell eingeschränkt, ändern sich die Nutzungsbedingungen oder steigen die Preise deutlich an, geraten Unternehmen schnell unter Druck. Besonders kritisch wird es, wenn zentrale Prozesse ausschließlich auf einem Anbieter basieren. In diesem Fall kann eine technologische oder politische Entscheidung außerhalb des eigenen Einflussbereichs unmittelbare Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben.

Deshalb gewinnt das Thema Multi-Sourcing an Bedeutung. Statt nur auf einen Anbieter zu setzen, sollten Unternehmen mehrere Modelle parallel evaluieren und ihre Anwendungen so entwickeln, dass ein Wechsel jederzeit möglich bleibt. Wer verschiedene Systeme kontinuierlich testet, kann nicht nur Risiken reduzieren, sondern auch von günstigeren oder leistungsfähigeren Alternativen profitieren.

Nicht jede Aufgabe braucht das größte Modell

In der öffentlichen Diskussion liegt der Fokus häufig auf den neuesten und leistungsfähigsten KI-Modellen. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass viele Automatisierungsaufgaben auch mit kleineren oder älteren Modellen erfolgreich umgesetzt werden können.

Entscheidend sind häufig die Qualität der Daten, klar definierte Prozesse und ein sauberer fachlicher Kontext. Gerade in Bereichen wie Vertrieb, Kundenservice oder Marketing lassen sich hohe Automatisierungsquoten erreichen, ohne zwingend die modernsten Modelle einsetzen zu müssen.

Anders sieht es bei der Softwareentwicklung aus. Dort führen neue Modellgenerationen regelmäßig zu deutlichen Produktivitätssprüngen. Unternehmen sollten daher differenziert bewerten, in welchen Bereichen Spitzenmodelle tatsächlich einen Mehrwert liefern und wo wirtschaftlichere Alternativen ausreichen.

Geistiges Eigentum schützen

Neben der technologischen Abhängigkeit rückt ein weiteres Thema zunehmend in den Fokus: der Schutz von Unternehmenswissen.

Während häufig über personenbezogene Daten diskutiert wird, geraten andere sensible Informationen oft in den Hintergrund. Dazu zählen Fertigungsrezepte, Produktionsverfahren, Lieferantenstrukturen oder internes Prozesswissen. Für viele Industrieunternehmen stellen genau diese Informationen einen wesentlichen Teil ihres Wettbewerbsvorteils dar.

Wer solche Daten in externe KI-Systeme einbringt, sollte deshalb genau prüfen, welche Risiken damit verbunden sind. Dabei geht es nicht nur um die direkte Nutzung von Cloud-Diensten. Häufig entsteht eine zusätzliche Gefahr durch sogenannte Schatten-KI. Mitarbeitende verwenden private Accounts bei ChatGPT, Gemini oder anderen Diensten, um Unternehmensdaten auszuwerten. Dadurch gelangen Informationen möglicherweise in Systeme, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Klare Richtlinien für den Umgang mit KI-Anwendungen werden deshalb zunehmend zu einer Managementaufgabe.

Europäische Rechenzentren lösen nicht jedes Problem

Viele Unternehmen gehen davon aus, dass die Nutzung eines europäischen Rechenzentrums automatisch für Rechtssicherheit sorgt. So einfach ist die Situation jedoch nicht.

Entscheidend ist nicht nur der Standort der Server, sondern auch die Frage, welchem Rechtsraum der Anbieter unterliegt. Gerade bei sensiblen Daten sollten Unternehmen deshalb genau prüfen, welche technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen gelten.

Besonders relevant wird diese Frage bei Personaldaten, Compliance-Prozessen oder vertraulichen Unternehmensinformationen. Hier reicht es häufig nicht aus, lediglich auf den Standort eines Rechenzentrums zu verweisen.

Europäische Alternativen werden stärker

Gleichzeitig wächst das Angebot europäischer KI-Lösungen. Neben Initiativen zum Aufbau eigener Basismodelle entstehen zunehmend Plattformen, Cloud-Angebote und Open-Source-Modelle, die Unternehmen mehr Kontrolle über ihre Infrastruktur ermöglichen.

Anbieter wie OVHcloud, IONOS oder Stackit bauen ihre KI-Angebote kontinuierlich aus. Hinzu kommen Open-Source- und Open-Weight-Modelle, die sich im eigenen Rechenzentrum oder in kontrollierten Umgebungen betreiben lassen. Dadurch sinkt die Abhängigkeit von einzelnen Technologieanbietern, während gleichzeitig mehr Einfluss auf Datenschutz und Datensicherheit möglich wird.

Strategische Unabhängigkeit wird zum Wettbewerbsvorteil

Die Debatte um KI ist längst mehr als eine Frage der Leistungsfähigkeit einzelner Modelle. Für Unternehmen geht es zunehmend um Resilienz, digitale Souveränität und den Schutz ihres geistigen Eigentums.

Deshalb sollten Verantwortliche ihre bestehende KI-Landschaft kritisch überprüfen, Alternativen testen und Abhängigkeiten frühzeitig reduzieren. Nicht jeder Anwendungsfall erfordert eine vollständig europäische Lösung. Wer jedoch heute Erfahrungen mit mehreren Anbietern und Open-Source-Modellen sammelt, schafft die Grundlage für mehr Handlungsfreiheit in der Zukunft. Denn die eigentliche Herausforderung besteht nicht darin, KI einzusetzen, sondern auch dann handlungsfähig zu bleiben, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern.

Über Dr. Alexander Nichau:

Dr. Alexander Nichau ist Geschäftsführer der niologic GmbH und Experte für Künstliche Intelligenz. Seit 2015 unterstützt er Unternehmen bei der Integration von KI in bestehende Systemlandschaften und Aufbau eigener KI-Teams. iologic zählt weltweit zu einem illustren Kreis von Google Cloud Specialized Partner for AI, also den Spezialberatungen, die von Google AI als Partner zertifiziert sind. Weitere Informationen unter: www.niologic.de.

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