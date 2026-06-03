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Die KI-Token-Falle: Warum Unternehmen mit ChatGPT & Co. ihr blaues Wunder erleben werden

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Hürth (ots)

Viele Unternehmen setzen derzeit voll auf KI-Agenten und machen sich unwissentlich von großen Anbietern wie OpenAI oder Anthropic extrem abhängig. Doch mit neueren, komplexeren Modellen explodieren die Token-Kosten bereits jetzt und haben sich stellenweise schon verzehn- oder verzwanzigfacht. Wenn die Preise in den nächsten Jahren weiter steigen, droht vielen Firmen ein böses Erwachen, weil der vermeintlich günstige KI-Mitarbeiter plötzlich teurer wird als eine echte Fachkraft.

Wer seine Prozesse blind an externe Cloud-KI koppelt, läuft sehenden Auges in eine existenzbedrohende Kostenfalle. Hier erfahren Sie, wie der Wechsel zu lokalen Systemen gelingt und wie Firmen ihre KI-Kosten dauerhaft unter Kontrolle behalten.

Warum die tatsächlichen KI-Kosten oft unterschätzt werden

Die Einführung von KI beginnt in vielen Unternehmen zunächst unkompliziert. Einzelne Teams testen ChatGPT oder andere Systeme mit ersten Automatisierungen und erzielen schnell sichtbare Ergebnisse. Dadurch entsteht häufig der Eindruck, KI lasse sich nahezu unbegrenzt skalieren.

Genau hier liegt jedoch das Problem. Moderne KI-Agenten benötigen enorme Rechenleistung. Sobald Unternehmen KI produktiv einsetzen – etwa für Programmierung, Datenanalyse oder Prozessautomatisierung –, steigen die laufenden Betriebskosten deutlich an.

Hinzu kommt die Abhängigkeit von wenigen großen Plattformanbietern. Derzeit beherrschen 4 US-Techunternehmen den weltweiten Markt. Unternehmen haben weder Einfluss auf die Preisentwicklung noch auf Lizenzbedingungen oder die Verfügbarkeit bestimmter Modelle. Steigende API-Kosten können dadurch direkte wirtschaftliche Folgen haben.

Warum lokale KI-Systeme an Bedeutung gewinnen

Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich deshalb mit lokalen KI-Infrastrukturen. Dabei geht es nicht nur um Datenschutz, sondern zunehmend auch um Kostenkontrolle und Planbarkeit.

Besonders sensible Daten sollten ohnehin nicht unkontrolliert in externe Cloud-Systeme gelangen. Dazu gehören beispielsweise Fertigungsrezepte, CAD-Modelle, technische Entwicklungsdaten oder sicherheitsrelevante Informationen. Gerade im Maschinenbau können solche Daten einen erheblichen Wettbewerbsvorteil darstellen.

Deshalb empfiehlt sich häufig ein schrittweiser Einstieg. Unternehmen können zunächst mit unkritischen Prozessen in der Cloud Erfahrungen sammeln und gleichzeitig intern Kompetenzen aufbauen. Denn viele Probleme entstehen weniger durch die KI selbst, sondern durch schlecht strukturierte Unternehmensdaten und fehlende semantische Zuordnungen. Semantik meint in diesem Zusammenhang die klare, digitale Deutung der zugrundeliegenden Daten wie z.B. Maschineneinstellungen.

Kleine Modelle statt maximaler Rechenleistung

Ein häufiger Irrtum besteht darin, automatisch die größten Modelle einsetzen zu müssen, weil Mitarbeitende sich daraus erhoffen, unklare Daten besser interpretieren zu können. In der Praxis zeigt sich oft das Gegenteil.

Sobald ein Use Case sauber beschrieben und die Daten sinnvoll aufbereitet wurden, reichen häufig deutlich kleinere Modelle aus. Dadurch sinken sowohl die Hardwareanforderungen als auch die laufenden Kosten. Gleichzeitig verbessern sich oft Geschwindigkeit und Stabilität der Systeme. Entscheidend ist daher nicht allein die Modellgröße, sondern die Qualität der Prozessbeschreibung und Datenstruktur.

Die neue Abhängigkeit vom Cloud-Markt

Zusätzlich verschärft sich derzeit die Situation auf dem Hardwaremarkt. Leistungsfähige KI-Beschleuniger von Nvidia oder vergleichbaren Herstellern haben häufig Lieferzeiten von drei bis sechs Monaten. Gleichzeitig werden viele Systeme inzwischen primär an große Rechenzentrumsbetreiber ausgegeben.

Für mittelständische Unternehmen entsteht dadurch eine neue Abhängigkeit. Eigene KI-Infrastrukturen lassen sich oft nicht kurzfristig aufbauen, weshalb viele Firmen auf gemietete Cloud-Ressourcen angewiesen bleiben. Dadurch verlieren sie jedoch erneut einen Teil ihrer Kostenkontrolle

Eigene Infrastruktur als langfristige Lösung

Trotz hoher Anfangsinvestitionen kann eine eigene KI-Infrastruktur wirtschaftlich sinnvoll sein. Spezialisierte KI-Server kosten zwar schnell 40.000 bis 50.000 Euro oder mehr, ermöglichen anschließend jedoch planbare monatliche Kosten über Leasing- oder Abschreibungsmodelle.

Gerade bei KI-gestützter Softwareentwicklung oder sogenanntem Agentic Programming kann sich dieser Ansatz lohnen. Mehrere Entwickler können gleichzeitig auf lokale Open-Source-Modelle zugreifen, ohne dass jede einzelne Anfrage zusätzliche API-Kosten verursacht.

Wichtig bleibt allerdings eine saubere Planung. Fehlkäufe bei KI-Hardware sind teuer und aufgrund der angespannten Marktlage schwer zu korrigieren. Deshalb sollten Unternehmen ihre Use Cases, Lastprofile und Skalierungsanforderungen genau analysieren, bevor sie größere Investitionen tätigen.

KI braucht langfristige Strategien

Die aktuelle Entwicklung zeigt deutlich, dass KI nicht nur eine Softwarefrage ist. Unternehmen müssen sich zunehmend mit Infrastruktur, Skalierung und langfristigen Betriebskosten beschäftigen.

Wer heute ausschließlich auf externe KI-Dienste setzt, erzielt zwar kurzfristig schnelle Ergebnisse, begibt sich jedoch gleichzeitig in eine erhebliche wirtschaftliche Abhängigkeit. Deshalb dürfte die Fähigkeit, eigene KI-Infrastrukturen strategisch aufzubauen und intelligent mit Cloud-Systemen zu kombinieren, in den kommenden Jahren zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden.

Wer KI langfristig wirtschaftlich einsetzen will, muss deshalb nicht nur über Modelle nachdenken, sondern vor allem über Infrastruktur, Datenhoheit und kontrollierbare Betriebskosten. Genau dort entscheidet sich künftig, welche Unternehmen KI strategisch beherrschen und welche lediglich hohe Cloud-Rechnungen bezahlen.

Über Dr. Alexander Nichau:

Dr. Alexander Nichau ist Geschäftsführer der niologic GmbH und Experte für Künstliche Intelligenz, Machine Learning und datengetriebene Prozessautomatisierung im Mittelstand. Seit 2015 unterstützt er Unternehmen bei der Integration von KI in bestehende Systemlandschaften. Als Google-AI-Partner zählt niologic zu den wenigen spezialisierten KI-Beratungen im deutschen Mittelstand. Weitere Informationen unter: www.niologic.de.

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