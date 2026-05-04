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velia.net und niologic GmbH starten Partnerschaft für sichere KI im deutschen Mittelstand

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Hürth (ots)

Die velia.net Internetdienste GmbH und die niologic GmbH sind zum 1. Mai 2026 eine strategische Partnerschaft eingegangen, um sichere und leistungsfähige KI-Lösungen für den deutschen Mittelstand bereitzustellen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, modernste KI-Technologie mit hochsicherer Infrastruktur zu kombinieren und Unternehmen den Zugang zu leistungsfähigen KI-Systemen unter Einhaltung strengster Datenschutz- und Sicherheitsstandards zu ermöglichen.

Alexander Nichau, Geschäftsführer der niologic GmbH: „Wir freuen uns, durch die Partnerschaft mit velia.net unseren gemeinsamen Kunden die besten KI-Modelle bieten zu können. Die Kombination aus leistungsstarker Hardware und intelligenter KI-Integration bietet maximalen Schutz für Geschäftsgeheimnisse und gleichzeitig einen klaren Wettbewerbsvorteil durch den Zugang zu neuesten Technologien.“

Kern der Partnerschaft ist die Verbindung von hochsicherem Hosting nach ISO27001-Standard durch velia.net mit über zehn Jahren KI-Erfahrung von niologic im Mittelstand. Gemeinsam ermöglichen die Unternehmen die Bereitstellung und den Betrieb moderner KI-Systeme in deutschen Rechenzentren – ohne Abhängigkeit von internationalen Cloud-Anbietern. Die Zusammenarbeit baut auf einer langjährigen Verbindung der beteiligten Akteure auf: Die Investoren und Geschäftsführer von velia.net und niologic arbeiten seit rund 15 Jahren zusammen und haben bereits mehrfach erfolgreiche Technologieunternehmen aufgebaut.

Ein zentraler Bestandteil ist der Einsatz von hochmoderner Hardware auf Basis der neuesten NVIDIA H200-Architektur. Diese Systeme gelten im Jahr 2026 als stark limitiert und sind für viele mittelständische Unternehmen nur schwer direkt zugänglich. Durch die Partnerschaft erhalten Kunden Zugriff auf diese Infrastruktur und können damit KI-Anwendungen auf aktuellem Stand der Technik betreiben. Ergänzt wird das Angebot durch die von niologic entwickelte KI-Plattform AllyAI. Die Lösung kombiniert ein intuitives Chatinterface mit Workflow-Automatisierung und legt besonderen Fokus auf die Integration von unternehmensinternem Wissen sowie eine transparente Kostenkontrolle. Ziel ist es, KI nicht nur bereitzustellen, sondern effektiv in bestehende Geschäftsprozesse einzubinden.

Durch die direkte Beschaffung und den Betrieb modernster NVIDIA-Hardware schaffen velia.net und niologic neue Möglichkeiten für den Mittelstand, KI-Lösungen intern und datensicher zu betreiben – und sich so unabhängig von internationalen Cloud-Anbietern aufzustellen.

„Mit niologic bieten wir unseren Kunden nicht nur Zugang zu neuester Hardware in sicheren deutschen Rechenzentren. Wir ermöglichen zugleich die optimale Integration von KI in bestehende Unternehmensprozesse. Hochleistungsinfrastruktur und intelligente Anwendungen greifen dabei nahtlos ineinander“, sagt Ridvan Kesgin, Geschäftsführer der velia.net Internetdienste GmbH abschließend.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://niologic.de/

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