Lovense

Mit Selbstbefriedigung entdeckt frau die Lust neu

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Singapore (ots)

Femtech: Ein Vibrator mit Fernbedienung hilft dem weiblichen Orgasmus auf die Sprünge - auch wenn Libido sich verändert.

Die weibliche Libido ist nicht immer gleich stark ausgeprägt. Sie verändert sich im Laufe des Lebens immer wieder - manchmal schleichend, manchmal sehr deutlich. In den Zwanzigern spielen häufig Stress oder Unsicherheiten rund um den eigenen Körper eine Rolle, wenn die Lust auf sich warten lässt. Nach einer Schwangerschaft wiederum verändern Schlafmangel und hormonelle Umstellungen ebenfalls oft das sexuelle Empfinden. In den Wechseljahren sinkt dann der Östrogenspiegel, Schleimhäute können empfindlicher werden und das Lustempfinden verändert sich erneut. Expertinnen betonen deshalb seit Jahren: Schwankungen der Libido sind kein ungewöhnliches Problem, sondern ein normaler Teil weiblicher Biografie.

Trotzdem wird das Thema häufig tabuisiert. Viele Frauen glauben, mit ihnen stimme etwas nicht, wenn sich Lustphasen verändern oder der eigene Körper anders reagiert als früher. Dabei zeigen Studien aus der Sexualmedizin, dass weibliche Sexualität deutlich stärker von hormonellen, emotionalen und alltäglichen Faktoren beeinflusst wird als oft angenommen. Begriffe wie Cycle Syncing oder Femtech gewinnen hier an Bedeutung. Gemeint ist ein bewussterer Umgang mit den eigenen körperlichen Veränderungen und Bedürfnissen, und in diesem Zusammenhang wächst das Interesse an Technologien, die Frauen dabei unterstützen können, den eigenen Körper immer wieder und in jeder Lebensphase ohne Leistungsdruck neu kennenzulernen.

In diesem Spannungsfeld bewegen sich moderne Entwicklungen aus dem Bereich der Intimitätstechnologie. Das Unternehmen Lovense etwa hat den neuen Lush Vibrator "Lush 4" herausgebracht, einen Vibrator mit Fernbedienung, die aktuelle Generation eines appgesteuerten G-Punkt-Vibrators zur Selbstbefriedigung der Frau auf dem Markt. Das Gerät lässt sich per Bluetooth steuern, Vibrationsmuster und Intensität können individuell angepasst werden. Die Idee dahinter: Nutzerinnen sollen ohne Druck und für sich selbst ihren Körper in ihrem eigenen Tempo erkunden und unterschiedliche Empfindungen ausprobieren können.

Damit rückt der Aspekt der Selbstwahrnehmung stärker in den Mittelpunkt, wenn es um Themen wie weiblicher Orgasmus, Orgasmusprobleme bei Frauen oder Wechseljahre und Sexualität geht. Vernetzte Geräte, ein Vibrator, der ferngesteuert ist, AppSteuerung und individualisierte Funktionen gehören inzwischen zu einem schnell wachsenden Bereich der Femtech-Branche.

Lovense präsentiert sein vernetztes Ökosystem, inklusive dem Lovense Lush, deshalb auch auf der IFA 2026 vom 4. bis 8. September 2026 in Halle 14, Stand 109. Besucherinnen und Besucher können dort erleben, wie moderne Intimitätstechnologie heute zunehmend Themen wie Selbstbestimmung, K.rpergefühl und individuelle Bedürfnisse in den Fokus rückt. Auch Wellness für Paare kann damit einen Upgrade erfahren. Ergänzend dazu startet vom 22. bis 27. Juni 2026 ein Prime-Day-Sale mit Preisnachlässen von bis zu 55 Prozent.

Lovense ist eine Marke für vernetzte Intimitätstechnologie, die Produkte und digitale Erlebnisse entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, sich über Distanz hinweg und in Echtzeit näher zu fühlen. Durch miteinander verbundene Geräte und ein breit genutztes App-Ökosystem hat Lovense eines der umfassendsten interaktiven Intimitäts-Ökosysteme der Branche aufgebaut.

Mehr Infos gibt es auf der offiziellen Webseite www.lovense.com.

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