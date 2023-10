Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge verurteilt den Terror gegen Israel

Präsident Wolfgang Schneiderhan erklärt "volle Solidarität"

Niestetal (ots)

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. verurteilt den Terror gegen die Menschen in Israel auf das Schärfste. Für den Verein, der seit mehr als 100 Jahren für Versöhnung zwischen einstigen Feinden und ein friedliches Miteinander steht, sind die bestialischen Taten der Hamas-Terroristen ein unerträgliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Darüber hinaus verurteilt der Volksbund die antiisraelischen Demonstrationen in deutschen Städten, bei denen antisemitische Parolen skandiert werden. Volksbund-Präsident Wolfgang Schneiderhan erklärte: "Weder hierzulande noch in einem anderen Land dürfen sich nach den Gräueln der Shoah antijüdische und antiisraelische Ressentiments breit machen, geschweige denn Hass."

Schneiderhan weiter: "Wir nehmen tiefen Anteil an der Trauer derjenigen, die Verwandte oder Bekannte verloren haben. Unsere Solidarität und unser volles Mitgefühl gehören in diesen dunklen Tagen unseren Freunden in Israel."

Der Präsident erinnerte zudem daran, dass auf den Friedhöfen des Volksbundes auch deutsche Soldaten jüdischen Glaubens ruhen, deren Andenken und deren Gräber der Volksbund pflegt.

Im Auftrag der Bundesregierung sucht der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. im Ausland nach Kriegstoten und bettet sie auf Kriegsgräberstätten um. 836 Anlagen in 46 Ländern sind in seiner Obhut. Seine Arbeit finanziert er überwiegend aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden (mehr unter www.volksbund.de).

