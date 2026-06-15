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MOVA startet Prime-Day-Aktion vorzeitig: Bis zu 750 Euro Rabatt auf Smart-Home- und Outdoor-Lösungen

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Hamburg (ots)

Der Sommer sollte dazu da sein, das Leben zu genießen - und nicht, ihn mit Haus- und Gartenarbeit zu verbringen.

Doch für viele Haushalte bedeutet die warme Jahreszeit vor allem eines: mehr Reinigungsaufwand, mehr Gartenpflege und weniger Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Staub und Tierhaare sammeln sich schneller an, die Poolpflege wird zur Daueraufgabe und der Rasen scheint beinahe über Nacht zu wachsen.

Zum Prime Day lädt MOVA Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland dazu ein, ihre wertvollste Ressource zurückzugewinnen: Zeit. Mit intelligenten Lösungen für Haushalt und Garten, die alltägliche Aufgaben nahezu selbstständig übernehmen, steht die Kampagne "Mehr Zeit für Dich. MOVA macht Deinen Sommer." für einen entspannteren Sommer. Die Technologie kümmert sich im Hintergrund um Routinearbeiten, während mehr Zeit für Reisen, Familie, Freunde und Erholung bleibt.

Während des Prime Day profitieren Kundinnen und Kunden von Preisnachlässen von bis zu 750 EUR auf ausgewählte Smart-Home- und Outdoor-Produkte von MOVA. Damit zählt die Aktion zu den größten Angebotskampagnen der Marke in diesem Jahr.

Ein MOVA. Viele Haushalte. Eine perfekte Wahl.

Der Prime Day gehört zu den besten Gelegenheiten des Jahres, um auf einen Saugroboter von MOVA umzusteigen. Doch die Wahl des richtigen Modells kann schnell unübersichtlich werden. Der beste Saugroboter ist nicht immer der teuerste, sondern der, der am besten zu Deinem Zuhause, Deinen Gewohnheiten und Deinem Budget passt.

Für alle, die ein höchstkomfortables Reinigungserlebnis suchen, ist der MOVA V50 Ultra Complete eine Flaggschiff-Lösung für maximale Automatisierung und gründliche Reinigung. Er kombiniert 24.000 Pa Saugkraft, anhebbare Anti-Tangle-Bürsten, DuoSolution(TM) Thermo-Wischen und eine intelligente Hinderniserkennung. Sein Zwei-Lösungs-System verfügt über getrennte Tanks für Bodenreiniger und Reiniger gegen Haustierflecken und ermöglicht so eine gezielte Reinigung unterschiedlicher Verschmutzungen. Beheiztes Wischen und Anti-Tangle-Technologie sorgen für zuverlässige Leistung - auch in Haushalten mit Haustieren, Fellwechsel und alltäglichen Flecken.

UVP: 999 EUR (Rabatt startet in Kürze)

MOVA Prime-Day-Preis: 699 EUR

Angebotszeitraum: 15. Juni bis 5. Juli

Link: https://www.amazon.de/dp/B0DZ2YC2VG

Für Familien, die Premium-Leistung zu einem attraktiveren Preis suchen, bietet der MOVA P70 Pro Ultra starke Reinigungskraft und hohen Komfort im gehobenen Mittelklasse-Segment. Mit 30.000 Pa Saugkraft, adaptiver Teppichpflege inklusive automatischer Mop-Entfernung, zwei rotierenden Wischmopps für Kanten und Ecken sowie einer Basisstation mit 100 °C heißer Selbstreinigung reduziert er den Wartungsaufwand und liefert zugleich eine Reinigungsleistung nahe am Flaggschiff-Niveau - ideal für viel beschäftigte Haushalte.

UVP: 699 EUR (Rabatt startet in Kürze)

MOVA Prime-Day-Preis: 549 EUR

Angebotszeitraum: 15. bis 26. Juni

Link: https://www.amazon.de/dp/B0GVV2SRGV

Für Haustierbesitzer und aktive Haushalte, in denen viel zwischen drinnen und draußen gewechselt wird, ist der MOVA Z60 Ultra Roller Complete für Verschmutzungen aus dem echten Alltag entwickelt. Sein HydroForce(TM) Live-Wash-Rollersystem spült und erneuert den Wischmopp kontinuierlich, damit Schmutz nicht erneut auf dem Boden verteilt wird. In Kombination mit 28.000 Pa Saugkraft, Anti-Tangle-Design, aktivem Rollerschutz für Teppiche und einer Hindernisüberwindung von bis zu 8 cm passt er sich mühelos an unterschiedliche Bodenarten an. Das schlanke Gehäuse mit 96 mm Höhe ermöglicht zudem die Reinigung unter niedrigen Möbeln und macht ihn zu einer besonders leistungsstarken Lösung unter den rollbasierten Saug- und Wischrobotern.

UVP: 1.199 EUR

Angebotszeitraum: 23. Juni bis 5. Juli

Farbe: Schwarz

Link: https://www.amazon.de/dp/B0F9Z1Y3DG

Der MOVA S70 Roller setzt neue Maßstäbe für Saugroboter unter 500 EUR und verbindet Reinigungstechnologie auf Flaggschiff-Niveau mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Von Testern wird er häufig als eine der stärksten Optionen seiner Klasse bewertet und bietet Funktionen, die in diesem Preissegment selten zu finden sind. Mit nur 90 mm Höhe gilt er als der branchenweit flachste Roller-Saugroboter und erreicht mühelos Bereiche unter Sofas, Betten und anderen niedrigen Möbeln, in denen sich Staub besonders gerne sammelt. Ausgestattet mit 28.000 Pa Saugkraft und dem druckunterstützten HydroForce(TM) Roller-Wischsystem von MOVA entfernt er sowohl trockenen Schmutz als auch hartnäckige Flecken besonders effizient. In Kombination mit dem attraktiven Prime-Day-Preis zählt der S70 Roller zu den überzeugendsten Saugroboter-Käufen für alle, die Premium-Reinigungsleistung ohne Premium-Preis suchen.

MOVA S70 Roller

UVP: 699 EUR

Angebotszeitraum: 23. Juni bis 5. Juli

Link: https://www.amazon.de/dp/B0GMKFQ78D

Als Spitzenmodell im Flaggschiff-Portfolio von MOVA steht der V70 Ultra Complete für einen Innovationssprung in der robotergestützten Reinigung. Im Zentrum steht das branchenweit erste MaxiReachX(TM) Dual-Extension-System, das eine besonders breite Mop-Ausfahrung von 16 cm mit einer adaptiv ausfahrbaren Seitenbürste von 12 cm kombiniert. So erreicht der Roboter Bereiche, die klassische Saugroboter häufig auslassen.

Anders als herkömmliche Modelle, die vor allem auf freie Bodenflächen ausgelegt sind, wurde der V70 für besonders anspruchsvolle Bereiche im echten Zuhause entwickelt: tiefe Ecken, Wandkanten, Möbelbeine und niedrige Zwischenräume. Ergänzt wird die Reichweite durch 40.000 Pa Saugkraft, eine Hindernisüberwindung von bis zu 9 cm (4,5 cm × 2), eine fortschrittliche KI-Hinderniserkennung und das nachhaltige beutellose Staubsammelsystem von MOVA. Zusammen ermöglichen diese Innovationen eine gründlichere, unterbrechungsärmere und wartungsfreundlichere Reinigung - und machen den V70 Ultra Complete zu einem der fortschrittlichsten Dual-Disc-Saugroboter seiner Klasse.

MOVA V70 Ultra Complete

UVP: 1.399 EUR

Angebotszeitraum: 23. bis 26. Juni

Link: https://www.amazon.de/dp/B0GXW3NHKY

Mehr als nur Zuhause: Smarte Outdoor-Pflege für Rasen und Pool

MOVA konzentriert sich nicht nur auf smarte Reinigung im Innenbereich, sondern erweitert seine intelligente Automatisierungstechnologie zunehmend auf den Außenbereich. Von Mährobotern bis hin zu Poolreinigern bringt das stetig wachsende Outdoor-Portfolio von MOVA den Komfort smarter Pflege in Gärten, auf Rasenflächen und in Pools. Als umfassende Marke für die gesamte Bandbreite von Rasenpflege bis Gartenorganisation bietet MOVA zudem unkomplizierte Lösungen für die Pflege des Außenbereichs.

Für Hausbesitzer, die ein hochwertiges Mäherlebnis ganz ohne Begrenzungskabel suchen, wurde die MOVA LiDAX Ultra Serie für Rasenflächen von 800 m² bis 2.000 m² entwickelt. Die Kombination aus 360°-3D-LiDAR-Navigation und intelligenter Hindernisvermeidung ermöglicht präzise, mühelose Rasenpflege mit minimalem Eingreifen durch den Nutzer.

MOVA LiDAX Ultra 800

UVP: 949 EUR

MOVA Prime-Day-Preis: 794 EUR

Ersparnis: 155 EUR (16 %)

Angebotszeitraum: 15. bis 26. Juni

Link: https://www.amazon.de/dp/B0GD2CXRNY

MOVA LiDAX Ultra 1600

UVP: 1.499 EUR

MOVA Prime-Day-Preis: 949 EUR

Ersparnis: 550 EUR (36 %)

Angebotszeitraum: 15. bis 26. Juni

Link: https://www.amazon.de/dp/B0GD21LQFJ?th=1

Für kleinere Gärten und alle, die erstmals einen Mähroboter nutzen möchten, bietet die MOVA ViAX Serie eine erschwingliche und zugleich intelligente Lösung für Rasenflächen von 250 m² bis 600 m². Ausgestattet mit UltraEyes(TM) AI Dual-Vision-Technologie ermöglicht sie KI-gestützte Kartierung, Navigation, Begrenzungserkennung und Hindernisvermeidung - bei minimalem Einrichtungsaufwand.

MOVA ViAX 250

UVP: 579 EUR

MOVA Prime-Day-Preis: 479 EUR

Ersparnis: 100 EUR (17 %)

Angebotszeitraum: 15. bis 22. Juni

Link: https://www.amazon.de/dp/B0G5B2W2MD

MOVA ViAX 500

UVP: 699 EUR

MOVA Prime-Day-Preis: 554 EUR

Ersparnis: 145 EUR (21 %)

Angebotszeitraum: 15. bis 26. Juni

Link: https://www.amazon.de/dp/B0G5B2W2MD?th=1

Für Grundstücke mit steilen Hängen und anspruchsvollem Gelände bietet die MOVA LiDAX Ultra AWD Serie Leistung auf Profi-Niveau. Ausgestattet mit UltraView(TM) 3.0 AI Sensing und UltraDrive(TM) 4WD-Architektur erreicht sie zentimetergenaue Navigation ganz ohne Begrenzungskabel oder RTK-Stationen. Gleichzeitig meistert sie Steigungen von bis zu 80 % und Hindernisse von bis zu 6 cm. Damit zählt sie zu den leistungsfähigsten Mähroboter-Lösungen für anspruchsvolle Landschaften.

MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD

UVP: 2.199 EUR

MOVA Prime-Day-Preis: 1.699 EUR

Ersparnis: 500 EUR (23 %)

Angebotszeitraum: 15. bis 26. Juni

Link: https://www.amazon.de/dp/B0GNMHBGRX

Für Hausbesitzer, die bei der Poolpflege eine leistungsstarke Lösung zu einem attraktiven Preis suchen, bietet der MOVA Diver A10 mühelose und zuverlässige Poolreinigung. Mit einer Saugleistung von 22.700 l/h, bis zu 240 Minuten Laufzeit, intelligenter Kantenreinigung und Routenplanung, doppelter Wasserlinienreinigung sowie einem großen 3,5-l-Filterkorb unterstützt er eine gründliche Poolpflege mit geringem Aufwand. Die smarte Wochenplanung automatisiert zudem die regelmäßige Reinigung und hilft dabei, den Pool während der gesamten Saison schwimmbereit zu halten.

MOVA Diver A10

UVP: 699 EUR

Angebotszeitraum: 23. Juni bis 7. Juli

Link: https://www.amazon.de/dp/B0GLPTSGTD

Für alle, die Poolpflege auf Flaggschiff-Niveau suchen, steht der MOVA Rover X10 für die Spitze robotergestützter Poolreinigung. Mit FloatDrive(TM) Technologie, 38.000 l/h Saugleistung, 360° AquaScan(TM) Mapping und umfassender 7-in-1-Poolabdeckung liefert er Leistung auf Profi-Niveau. Kabelloses Laden und intelligentes Parken ergänzen die vollautomatische Lösung für große und anspruchsvolle Pools.

MOVA Rover X10

UVP: 2.499 EUR

Angebotszeitraum: 23. Juni bis 7. Juli

Link: https://www.amazon.de/dp/B0GLP9L4PY

Für Nutzer mit höheren Ansprüchen an die Gartenpflege bietet MOVA zudem eine Reihe präziser Akku-Gartengeräte. Die Produkte basieren auf einer gemeinsamen 20-Volt-Akkuplattform, die eine werkzeugübergreifende Nutzung ermöglicht. Dadurch entfallen zusätzliche Ausgaben für mehrere Akkus und Ladegeräte. Gerade während des Prime Day vom 15. Juni bis 5. Juli eröffnet dies zusätzliche Sparpotenziale für alle, die ihre Gartenpflege effizient und flexibel gestalten möchten.

Verfügbare Modelle:

- MOVA GT215 Akku-Freischneider (20 V)

https://www.manomano.de/p/mova-gt215-eu-92018863

- MOVA GH221 Akku-Heckenschere (20 V)

https://de.mova.tech/products/gh221-akku-heckenschere

- MOVA GC205 Akku-Astsäge (20 V)

https://www.manomano.de/p/mova-gc205-eu-92018857

In diesem Sommer geht es nicht darum, weniger zu tun, sondern freier zu leben - während Technologie den Rest übernimmt. Mit MOVA gehört diese Zeit wieder Dir.

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