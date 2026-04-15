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Philipp Wiermann von Offmarketdealz klärt auf: Die sieben größten Mythen über Immobilieninvestments – was wirklich dahintersteckt

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Magdeburg (ots)

Hohe Steuerlast, wachsende Unsicherheit bei der Altersvorsorge und gleichzeitig das Gefühl, Chancen am Immobilienmarkt zu verpassen: Zahlreiche Arbeitnehmer stehen vor genau dieser Situation. Dabei sind es vor allem hartnäckige Mythen rund um Eigenkapital, Risiko und Komplexität, die viele von ihnen davon abhalten, den ersten Schritt zu wagen. Was aber steckt wirklich dahinter und welche Sorgen sind tatsächlich berechtigt?

Angestellte mit stabilem Einkommen sehen sich zunehmend mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert: Einerseits steigt die steuerliche Belastung spürbar, andererseits bleibt der langfristige Vermögensaufbau häufig hinter den eigenen Erwartungen zurück. Umso mehr wächst der Wunsch nach einer nachhaltigen, rechtssicheren Möglichkeit zur Steueroptimierung – ebenso wie das Bedürfnis, sich unabhängig von der gesetzlichen Rente abzusichern. Immobilieninvestments würden zwar die passende Lösung dafür versprechen, gelten aber oft als zu riskant, zu komplex oder nur mit erheblichem Eigenkapital realisierbar. Viele schrecken zudem vor juristischen Hürden, Finanzierungsfragen und möglichen Fehlentscheidungen zurück. „Wer sich von diesen Annahmen leiten lässt, verzichtet oft jahrelang auf reale Vermögenspotenziale und zahlt stattdessen weiterhin unnötig hohe Steuern, ohne aktiv etwas für die eigene Zukunft zu tun“, erklärt Philipp Wiermann von Offmarketdealz.

„Dabei zeigt die Praxis im Grunde täglich, dass viele dieser Bedenken auf Missverständnissen beruhen und sich mit der richtigen Struktur sowie fachlicher Begleitung gezielt auflösen lassen“, fügt er hinzu. Philipp Wiermann beschäftigt sich bereits seit seiner Jugend intensiv mit Immobilien: Sein erstes Objekt erwarb er mit 18 Jahren, entwickelte daraus Schritt für Schritt ein umfassendes Geschäftsmodell und begleitet heute zahlreiche Anleger beim strukturierten Vermögensaufbau. Mit Offmarketdealz vereint er Bauträgertätigkeit, Maklerservice, Finanzierung und Verwaltung unter einem Dach, ergänzt durch vollständig digitalisierte Prozesse. Ziel ist es, insbesondere Arbeitnehmern einen klaren, verständlichen und langfristig tragfähigen Zugang zu Immobilien als Kapitalanlage zu ermöglichen. Welchen Mythen er dabei besonders oft begegnet und was Interessenten darüber wissen sollten, verrät Philipp Wiermann hier.

Mythos 1: Immobilien sind nur etwas für Vermögende

Die Annahme, Immobilieninvestments seien ausschließlich wohlhabenden Anlegern vorbehalten, hält sich hartnäckig, entspricht jedoch nicht der Realität. Tatsächlich basiert die Finanzierung in den meisten Fällen nicht auf vorhandenem Kapital, sondern auf der individuellen Bonität, dem Einkommen und der Tragfähigkeit des Investments. Banken bewerten Immobilien als stabile Sachwerte und sind daher grundsätzlich bereit, entsprechende Finanzierungen zu begleiten. In der Praxis erwerben laut Erfahrungswerten rund 95 Prozent der Kunden ihre Immobilie ohne Eigenkapital. Entscheidend ist vielmehr eine strukturierte Aufbereitung aller relevanten Unterlagen sowie eine professionelle Begleitung im Finanzierungsprozess.

Mythos 2: Immobilieninvestments sind zu riskant

Viele potenzielle Investoren fürchten zudem einen Totalverlust – ein Szenario, das vor allem aus anderen Anlageformen bekannt ist. Immobilien unterscheiden sich jedoch grundlegend: Als physischer Sachwert können sie nicht „verschwinden“ und unterliegen nicht der Insolvenz einzelner Unternehmen. Gleichzeitig wird das Risiko durch Faktoren wie Lage, Nachfrage und Nutzung bestimmt. Gerade in wachstumsstarken Regionen mit steigender Bevölkerung und stabiler Nachfrage, wie beispielsweise Magdeburg, zeigt sich eine kontinuierliche Entwicklung des Wohnungsmarktes. „Entscheidend ist nicht, ob ein Investment risikofrei ist, sondern wie transparent und kontrollierbar die Risiken gestaltet werden“, betont Philipp Wiermann von Offmarketdealz.

Mythos 3: Immobilienkauf ist zu kompliziert und juristisch kaum verständlich

Notarverträge, Fachbegriffe und umfangreiche Unterlagen wirken auf viele Einsteiger abschreckend. So erscheint der gesamte Prozess schnell unübersichtlich. In der Praxis lässt sich diese Komplexität jedoch durch strukturierte Abläufe und entsprechende Unterstützung deutlich reduzieren. Bei Offmarketdealz schafft dabei ein mehrstufiger Prozess von der Analyse der Ausgangssituation über die Objektauswahl bis hin zur gemeinsamen Durchsprache des Kaufvertrags die nötige Transparenz und Sicherheit. Juristische Inhalte werden verständlich erklärt, Entscheidungen erfolgen nicht unter Zeitdruck. Dadurch wird der Immobilienkauf zu einem nachvollziehbaren und planbaren Schritt.

Mythos 4: Ohne Eigenkapital ist kein Einstieg möglich

Ein besonders verbreiteter Irrglaube betrifft die Rolle des Eigenkapitals. Während viele davon ausgehen, zunächst hohe Summen ansparen zu müssen, zeigt die Praxis ein anderes Bild: Finanzierungen werden primär auf Basis der Einkommenssituation, Bonität und Objektbewertung strukturiert. Ergänzt durch eine professionelle Finanzierungsabteilung können auch überregionale Banken einbezogen werden, was zusätzliche Möglichkeiten eröffnet. Entscheidend ist dabei nicht die Höhe des Eigenkapitals, sondern die Qualität der Finanzierung und deren langfristige Tragfähigkeit.

Mythos 5: Immobilien bringen keine spürbare Steuerersparnis

Gerade im Kontext hoher Einkommen wird das steuerliche Potenzial von Immobilien häufig unterschätzt. Mechanismen wie die degressive Abschreibung im Neubau ermöglichen es, in den ersten Jahren überdurchschnittlich hohe Beträge steuerlich geltend zu machen. In Kombination mit einem hohen persönlichen Steuersatz kann dies zu erheblichen Entlastungen führen. Ergänzend bieten Instrumente wie Restnutzungsdauergutachten im Bestand zusätzliche Spielräume. „Wer diese Möglichkeiten gezielt nutzt, kann seine Steuerlast deutlich reduzieren und gleichzeitig Vermögen aufbauen“, so Philipp Wiermann von Offmarketdealz.

Mythos 6: Nach dem Kauf steht man allein da

Auch die Sorge, nach dem Erwerb einer Immobilie ohne Unterstützung zu sein, ist äußerst verbreitet – insbesondere bei Erstinvestoren. Moderne Anbieter setzen dabei jedoch auf ganzheitliche Betreuungskonzepte. Von der Verwaltung über die Neuvermietung bis hin zur technischen Betreuung werden sämtliche Aufgaben zentral organisiert. Digitale Portale ermöglichen dabei jederzeit Einblick in alle relevanten Informationen. Auch Eigentümerversammlungen und Mängelmeldungen lassen sich effizient digital abbilden. So entsteht ein System, das den Verwaltungsaufwand für Investoren erheblich reduziert.

Mythos 7: Immobilien lohnen sich nur kurzfristig

Kurzfristige Gewinne stehen bei Immobilien selten im Fokus. Vielmehr entfaltet sich ihr Potenzial über einen längeren Zeitraum. Die Kombination aus steuerlichen Effekten, laufenden Mieteinnahmen und kontinuierlicher Tilgung führt zu einem nachhaltigen Vermögensaufbau. Gleichzeitig wirkt die Inflation langfristig schuldenmindernd, während Mieten tendenziell steigen. Ein strukturierter Aufbau mehrerer Objekte über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren kann so eine stabile Grundlage für finanzielle Unabhängigkeit schaffen. „Entscheidend ist die langfristige Strategie, nicht der schnelle Gewinn“, fasst Philipp Wiermann zusammen.

Sie möchten Ihre Steuerlast strategisch reduzieren und Ihren Vermögensaufbau strukturiert angehen? Philipp Wiermann und das Team von Offmarketdealz beraten Sie gern in einem unverbindlichen Erstgespräch.

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