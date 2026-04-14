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Philipp Wiermann von Offmarketdealz: Wie Angestellte mit Neubauimmobilien jedes Jahr tausende Euro Einkommensteuer sparen

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Magdeburg (ots)

Der Blick auf den Steuerbescheid sorgt bei gut verdienenden Angestellten regelmäßig für Ernüchterung: Trotz steigender Einkommen bleibt netto oft weniger übrig als erwartet. Philipp Wiermann von Offmarketdealz zeigt, weshalb aktuelle Regelungen rund um Neubauimmobilien neue Möglichkeiten schaffen und wo typische Fehler lauern.

Ein gutes Einkommen, Sicherheit im Job und regelmäßige Gehaltssteigerungen vermitteln vielen Angestellten das Gefühl, finanziell solide aufgestellt zu sein. Gleichzeitig wächst mit jedem Karriereschritt die Steuerlast. Auf dem Papier wächst das Brutto, im Alltag kommt davon deutlich weniger an. Die gesetzliche Rente ist bei höheren Einkommen gedeckelt, Lebenserhaltungskosten und persönliche Ansprüche steigen kontinuierlich. Dennoch wird das Thema Steueroptimierung und langfristiger Vermögensaufbau häufig vertagt. Hinzu kommt die Unsicherheit rund um Immobilien als Kapitalanlage. Fehlende Marktkenntnis, komplexe Verträge, Fragen zur Finanzierung oder die Sorge vor Fehlern halten viele davon ab, aktiv zu werden. Wer zu lange zögert, verliert wertvolle Zeit im Vermögensaufbau. „Wir hören immer wieder: Wir zahlen zu viele Steuern, was können wir dagegen machen?“, sagt Philipp Wiermann von Offmarketdealz. „Wer hier keine klare Strategie entwickelt, verschenkt Jahr für Jahr finanziellen Spielraum.“

Genau an diesem Punkt setzt Philipp Wiermann an. Der ehemalige Unteroffizier und Immobilienentwickler aus Magdeburg begleitet mit Offmarketdealz seit Jahren Angestellte im Grenzsteuersatz beim strukturierten Aufbau von Kapitalanlageimmobilien. Sein Ansatz basiert auf klarer Analyse, transparenter Prozessführung und einer vollständigen Begleitung von der Objektauswahl über die Finanzierung bis zur Verwaltung. „Entscheidend ist, dass der Kunde versteht, was er tut, und jeden Schritt nachvollziehen kann. Immobilien sind kein Schnellschuss, sondern ein strategischer Prozess“, betont Wiermann. Mit einem integrierten Netzwerk aus Finanzierung, Verwaltung und steuerlicher Einbindung schafft Offmarketdealz die Grundlage dafür, dass Immobilieninvestments nicht an Bürokratie oder Unsicherheit scheitern. Die Erfahrungen aus zahlreichen Mandaten zeigen, wo typische Denkfehler liegen, welche Hürden real sind und welche lediglich auf fehlenden Informationen beruhen. Auf dieser Basis lässt sich nachvollziehen, wie sich steuerliche Spielräume konkret nutzen lassen und worauf es dabei wirklich ankommt.

Der steuerliche Hebel verständlich erklärt

Für Angestellte im Grenzsteuersatz entscheidet sich Vermögensaufbau oft nicht am Einkommen, sondern an der Steuerlast. Genau hier setzt die degressive Abschreibung für Neubauten an, die im Rahmen des Wachstumschancengesetzes neu geregelt wurde. Sie ermöglicht es, in den ersten Jahren bis zu fünf Prozent des Gebäudeanteils jährlich steuerlich geltend zu machen. Maßgeblich ist dabei ausschließlich der Gebäudeanteil, nicht der Grundstückswert. Die Abschreibung mindert die zu versteuernden Einkünfte und wirkt damit unmittelbar auf die persönliche Einkommensteuer. Gerade bei hohen Steuersätzen entsteht so ein spürbarer finanzieller Effekt, der weit über klassische Sparprodukte hinausgeht.

Wie stark dieser Hebel sein kann, zeigt ein vereinfachtes Rechenbeispiel: Wird eine Neubauimmobilie für 400.000 Euro erworben und entfallen davon 320.000 Euro auf das Gebäude, können fünf Prozent davon, also 16.000 Euro pro Jahr, abgeschrieben werden. Bei einem Steuersatz von über 40 Prozent ergibt sich daraus eine Steuerersparnis von mehr als 6.000 Euro jährlich. Umgerechnet entspricht das rund 500 Euro monatlich, die nicht an das Finanzamt fließen, sondern im eigenen Vermögensaufbau verbleiben.

Noch deutlicher fällt der Effekt aus, wenn zusätzliche Förderbedingungen greifen: Wird die reguläre degressive Abschreibung mit einem QNG-40-Neubau kombiniert, können in den ersten vier Jahren insgesamt bis zu zehn Prozent jährlich abgeschrieben werden. Erst danach greift wieder der reguläre Satz von fünf Prozent. Dadurch erhöht sich die anfängliche steuerliche Entlastung spürbar und beschleunigt den Vermögensaufbau zusätzlich. „Gerade Angestellte im Grenzsteuersatz haben hier einen deutlich größeren Spielraum, als viele vermuten“, erklärt Philipp Wiermann von Offmarketdealz. Voraussetzung sei jedoch, dass Objekt, Finanzierung und steuerliche Strukturierung sauber aufeinander abgestimmt sind.

Hinzu kommt eine zeitliche Komponente. Die aktuelle Ausgestaltung der degressiven AfA im Neubausektor ist nach derzeitiger Rechtslage befristet und läuft nach heutigem Stand 2028 aus. Immobilien lassen sich selbstverständlich auch danach erwerben, doch diese spezielle Kombination aus erhöhter Abschreibung und politischem Förderimpuls ist nicht dauerhaft garantiert. Wer die bestehenden Rahmenbedingungen nutzen möchte, sollte daher frühzeitig prüfen, ob sie zur eigenen finanziellen Situation passen und strategisch eingebunden werden können.

Typische Denkfehler – und warum sie teuer werden

Eigenkapital als vermeintliche Eintrittshürde

Viele Angestellte gehen davon aus, dass eine Immobilieninvestition nur mit erheblichem Eigenkapital möglich ist. In der Praxis ist das jedoch kein zwingendes Kriterium. Entscheidend sind Bonität, Objektqualität und eine saubere Strukturierung. Banken finanzieren Wohnimmobilien unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Eigenkapital, sofern das Gesamtkonzept tragfähig ist. Wer sich allein aufgrund dieser Annahme gegen den Einstieg entscheidet, blockiert sich häufig selbst, bevor eine realistische Prüfung überhaupt stattgefunden hat.

Finanzierung nicht blind der Hausbank überlassen

Ein weiterer verbreiteter Fehler liegt in der Finanzierung. Aus Bequemlichkeit wird oft ausschließlich die eigene Hausbank angefragt. Dabei arbeiten viele Institute regional eingeschränkt oder bilden bestimmte Objektarten nicht ab. Wer keine Vergleichsangebote einholt oder spezialisierte Finanzierungspartner einbindet, verzichtet unter Umständen auf bessere Konditionen oder flexible Modelle. „Viele unterschätzen, wie stark die Finanzierungsstruktur über den langfristigen Erfolg entscheidet“, erklärt Philipp Wiermann. Eine fundierte Finanzierung ist kein Nebenschauplatz, sondern ein zentraler Baustein der Gesamtstrategie.

Vorsicht vor unrealistischen Renditeversprechen

Besonders kritisch sind überzogene Erwartungen. Versprechen von sofortigem, hohem Cashflow klingen attraktiv, berücksichtigen jedoch häufig weder Instandhaltungsrücklagen noch Verwaltungskosten oder realistische Leerstandszeiten. Ebenso riskant ist es, Verträge ungeprüft zu unterschreiben oder steuerliche Fragen nicht sauber einzubinden. Kaufverträge sind juristisch komplex, Abschreibungen müssen korrekt umgesetzt werden, und eine laufende Verwaltung entscheidet langfristig über Stabilität oder Renditeverlust. „Immobilien sind kein Schnellschuss, sondern ein strukturierter Prozess“, betont Wiermann. Wer hier Abkürzungen sucht, zahlt am Ende meist drauf.

Der strukturierte Weg zur Umsetzung

Am Beginn jeder tragfähigen Immobilienstrategie steht eine ehrliche Bestandsaufnahme. Wie hoch ist die aktuelle Steuerlast, welche finanziellen Spielräume bestehen und welches Ziel soll mit der Investition konkret erreicht werden? „Wir klären zuerst, was realistisch machbar ist, bevor überhaupt über ein Objekt gesprochen wird“, erläutert Philipp Wiermann. Entscheidend sei, dass Immobilie, Einkommen und langfristige Planung zueinander passen. Nicht jedes Objekt eignet sich für jede Lebenssituation, und nicht jede steuerliche Möglichkeit ist automatisch sinnvoll.

Erst auf dieser Grundlage folgt die Auswahl eines passenden Neubauprojekts. Neben Lage und Vermietbarkeit spielen dabei steuerliche Struktur, Finanzierungskonzept und laufende Kosten eine zentrale Rolle. Die Finanzierung wird strukturiert vorbereitet, Alternativen werden geprüft und sämtliche Unterlagen transparent aufgearbeitet. Ebenso wichtig ist die verständliche Durchsprache des Kaufvertrags, damit keine juristischen Unklarheiten bleiben. Nach dem Erwerb entscheidet die laufende Betreuung über die Stabilität der Investition. Verwaltung, Instandhaltung, Neuvermietung und Kommunikation mit Mietern müssen reibungslos funktionieren, um Renditeverluste zu vermeiden. Offmarketdealz begleitet diese Schritte integriert, von der Analyse bis zur digitalen Verwaltung, und schafft damit einen durchgängigen Prozess ohne Brüche zwischen den einzelnen Stationen.

Strategische Perspektive: Vermögensaufbau statt Einzelentscheidung

Eine Neubauimmobilie ist für viele Mandanten kein isoliertes Projekt, sondern der Einstieg in eine langfristige Strategie. Im Mittelpunkt steht nicht der schnelle Weiterverkauf, sondern der planbare Aufbau eines stabilen Portfolios. „Viele unserer Kunden denken bereits beim ersten Objekt strategisch weiter“, sagt Philipp Wiermann. Der schrittweise Erwerb mehrerer Einheiten könne helfen, Einkommensquellen zu diversifizieren und die Abhängigkeit von der gesetzlichen Rente spürbar zu reduzieren.

Entscheidend ist dabei der richtige Zeitpunkt innerhalb einer klaren Planung. Aktuelle steuerliche Rahmenbedingungen können diesen Prozess beschleunigen, sie ersetzen jedoch keine Strategie. Vermögensaufbau durch Immobilien ist kein Schnellgewinn, sondern ein strukturiertes Langzeitprojekt. Wer frühzeitig plant, realistisch kalkuliert und professionelle Begleitung einbindet, schafft sich Schritt für Schritt finanziellen Spielraum – nicht durch Spekulation, sondern durch systematisches Vorgehen. Gerade für Angestellte im Grenzsteuersatz entsteht so die Möglichkeit, Steuerentlastung und langfristigen Vermögensaufbau strategisch miteinander zu verbinden.

Sie möchten Ihre Steuerlast strategisch reduzieren und den Vermögensaufbau strukturiert angehen? Philipp Wiermann und das Team von Offmarketdealz beraten Sie gern in einem unverbindlichen Erstgespräch.

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