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Dänischer Fischer greift deutschen Fischmarkt an: Fangfrischer Fisch direkt aus der Nordsee bis vor die Haustür

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Hvide Sande, Dänemark (ots)

Frischer Fisch gehört in Dänemark zum Alltag. Durch die unmittelbare Nähe zur Nordsee und eine tief verwurzelte Fischerei Kultur haben Verbraucher Zugang zu qualitativ hochwertigem Fisch - oft nur wenige Stunden nach dem Fang.

In Deutschland hingegen ist die Situation häufig eine Andere: längere Lieferketten, höhere Preise und Produkte, die bereits mehrere Stationen durchlaufen haben, bevor sie beim Kunden ankommen.

Genau hier setzt das dänische Unternehmen hinter www.nordseefisch.de an.

Die Gründer rund um den Fischer Verner Jensen haben bereits mit dem Onlineshop friskfangetfisk.dk erfolgreich bewiesen, dass sich fangfrischer Fisch direkt an Endverbraucher liefern lässt - schnell, zuverlässig und in gleichbleibend hoher Qualität.

"Wir haben in Dänemark gezeigt, dass Kunden den Unterschied sofort merken, wenn Fisch wirklich frisch ist. " Genau dieses Erlebnis wollen wir jetzt auch nach Deutschland bringen", erklärt Mitgründer Ebbe Hansen.

BEWÄHRTES KONZEPT ALS BASIS FÜR EXPANSION

Der Erfolg in Dänemark bildet die Grundlage für den Markteintritt in Deutschland. Über www.friskfangetfisk.dk konnte das Unternehmen eine stabile Nachfrage aufbauen und gleichzeitig seine Logistikprozesse optimieren.

"Das Konzept ist erprobt - sowohl operativ als auch wirtschaftlich. Deshalb ist der Schritt nach Deutschland für uns die logische Weiterentwicklung", so Hansen.

VOM KUTTER DIREKT ZUM KUNDEN

Ein entscheidender Unterschied zu klassischen Anbietern: Der direkte Zugang zur Quelle.

Verner Jensen betreibt selbst einen Fischkutter in der Nordsee. Der Fisch wird gefangen, in Hvide Sande angelandet, verarbeitet und noch am selben Tag versendet.

"Wir sind nicht nur Händler - wir sind selbst Teil der Fischerei. Das gibt uns eine Kontrolle über Qualität und Frische, die sonst kaum möglich ist", sagt Jensen.

KÜRZERE LIEFERKETTE - BESSERE QUALITÄT UND PREISE

Während Fisch in Deutschland häufig über mehrere Zwischenstationen gehandelt wird, setzt nordseefisch.de auf einen direkten Vertriebsweg.

Das Ergebnis:

Deutlich kürzere Zeit vom Fang bis zur Lieferung

Höhere Frische und bessere Produktqualität

Wettbewerbsfähigere Preise durch Wegfall von Zwischenhändlern

"Viele Verbraucher zahlen heute viel Geld für Fisch, der nicht mehr wirklich frisch ist. Unser Ansatz ist es, das zu verändern", so Hansen.

NEUER STANDARD FÜR ONLINE-LEBENSMITTEL

Der Onlinekauf von Lebensmitteln ist in Dänemark längst etabliert - auch im sensiblen Bereich frischer Produkte.

"Unsere Erfahrung zeigt: Sobald Kunden einmal frischen Fisch direkt nach Hause geliefert bekommen, wollen sie nicht mehr darauf verzichten", sagt Jensen.

QUALITÄT, TRANSPARENZ UND VERTRAUEN

Um Vertrauen aufzubauen, setzt das Unternehmen auf höchste Standards:

Durchgehende Kühlkette (0-2°C)

Versand mit Eis und Temperaturkontrolle

Geld-zurück-Garantie bei Qualitätsabweichungen

ZIEL: DIE NORDSEE NACH DEUTSCHLAND BRINGEN

Mit nordseefisch.de startet das Unternehmen seine internationale Expansion.

"Wir wollen den Zugang zu wirklich frischem Fisch neu definieren. Unser Ziel ist es, die Nordsee näher zu den Menschen zu bringen - auch über Ländergrenzen hinweg", so die Gründer.

ÜBER NORDSEEFISCH.DE

www.nordseefisch.de ist Teil der dänischen Plattform www.friskfangetfisk.dk mit Sitz in Hvide Sande Direct auf der dänischen Nordseeküste. Das Unternehmen liefert fangfrischen Fisch direkt vom Kutter zum Kunden.

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