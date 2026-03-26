Trendos

Was ChatGPT & Co. über Marken sagen: Neues kostenloses Tool misst Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen

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Vilnius (ots)

Markenanbieter und E-Commerce-Unternehmen, die ihre Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen steigern möchten, müssen diese regelmäßig überprüfen. Mit Trendos (trendos.com) ist nun eine neue Plattform gestartet, die die Markenpräsenz in KI-basierten Such- und Antwortsystemen systematisch analysiert. Das Tool soll die Art und Weise verändern, wie Marken ihre Präsenz in KI-gesteuerten Suchumgebungen wie ChatGPT, Google AI Overview und Gemini verstehen und verwalten. Trendos deckt derzeit mehr als 13 Regionen weltweit mit benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen ab, darunter auch Schlüsselmärkte wie Deutschland, die USA und Großbritannien.

Echtzeitüberblick und Wettbewerber-Vergleiche

Die Plattform richtet sich an Marketingverantwortliche, SEO-Experten, PR-Berater sowie Entscheider in E-Commerce und Unternehmensführung. Sie liefert Einblicke in die Präsenz von Marken innerhalb KI-generierter Antworten, einschließlich der Häufigkeit und des Kontexts von Markennennungen, der zugrunde liegenden Quellen und Referenzen sowie der Positionierung im Wettbewerbsumfeld. Darüber hinaus analysiert das Tool die Tonalität und das Sentiment der Antworten und macht damit nachvollziehbar, wie KI-Systeme Marken einordnen - ein zunehmend relevanter Faktor, da generative KI klassische Suchergebnisse ergänzt oder ersetzt.

"KI-Assistenten entwickeln sich zum neuen Zugangspunkt für Informationen und Kaufentscheidungen. Gleichzeitig fehlt vielen Unternehmen die Transparenz darüber, wie ihre Marke dort dargestellt wird", so Gintare Rimolaityte, Chief Commercial Officer bei Trendos. "Mit Trendos bieten wir maßgeschneiderte Wettbewerbsinformationen und nicht nur ein weiteres Dashboard. Dies versetzt sie in die Lage, schnellere und sicherere Entscheidungen hinsichtlich Markenpositionierung, Produktpreisgestaltung, Portfolios und Marketingkampagnen zu treffen."

KI-Transparenz für bereits über 2,5 Millionen Marken

Trendos ist bereits mit dem offiziellen Start die größte kostenlose KI-Antwortdatenbank und bietet umfassende KI-Transparenz für über 2,5 Millionen Marken. Nutzerinnen und Nutzer können sowohl historische als auch aktuelle Daten in den Schlüsselmärkten Deutschland, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Israel, Australien, China und Japan analysieren. Diese umfassende Abdeckung bietet einen erheblichen Vorteil, da sie es sowohl globalen Marken als auch regionalen Anbietern ermöglicht, ihre Sichtbarkeit in KI-generierten Antworten an verschiedenen Standorten zu bewerten.

"Mit dieser marktübergreifenden Sichtbarkeit können Führungskräfte aus Vertrieb und Marketing lokale Nuancen erkennen, die Leistung länderübergreifend vergleichen und globale Strategien auf der Grundlage marktspezifischer Erkenntnisse entwickeln, anstatt sich ausschließlich auf Momentaufnahmen einzelner Märkte zu verlassen", fügt Rimolaityte hinzu.

Freemium-Modell mit Erweiterungsoptionen

Trendos ist in einer kostenlosen Basisversion verfügbar. Diese umfasst die Verfolgung von bis zu zehn Marken, ergänzt durch 100 zusätzliche individuelle Abfragen, mit denen sowohl historische als auch aktuelle Daten analysiert werden können. Für weitergehende Anforderungen stellt das Unternehmen kostenpflichtige "Starter"- und "Pro"-Abonnements mit erweitertem Funktionsumfang bereit.

Unterstützung von Tesonet

Trendos wird von Tesonet unterstützt, einem der größten und am schnellsten wachsenden Venture-Builder aus dem Baltikum, der für seine Investitionen in erfolgreiche Unternehmen wie Nord Security, Surfshark, Hostinger und andere bekannt ist. Tesonet stellt Finanzmittel und Infrastruktur für die globale Expansion und die fortlaufende Produktentwicklung von Trendos bereit. Trotz dieser Unterstützung agiert Trendos als eigenständiges Unternehmen. Die technologische Basis bildet laut Anbieter langjährige Erfahrung im Umgang mit großen Datenmengen und komplexen Informationssystemen.

Über Trendos

Trendos ist eine globale Plattform zur Messung der Sichtbarkeit in der KI-Suche (AI Search Visibility). Sie ermöglicht es Marken, ihre Präsenz in KI-gestützten Suchumgebungen wie ChatGPT, Google AI Overviews und Gemini zu überwachen und zu optimieren. Mit einer Abdeckung von über 13 Regionen - darunter Deutschland, die USA, Großbritannienund Japan - ist Trendos die weltweit größte kostenlose Datenbank für KI-Antworten und bietet Echtzeitdaten zu mehr als 2,5 Millionen Marken. Trendos wurde entwickelt, um Marketing- und PR-Experten, SEO-Spezialisten sowie Entscheidern auf C-Level wettbewerbsrelevante Analysen (Competitive Intelligence) zu liefern. So unterstützt die Plattform Unternehmen dabei, den Übergang von traditionellen Suchmethoden hin zur KI-gestützten Entdeckung mit datengestützter Sicherheit zu meistern. Weitere Informationen: https://trendos.com

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