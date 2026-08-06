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Kevin Wehner klärt auf: Warum Aktienoptionen in Deutschland kaum genutzt werden – und was wirklich dahintersteckt

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Stuttgart (ots)

Viele deutsche Anleger bewegen sich in einer vertrauten Welt aus ETFs, Einzelaktien und einfachen Broker-Apps. Für den langfristigen Vermögensaufbau wirkt das für viele ausreichend. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach zusätzlichen, planbaren Einnahmen aus dem Depot. Doch sobald Aktienoptionen ins Spiel kommen, taucht sofort die Frage auf: Wenn das wirklich funktioniert, warum macht es dann nicht jeder?

ETFs, Dividendenwerte und klassische Aktienkäufe bilden das Fundament vieler Depots. Dieses System wirkt vertraut und ist für viele ausreichend. Doch je länger Anleger investieren, desto häufiger entsteht ein neues Bedürfnis: regelmäßige Einnahmen aus dem eigenen Kapital. Reine Kursgewinne liefern keine planbaren Zahlungsströme, und auch Dividenden bleiben oft hinter den Erwartungen zurück. Wer sich daraufhin mit Alternativen beschäftigt, stößt früher oder später auf Aktienoptionen. Genau an diesem Punkt entsteht bei vielen ein Zweifel: Warum ist ein Instrument, mit dem sich Prämieneinnahmen erzielen lassen, in Deutschland so wenig verbreitet? „Viele Anleger denken: Wenn das wirklich funktionieren würde, würde es jeder machen. Genau dieser Gedanke hält sie davon ab, sich überhaupt damit zu beschäftigen“, erklärt Kevin Wehner, Gründer von Option Wohlstand.

„Umso wichtiger ist es, das Thema nicht vorschnell abzulehnen, sondern es strukturiert zu verstehen“, betont Kevin Wehner. Genau hier liegt auch sein Ansatz: Seit Jahren beschäftigt sich Kevin Wehner intensiv mit Aktienoptionen und der Frage, wie Anleger ihr Kapital planbarer und kontrollierter einsetzen können. Dabei geht es nicht um spekulativen Handel, sondern um einen strukturierten Umgang mit dem Depot und unterschiedlichen Marktphasen. Mit Option Wohlstand zeigt er, wie sich zusätzliche Einnahmen sinnvoll in bestehende Aktien- und ETF-Strategien integrieren lassen. Ziel ist es, bestehende Aktien- und ETF-Strategien sinnvoll zu ergänzen und zusätzliche Einnahmen zu ermöglichen, ohne den langfristigen Vermögensaufbau zu ersetzen.

Warum die geringe Verbreitung oft falsch eingeordnet wird

Für viele Anleger in Deutschland spielt der Optionshandel im Alltag schlicht keine Rolle. Wer sein Depot öffnet, sieht ETFs, Einzelaktien und vielleicht noch ein paar Fonds, aber keine börsengehandelten Optionen. Entsprechend entsteht oft gar nicht erst der Gedanke, sich damit zu beschäftigen. Das hat weniger mit den Möglichkeiten selbst zu tun als mit dem Umfeld, in dem sich Anleger bewegen. In Deutschland ist der Einstieg in den Kapitalmarkt für viele noch vergleichsweise neu, und insgesamt ist die Aktienkultur zurückhaltender. Viele investieren gar nicht oder erst seit kurzer Zeit. Wer sich bereits mit klassischen Investments schwertut, wird sich in der Regel noch seltener mit weiterführenden Instrumenten wie Optionen beschäftigen.

Gleichzeitig entsteht daraus ein typischer Trugschluss: Viele gehen davon aus, dass sich sinnvolle Instrumente automatisch durchsetzen müssten. Gerade im Finanzbereich greift diese Logik jedoch zu kurz. Die geringe Verbreitung von Optionshandel ist nicht das Ergebnis eines einzelnen Problems, sondern das Zusammenspiel mehrerer Faktoren – von fehlender Sichtbarkeit bis hin zu praktischen Einstiegshürden. Ein Blick in die USA zeigt, wie stark diese Wahrnehmung vom Umfeld abhängt. Dort sind Aktieninvestments seit Jahrzehnten fest im Alltag vieler Privatanleger verankert, entsprechend werden auch Optionen häufiger genutzt. Was präsent ist, wird genutzt – was fehlt, bleibt für viele außen vor. „Viele verwechseln Verbreitung mit Qualität. Gerade im Finanzbereich sind es oft die weniger bekannten Ansätze, die genauer verstanden werden müssen“, ordnet Kevin Wehner ein.

Die echten Hürden beim Einstieg – und warum viele früh abbrechen

Wer sich intensiver mit Optionshandel beschäftigt, stellt schnell fest, dass der Einstieg nicht mit einem einzelnen Klick erledigt ist. Im Vergleich zu klassischen Aktienkäufen oder ETF-Sparplänen setzt das Thema ein tieferes Verständnis voraus. Anleger müssen nachvollziehen können, wie Optionen funktionieren, welche Rolle Prämien, Laufzeiten und Kontrakte spielen und wie Entscheidungen im Zusammenspiel dieser Faktoren getroffen werden. Dieses Wissen entsteht nicht nebenbei, sondern erfordert eine bewusste Auseinandersetzung.

Gerade für Anleger, die bislang vor allem mit Sparplänen, Einzelaktien und einfachen Apps gearbeitet haben, wirkt dieser zusätzliche Lernaufwand zunächst ungewohnt. Viele sind es gewohnt, Investments schnell und intuitiv umzusetzen. Sobald ein Thema mehr Struktur und Einarbeitung verlangt, entsteht schnell das Gefühl, dass der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Genau an diesem Punkt brechen viele den Einstieg ab.

Hinzu kommt, dass auch der Zugang zum Optionshandel weniger selbstverständlich ist. Während ETFs und Aktien über gängige Broker direkt verfügbar sind, erfordert der Handel mit börsengehandelten Optionen häufig einen spezialisierten Anbieter. Die Kontoeröffnung, die Freischaltung für den Optionshandel und der Umgang mit einer professionelleren Handelsoberfläche wirken auf den ersten Blick deutlich komplexer als ein Kauf über eine Smartphone-App. Für viele Anleger ist bereits dieser Schritt eine Hürde, weil unklar ist, wie sie konkret beginnen sollen. „Die Anforderungen wirken am Anfang größer, als sie tatsächlich sind. Mit der richtigen Struktur und Anleitung lassen sich die einzelnen Schritte einfach erlernen und im Alltag umsetzen“, erklärt Kevin Wehner.

Was Anleger daraus ableiten sollten

Die geringe Verbreitung von Optionshandel sollte für Anleger kein Ausschlusskriterium sein. Zwar ist das Thema im Vergleich zu ETF-Sparplänen und klassischen Aktienkäufen in Deutschland noch deutlich weniger bekannt. Gleichzeitig gewinnt es zunehmend an Aufmerksamkeit, weil immer mehr Anleger erkennen, dass ein Depot nicht nur passiv gehalten werden muss, sondern auch aktiv für laufende Einnahmen genutzt werden kann.

Besonders interessant ist das für Anleger, die bereits Aktien im Depot haben und daraus zusätzlichen Cashflow erzielen möchten, ohne ihre langfristige Grundausrichtung aufzugeben. Wer noch keine passenden Aktien hält, kann über den Verkauf von Put-Optionen ebenfalls wiederkehrende Prämieneinnahmen aufbauen und sich dabei gezielt auf Werte konzentrieren, die grundsätzlich zum eigenen Depot passen.

Damit rückt Optionshandel für viele Anleger in ein anderes Licht: nicht als exotisches Sonderthema, sondern als erlernbares Werkzeug, um bestehende Aktien- und ETF-Strategien sinnvoll zu ergänzen. „Optionshandel ist kein Selbstläufer. Aber wer bereit ist, sich das nötige Wissen anzueignen, kann mit der richtigen Anleitung nachvollziehen, wie sich daraus wiederkehrender Cashflow im Depot aufbauen lässt“, fasst Kevin Wehner zusammen.

Sie möchten verstehen, wie sich mit Aktienoptionen zusätzlicher Cashflow im Depot aufbauen lässt? Dann starten Sie jetzt mit dem kostenlosen 4-teiligen Videokurs von Kevin Wehner. Dort lernen Sie Schritt für Schritt, wie Optionen funktionieren, wie Anleger Prämien einnehmen und welche Voraussetzungen für einen strukturierten Einstieg wichtig sind.

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