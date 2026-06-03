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Option Wohlstand: Kevin Wehner verrät, warum viele Anleger trotz guter Investments unnötig Rendite verschenken

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Stuttgart (ots)

Volatile Märkte, lange Seitwärtsphasen und kaum planbare Erträge – viele Aktien- und ETF-Anleger kennen diese Situation nur zu gut: Das Depot wächst zwar auf dem Papier, regelmäßige Einnahmen bleiben jedoch oft aus. Gleichzeitig sorgen unnötig hohe Gebühren und versteckte Kosten dafür, dass zusätzlich Rendite verloren geht. Warum viele Anleger das Potenzial ihres Depots trotzdem nicht vollständig ausschöpfen, erfahren Sie hier.

Über Jahre hinweg galt für viele Anleger vor allem ein Prinzip als sinnvoll: kaufen, halten und langfristig auf steigende Kurse setzen. ETFs und etablierte Aktien entwickelten sich dabei zum festen Bestandteil moderner Vermögensstrategien. Auf den ersten Blick wirkt dieses Vorgehen solide – schließlich konnten langfristig orientierte Anleger in der Vergangenheit häufig von steigenden Märkten profitieren. Doch genau hier entsteht für viele ein Problem, das erst in schwierigeren Marktphasen sichtbar wird. Läuft der Markt über Monate oder sogar Jahre seitwärts, entstehen aus klassischen Buy-and-Hold-Strategien oft kaum laufende Erträge. Kommt zusätzlich eine Korrektur hinzu, entstehen zunächst Buchverluste, während das Depot gleichzeitig keinerlei regelmäßigen Cashflow liefert. Viele Anleger merken erst dann, wie stark ihre Ergebnisse ausschließlich von steigenden Kursen abhängen. „Die meisten Anleger merken erst im Abschwung, dass ihr Depot nur funktioniert, solange die Märkte steigen. Sobald diese Phase endet, entstehen Verluste – aber keine laufenden Einnahmen, die das auffangen könnten“, erklärt Kevin Wehner, Gründer von Option Wohlstand.

„Was den meisten Depots fehlt, ist eine Strategie, mit der auch außerhalb dauerhaft steigender Märkte laufende Erträge erzielt werden können“, erklärt Kevin Wehner. Seit Jahren beschäftigt er sich intensiv mit Aktienoptionen und der Frage, wie Anleger ihr Kapital kontrollierter, planbarer und effizienter einsetzen können. Im Mittelpunkt steht dabei nicht das blinde Spekulieren auf schnelle Gewinne, sondern ein strukturierter Umgang mit dem Depot und verschiedenen Marktphasen. Mit Option Wohlstand zeigt der Experte Anlegern, wie sich ein zusätzlicher Cashflow in bestehende Aktien- und ETF-Strategien integrieren lässt. Dabei geht es nicht darum, langfristige Investments vollständig zu ersetzen, sondern vorhandenes Kapital aktiver zu nutzen. Gerade in unsicheren oder seitwärts laufenden Marktphasen kann dieser Ansatz dabei helfen, zusätzliche Einnahmen zu generieren und das Depot strategischer auszurichten. Doch auch im steigenden Markt hilft diese Cashflow-Strategie, die Rendite weiter zu verbessern.

Wie Optionsstrategien eine zusätzliche Cashflow-Komponente schaffen können

Eine Möglichkeit, zusätzliche Erträge unabhängig von dauerhaft steigenden Märkten zu erzielen, sieht Kevin Wehner im gezielten Einsatz von Aktienoptionen. Viele Anleger verbinden Optionen allerdings noch immer vor allem mit riskanten Spekulationen oder Leerverkäufen. Tatsächlich lassen sich Aktienoptionen jedoch deutlich kontrollierter einsetzen – insbesondere zur Ergänzung bestehender Aktien- und ETF-Depots. „Viele Anleger unterschätzen, wie flexibel sich unterschiedliche Marktphasen mit passenden Optionsstrategien nutzen lassen“, erklärt Kevin Wehner von Option Wohlstand.

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei Optionen um Verträge zwischen zwei Marktteilnehmern. Wer eine Option verkauft, erhält dafür eine Prämie – also eine Zahlung für die Übernahme bestimmter Verpflichtungen. Genau daraus entsteht die zusätzliche Cashflow-Komponente im Depot. So können Anleger über sogenannte Put-Optionen Prämien erzielen, indem sie sich verpflichten, eine Aktie über eine bestimmte Zeit zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen. Über sogenannte Call-Optionen lassen sich wiederum zusätzliche Einnahmen auf bereits vorhandene Aktienpositionen generieren. Dabei erklärt sich der Anleger bereit, die jeweilige Aktie zu einem definierten Preis zu verkaufen, falls die Option ausgeübt wird.

Der entscheidende Vorteil liegt darin, dass Anleger damit nicht ausschließlich auf steigende Märkte angewiesen bleiben. Bestimmte Optionsstrategien können auch in seitwärts laufenden oder schwächeren Marktphasen genutzt werden, um zusätzliche Erträge zu erzielen. „Wer Optionen strategisch einsetzt, kann vorhandenes Depotkapital deutlich aktiver nutzen, ohne hochriskante Spekulationen eingehen zu müssen“, erklärt Kevin Wehner von Option Wohlstand.

Versteckte Handelskosten kosten Anleger oft unnötig Rendite

Nicht nur fehlende Cashflow-Strategien sorgen dafür, dass Anleger beim Investieren Potenzial verschenken. Auch die tatsächlichen Handelskosten werden häufig unterschätzt. Viele Anleger konzentrieren sich bei der Brokerwahl ausschließlich auf die sichtbare Ordergebühr – und übersehen dabei zusätzliche Kosten, die sich langfristig spürbar auf die Rendite auswirken können. Gerade klassische Banken verlangen oft mehr als zehn Euro pro Trade. Vor allem bei regelmäßigem Handel summieren sich solche Gebühren schnell und schmälern die Rendite unnötig.

Doch auch vermeintlich günstige Broker sind nicht automatisch die bessere Lösung. So werben viele Anbieter zwar mit kostenlosen oder besonders günstigen Trades, verdienen ihr Geld jedoch teilweise über schlechtere Ausführungskurse. Genau hier kommen sogenannte Spreads ins Spiel. Der Spread beschreibt die Differenz zwischen dem Geldkurs und dem Briefkurs eines Wertpapiers – also zwischen dem Preis, zu dem Anleger verkaufen können, und dem Preis, zu dem sie kaufen können. Fällt dieser Unterschied besonders groß aus, zahlen Anleger beim Kauf indirekt mehr und erhalten beim Verkauf gleichzeitig weniger Geld. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten, die auf den ersten Blick oft kaum sichtbar sind. „Niedrige Gebühren bringen wenig, wenn Anleger gleichzeitig deutlich schlechtere Kurse erhalten“, erklärt Kevin Wehner.

Für Anleger kommt es deshalb nicht nur auf niedrige Gebühren an, sondern vor allem auf nachvollziehbare Handelskosten. Geldkurs, Briefkurs und mögliche Zusatzkosten sollten jederzeit transparent einsehbar sein, damit sich die tatsächlichen Kosten eines Trades realistisch bewerten lassen. Kleine Spreads können dabei helfen, unnötige Verluste beim Kauf und Verkauf zu vermeiden. Ein Beispiel für einen Anbieter mit vergleichsweise transparenten Gebührenstrukturen im Optionshandel ist laut Kevin Wehner unter anderem Interactive Brokers.

Strategische Depotnutzung als Schlüssel für langfristigen Vermögensaufbau

„Viele Anleger warten jahrelang darauf, dass der Markt ihre Probleme löst – statt das eigene Depot strategisch weiterzuentwickeln“, erklärt Kevin Wehner von Option Wohlstand. Genau darin sieht er einen der größten Fehler vieler Privatanleger. Langfristiger Vermögensaufbau muss nicht zwangsläufig bedeuten, Kapital ausschließlich passiv liegenzulassen. Vielmehr kann eine zusätzliche Cashflow-Strategie börsenorientierte Anleger dabei unterstützen, vorhandenes Depotkapital effizienter einzusetzen. Dabei geht es nicht darum, klassische Aktien- oder ETF-Investments vollständig aufzugeben. Entscheidend ist vielmehr die Ergänzung um zusätzliche Möglichkeiten, um verschiedene Marktphasen kontrollierter zu nutzen.

Wer sein Potenzial im Depot nutzen möchte, sollte laut dem Experten deshalb nicht nur auf steigende Kurse hoffen, sondern auch Handelskosten, Brokerwahl und strategische Einnahmequellen konsequent prüfen. Denn genau dort entstehen häufig Unterschiede, die sich langfristig spürbar auf die Rendite auswirken können.

Mit einem strukturierten und regelbasierten Ansatz lassen sich Depots nicht nur planbarer gestalten – auch die emotionale Abhängigkeit von einzelnen Marktbewegungen kann dadurch sinken. Anleger erhalten damit die Möglichkeit, ihr Kapital aktiver, kontrollierter und langfristig effizienter einzusetzen. „Niemand muss sich allein durch komplexe Marktphasen kämpfen. Entscheidend ist, die richtigen Strategien zu kennen und sie sauber umzusetzen“, betont Kevin Wehner abschließend.

Sie wollen das Potenzial im Depot nutzen, typische Fehler beim Investieren vermeiden und lernen, wie sich zusätzliche Cashflow-Strategien sinnvoll in den langfristigen Vermögensaufbau integrieren lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Kevin Wehner von Option Wohlstand und vereinbaren Sie Ihr persönliches und kostenloses Strategiegespräch!

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