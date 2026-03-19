CloudLab Sales & Management GmbH

Innovation in der DNA: Marktführer Cimpress und Technologieführer CloudLab vertiefen ihre Partnerschaft

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Dortmund (ots)

Zwei Innovatoren bündeln ihre Kräfte: Cimpress (Nasdaq: CMPR), der weltweit führende Anbieter von Web-to-Print Mass Customization, und CloudLab, der globale Technologieführer für Web-to-Print Software, heben ihre erfolgreiche Partnerschaft auf eine neue Ebene. Nach einer vierjährigen strategischen Beteiligung wird CloudLab nun vollständig in die Cimpress-Familie aufgenommen.

Kontinuität an der Spitze

Dieser Schritt ist die logische Konsequenz einer Zusammenarbeit, die auf einer gemeinsamen unternehmerischen DNA und großem Erfolg beider Seiten beruht. Die bereits seit 2022 bestehende strategische Partnerschaft hat sich für die Kunden von CloudLab als überaus positiv erwiesen. An der Spitze von CloudLab bleibt der Kurs klar: Marc Horriar und Ionut Berescu bilden weiterhin das dynamische Führungs-Duo, die als CEO und CTO auch weiterhin als Gesellschafter an CloudLab beteiligt sind. Somit werden sie sowohl die strategische Roadmap als auch die technologische Innovationskraft von CloudLab konsequent vorantreiben und die Zukunft des Unternehmens aktiv gestalten.

Aus den gewachsenen Synergien schöpft CloudLab zusätzliche Stärke für einen noch schärferen Fokus auf seine Kernkompetenz: die innovative Weiterentwicklung der führenden Weblösungen für Print, Packaging und Publishing. Für die Kunden resultiert dies in einer gesteigerten Innovationsgeschwindigkeit und beschleunigten Produktzyklen - bei gewohnt hoher Servicequalität und technologischer Kompetenz.

Synergien für die Zukunft

"Die Unterstützung von Cimpress hat es uns in den letzten Jahren ermöglicht, unsere Vision noch schneller voranzutreiben", sagt Marc Horriar, Gründer und CEO von CloudLab. "Wir haben wertvolle Erkenntnisse gewonnen und festgestellt, dass unsere Unternehmenskulturen perfekt zusammenpassen. Cimpress unterstützt unser Prinzip, alle Kunden gleich zu behandeln - auch diejenigen, die mit Cimpress im Wettbewerb stehen. Somit standen wir nie unter Verkaufsdruck. Cimpress hat uns das immense Potenzial gezeigt, das sich durch die Zugehörigkeit zur Cimpress-Gruppe eröffnet. Wir als dezentrale Tochtergesellschaft können die Zukunft der Print-Mass-Customization für alle unsere Kunden maßgeblich vorantreiben.

Durch diese Kapitalallianz werden Synergien weiter ausgebaut und die gemeinsame Entwicklung neuer Technologien beschleunigt. CloudLab kann seine Position als führender Technologieanbieter im Mass Customization weiter festigen und vorantreiben.

Eigenständigkeit bleibt das Markenzeichen

"Die marktführende Technologie von CloudLab und die Innovationskraft des unabhängigen Teams sind entscheidend für die Umsetzung unserer Strategie", erklärt Robert S. Keane, CEO von Cimpress. "Und dass CloudLab jetzt ein vollständiges Mitglied von Cimpress wird, ist der nächste logische Schritt. Unser Ziel ist klar: Wir möchten unseren Kunden weltweit die bestmögliche User Experience im Bereich Design Enablement bieten. Genau aus diesem Grund stärken wir die Faktoren, die CloudLab so erfolgreich machen: seinen technologischen Vorsprung und seine unternehmerische Unabhängigkeit."

Für bestehende und zukünftige Kunden von CloudLab bedeutet dieser Schritt, dass sie sich auf die gewohnt hohe Qualität der Features und Services freuen können. Zudem profitieren sie von einer noch stärkeren technologischen Basis, beschleunigter Innovation und dem Zugang zu den globalen Ressourcen von Cimpress. CloudLab wird dabei weiterhin als unabhängiger Softwareanbieter am Markt agieren und seine Technologielösungen allen Marktteilnehmern anbieten.

Über Cimpress

Cimpress plc (Nasdaq: CMPR) unterstützt Millionen von Unternehmen dabei, ihre Marken aufzubauen, sich von der Masse abzuheben und zu wachsen - mit individuell gestalteten Druck- und Werbeartikeln. Das 1995 gegründete Unternehmen ist weltweit führend im Bereich der Web-to-Print Mass Customization. Das Unternehmen liefert hochwertige, erschwingliche und individuell gestaltete Produkte schnell und bequem, auch in kleinen Stückzahlen. Zu den Marken von Cimpress zählen VistaPrint, WIRmachenDRUCK, Pixartprinting, Pens.com, BuildASign, druck.at, Drukwerkdeal, Easyflyer, Exaprint, Packstyle, Printi, Tradeprint und BoxUp. Weitere Informationen finden Sie unter cimpress.com.

Über CloudLab

CloudLab entwickelt leistungsstarke Premium-Weblösungen für Print, Packaging und Publishing. Gegründet 2013 am Hauptsitz in Dortmund, ist CloudLab heute mit über 80 Teammitgliedern an 5 Standorten weltweit präsent und realisiert für kleine Digitaldruckereien bis hin zu internationalen Konzernen passgenaue Webprojekte - vom ersten Kickoff bis zum erfolgreichen Go-live und darüber hinaus. Weitere Informationen finden Sie unter cloudlab-solutions.com.

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