Rentokil Initial

Wirtschaftsfaktor Innenraumbegrünung

Pflanzen: vom Add-on zum strategischen Bestandteil moderner Arbeitswelten

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Köln (ots)

Arbeitsräume mit Pflanzen zu gestalten, galt lange als dekorativer Luxus. Doch die Bewertung von Raumgrün verändert sich - auch auf Managementebene. Heute rückt die Bepflanzung als Bestandteil moderner Arbeitsumgebungen in den Fokus unternehmerischer Entscheidungen. Rentokil Initial überführt diesen Perspektivwechsel mit einem flexiblen Mietmodell von Ambius/Baumhaus in die Praxis.

Arbeitsplätze sind heute mehr als bloße Funktionsflächen. Ob Produktionshalle, Empfangsbereich, Wartezone oder Open Space: Überall entscheidet die Aufenthaltsqualität zunehmend darüber, wie konzentriert in Räumen gearbeitet wird, wie sicher sich Menschen dort fühlen und auch, wie ein Unternehmen nach innen und außen wahrgenommen wird. Luft, Akustik, Hygiene und Begrünung greifen hierbei ineinander.

Dennoch wurde gerade die Begrünung bisher häufig als rein dekoratives Element gewertet: gestalterisch zwar ansprechend, aber betriebswirtschaftlich unwichtig. Diese Einordnung wird der tatsächlichen Wirkung nicht gerecht. Untersuchungen zu biophiler Gestaltung legen nahe, dass grüne Arbeitsumgebungen Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden fördern können und damit auch einen ökonomischen Mehrwert bieten. Auch der Bund Deutscher Innenarchitekten verweist darauf, dass biophiles Design für Raumplanung immer wichtiger wird.

Arbeitsplätze als Spiegel des Unternehmens

Damit verschiebt sich die Perspektive. Gerade in Zeiten hybrider Arbeitsmodelle und der Abkehr vieler Unternehmen vom Homeoffice wird der Arbeitsplatz selbst zum Differenzierungsmerkmal. Unternehmen, die bewusst in gesunde, angenehme Arbeitsumgebungen investieren, senden ein Signal nach innen und außen. Denn Arbeitsplätze müssen einerseits heute mehr bieten als einen Schreibtisch: Sie sollen Identifikation schaffen und sich gut anfühlen. Professionell geplantes und dauerhaft gepflegtes Raumgrün kann dazu einen Beitrag leisten. "Pflanzen sind kein nettes Beiwerk", sagt Enzo Fisauli, Category Director Hygiene & Wellbeing bei Rentokil Initial. "Ich bin überzeugt, dass unsere Dienstleistung angesichts der aktuellen Marktlage ein strategischer Hebel für die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber ist. Moderne, gesund gestaltete Arbeitsplätze können sich langfristig auf die Stabilität eines Unternehmens auswirken - etwa in Form höherer Zufriedenheit und damit geringerer Fluktuation von Fachkräften."

Gleichzeitig wirkt die Arbeitsumgebung über das Innenbild hinaus. Empfangsbereiche, Wartezonen oder Besprechungsräume sind Teil der Außendarstellung. Sie prägen die Sicht von Kunden, Partnern und Bewerbern auf Professionalität, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein eines Unternehmens.

Wirtschaftlich denken, strukturiert handeln

Für Entscheider bedeutet das: Ausgaben für Innenraumbegrünung haben wirtschaftliche Relevanz und sind damit eine wichtige Investition. Genau hier setzt Easy Rent von Ambius/Baumhaus an. Es ist ein modulares Pflanzen-Mietsystem innerhalb des Geschäftsfelds Hygiene & Wellbeing von Rentokil Initial.

Vier Gefäßvarianten in zehn RAL-Farben und 19 Pflanzenarten bilden ein kuratiertes Portfolio, das sich im Mix-and-Match-Prinzip flexibel zusammenstellen lässt. Durch die Farbwahl können Unternehmen die Begrünung nahtlos in ihr Corporate Design und bestehende Gestaltungslinien integrieren. Laufzeiten von 36, 48 oder 60 Monaten sorgen für Planungssicherheit über die gesamte Mietdauer.

Der Nutzen von Innenraumbegrünung steht und fällt aber mit ihrer fachgerechten Pflege, für die intern häufig schlicht keine Zeit bleibt. Das Modell sieht deshalb neben der Installation des Grüns zehn professionelle Servicetermine pro Jahr vor.

Teil eines ganzheitlichen Ansatzes

Easy Rent ist kein isoliertes Angebot. Im Geschäftsfeld Hygiene & Wellbeing werden Waschraumhygiene, Raumluftqualität und Innenraumbegrünung als zusammenhängendes System verstanden. Ziel ist es, Arbeitsumgebungen funktional, gesund und wirtschaftlich tragfähig zu gestalten.

Der modulare Ansatz von Easy Rent eignet sich insbesondere für Organisationen mit mehreren Standorten oder standardisierten Flächenkonzepten. Er verkürzt Planungsprozesse, reduziert administrative Aufwände und schafft zugleich gestalterische Kontinuität. So wird aus einem vermeintlichen Add-on ein strukturierter Bestandteil moderner Unternehmensführung.

Mehr zu Easy Rent finden Interessierte unter www.baumhaus.de/innenraumbegruenung/pflanzen-mieten-easy-rent/

Über Rentokil Initial

Die Rentokil Initial Gruppe Deutschland (Sitz in Köln) ist Teil der internationalen Rentokil Initial Gruppe mit Hauptsitz in Crawley (England). Ihre Wurzeln reichen inzwischen mehr als 120 Jahre zurück. Als Innovationsmarktführer setzt Rentokil Initial weltweit Maßstäbe im Bereich der Schädlingsbekämpfung und des Vorratsschutzes. Darüber hinaus bietet die Rentokil Initial Gruppe professionelle Hygienedienstleistungen, Innenraumbegrünung und weitere Servicedienstleistungen an. Die Gruppe ist in über 90 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 63.000 Mitarbeiter unterschiedlichster Kulturen. In Deutschland setzen sich jeden Tag mehr als 900 Mitarbeitende dafür ein, ihren über 30.000 Kundinnen und Kunden einen exzellenten Service zu bieten. Durch die 21 Niederlassungen in Deutschland kann Rentokil Initial hierzulande einen flächendeckenden Service nebst besonderer Kundennähe anbieten.

Über den Geschäftsbereich "Hygiene & Wellbeing"

Der Geschäftsbereich "Hygiene & Wellbeing" der Rentokil Initial Gruppe kombiniert die Expertise von Initial im Bereich professioneller Hygienedienstleistungen mit den innovativen Lösungen von Ambius/Baumhaus für Innenraumbegrünung und Raumgestaltung und THS für technische Hygieneservices und Spezialreinigungen. Mit einem umfassenden Angebot an Waschraum- und Raumlufthygiene sowie professionelle Innenraumbegrünung für inspirierende Arbeitswelten setzt sich der Geschäftsbereich aktiv für das Wohlbefinden und die Produktivität in allen nicht als Wohnraum genutzten Einrichtungen ein. Dank maßgeschneiderter Konzepte und nachhaltiger Ansätze etabliert "Hygiene & Wellbeing" neue Maßstäbe in der Gestaltung gesunder und inspirierender Räume. Der Geschäftsbereich ist in Deutschland an zahlreichen Standorten aktiv und bietet bundesweit hochwertige Lösungen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.

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