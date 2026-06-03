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Beziehung ist lernbar: Warum wir nie gelernt haben, zu streiten – und wie man das nachholen kann

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Aßlar (ots)

Streit eskaliert, Türen knallen, danach herrscht Funkstille. Im Alltag wiederholt sich oft dasselbe Muster: Vorwürfe, Rückzug, Verletzungen und irgendwann die Frage, ob diese Beziehung noch Sinn ergibt. Eine Onlinestudie des Instituts „myMarktforschung“ zeigt: Paare, die früh viel und verletzend streiten, trennen sich deutlich häufiger. Dabei zerstört nicht der Konflikt an sich die Liebe, sondern die Art, wie gestritten wird.

Nicht Streit zerstört Beziehungen, sondern schlechte Streitkultur, denn genau die hat fast niemand gelernt. Hier erfahren Sie, wie Paare Schritt für Schritt lernen können, anders zu streiten: klar, respektvoll und ohne jedes Mal die Beziehung aufs Spiel zu setzen.

Konflikte gehören zu jeder Beziehung

Unterschiedliche Bedürfnisse, Erwartungen und Gewohnheiten treffen in Partnerschaften täglich aufeinander. Deshalb lassen sich Konflikte nicht vermeiden. Dennoch erleben viele Menschen Streit nicht als Möglichkeit zur Klärung, sondern als Gefahr für die gesamte Beziehung.

Oft wiederholen sich dabei dieselben Muster. Enttäuschungen werden nicht angesprochen, Missverständnisse bleiben bestehen und Frust staut sich über längere Zeit auf. Irgendwann entlädt sich diese Spannung in lautem Streit, verletzenden Aussagen oder vollständigem Rückzug.

Das eigentliche Problem liegt dabei häufig nicht im Konflikt selbst, sondern im fehlenden Umgang damit. Viele Menschen haben nie gelernt, konstruktiv zu streiten. In Familien wurde Konflikten entweder ausgewichen oder sie eskalierten schnell. Entsprechend fehlen vielen Paaren heute konkrete Strategien, um Meinungsverschiedenheiten respektvoll auszutragen.

Wie Konflikte schrittweise eskalieren

Beziehungsstreit entwickelt sich selten plötzlich. Meist beginnt die Eskalation deutlich früher und verläuft schrittweise. Am Anfang stehen oft unausgesprochene Erwartungen. Viele gehen davon aus, dass der Partner automatisch erkennen müsse, was man braucht oder sich wünscht. Bleibt dieser Erwartungsabgleich aus, entstehen schnell Enttäuschungen. Wiederholen sich solche Situationen über längere Zeit, wächst daraus Frust. Wird dieser Frust nicht angesprochen oder verarbeitet, entwickelt sich daraus Wut. Bis zu diesem Punkt bewegen sich Konflikte meist noch innerhalb eines gesellschaftlich akzeptierten Rahmens.

Problematisch wird es, wenn die emotionale Eskalation weiter zunimmt. Dann zeigen sich häufig Verhaltensweisen wie Türenknallen, demonstratives Weggehen oder aggressives Auftreten. Obwohl dabei niemand körperlich verletzt wird, entsteht oft emotionale Unsicherheit.

Im nächsten Schritt richtet sich die Aggression zunehmend gegen andere Menschen. Lautes Anschreien, Beleidigungen, Demütigungen oder verbale Herabsetzungen belasten die Beziehung nachhaltig. Manche Menschen reagieren außerdem mit selbstschädigendem Verhalten, etwa durch übermäßigen Konsum, Schlafmangel oder emotionale Selbstsabotage.

Bleiben Konflikte über lange Zeit ungelöst, folgt häufig emotionale Resignation. Betroffene fühlen sich innerlich leer, ziehen sich zurück und verlieren zunehmend die Verbindung zueinander. Aussagen wie „Ich fühle gar nichts mehr“ markieren deshalb oft einen besonders kritischen Punkt innerhalb einer Partnerschaft.

Warum offene Kommunikation so entscheidend ist

Viele Konflikte entstehen nicht aus böser Absicht, sondern aus fehlender Klarheit. Wer Erwartungen nicht ausspricht, läuft zwangsläufig Gefahr, enttäuscht zu werden. Deshalb gehört ehrliche Kommunikation zu den wichtigsten Grundlagen einer funktionierenden Streitkultur. Paare, die offen über Wünsche, Grenzen und Bedürfnisse sprechen, schaffen mehr gegenseitiges Verständnis. Gleichzeitig sinkt das Risiko, dass sich Frust über längere Zeit anstaut.

Das bedeutet allerdings auch, unrealistische Erwartungen zu hinterfragen. Nicht jede Vorstellung vom Partner oder von Beziehung lässt sich dauerhaft aufrechterhalten. Langfristig ist Offenheit jedoch meist hilfreicher als unausgesprochene Enttäuschung.

Streitkultur lässt sich lernen

Eine respektvolle Streitkultur entsteht nicht automatisch. Sie entwickelt sich durch Übung, Reflexion und bewusste Kommunikation. Hilfreich ist beispielsweise, Konflikte frühzeitig anzusprechen, bevor sich starke Emotionen aufbauen. Ebenso wichtig bleibt es, dem Gegenüber zuzuhören, statt ausschließlich auf die eigene Position zu fokussieren. Kurze Gesprächspausen können zusätzlich verhindern, dass Situationen weiter eskalieren.

Darüber hinaus brauchen Konflikte emotionale Sicherheit. Menschen sprechen Probleme deutlich eher an, wenn sie nicht befürchten müssen, angeschrien, abgewertet oder verletzt zu werden. Entscheidend ist deshalb nicht, ob Paare streiten, sondern wie sie miteinander umgehen, wenn Meinungen aufeinandertreffen.

Beziehung ist keine angeborene Fähigkeit

Viele Menschen gehen davon aus, dass funktionierende Beziehungen vor allem Glückssache seien. Tatsächlich hängen stabile Partnerschaften jedoch oft von Fähigkeiten ab, die gelernt werden können.

Dazu gehört auch konstruktives Streiten. Respektvolle Kommunikation, Selbstreflexion und der Umgang mit Konflikten sind keine Talente, die manche Menschen besitzen und andere nicht. Vielmehr handelt es sich um Fähigkeiten, die sich entwickeln lassen, unabhängig davon, wie Konflikte früher erlebt wurden.

Streit muss deshalb nicht zwangsläufig zur Belastung für eine Beziehung werden. Wenn Paare lernen, Konflikte respektvoll und ehrlich auszutragen, können Auseinandersetzungen sogar dazu beitragen, Verständnis und Verbindung langfristig zu stärken.

Über Jonathan Makkonen und Janine Förster:

Jonathan Makkonen und Janine Förster sind die Gründer von Das Relationship und Experten für Paar- und Familienberatung. Makkonen ist Sozialpädagoge mit über zwölf Jahren Erfahrung in Jugendhilfe und Familienarbeit. Förster verfügt über mehr als 24 Jahre Berufspraxis als Sozialpädagogin sowie als systemische und Kinder- und Jugendtherapeutin. Gemeinsam verfolgen sie einen bindungsorientierten Ansatz zur nachhaltigen Stärkung von Beziehungen. Mehr Informationen unter: https://dasrelationship.com/

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