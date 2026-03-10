DRIVIO

DRIVIO startet neues Auto-Abo

Mobilität neu gedacht für eine Generation, die Freiheit statt Besitz will

Leverkusen (ots)

Aufbau eines der modernsten Mobilitätsangebote Deutschlands unter Führung von Auto-Abo-Pionier Gert Schaub

Über 100 Modelle von E-Autos bis Familienfahrzeuge - ohne Kauf, Leasing oder versteckte Kosten

Fokus auf Nachhaltigkeit: Ausbau der elektrifizierten Flotte geplant

Mit DRIVIO startet ein neues, volldigitales Auto-Abo in Deutschland - entwickelt für eine Generation, deren Lebensstil sich immer weniger an langfristige Verpflichtungen bindet. "Drive it. Love it. Leave it." lautet der Anspruch der Marke: flexibel wie ein Streaming-Abo, individuell wie ein eigenes Auto und so unkompliziert wie möglich.

Hinter DRIVIO steht Gert Schaub, einer der bekanntesten Pioniere des Auto-Abos in Deutschland. Als Gründer der Fleetpool GmbH hat er das Modell früh geprägt und gilt branchenweit als einer der maßgeblichen Wegbereiter. Nun setzt er mit DRIVIO auf eine neue, weiterentwickelte Form der Mobilität.

Auto fahren ohne Besitz - flexibel, digital, sofort verfügbar

DRIVIO richtet sich an Fahrer:innen, die Mobilität nutzen möchten, ohne sich langfristig festlegen zu müssen. Über 100 Modelle können vollständig digital gebucht werden - vom kompakten Stadtfahrzeug bis zum E-SUV. Versicherung, Wartung, Steuern und Services sind inklusive, die Laufzeiten kurz und die Kosten transparent.

"Menschen wollen heute nicht mehr unbedingt ein Auto besitzen, sie wollen mobil sein, wenn ihr Leben es verlangt", sagt Geschäftsführer Gert Schaub. "DRIVIO ist deshalb kein klassisches Abo. Es ist eine Haltung: Freiheit statt Bindung, Fairness statt Kleingedrucktem und Einfachheit statt Komplexität." Mit diesem Ansatz vereint DRIVIO die Leichtigkeit eines digitalen Services mit der Verlässlichkeit eines professionellen Mobilitätsanbieters.

Mobilität für ein Leben im Wandel

DRIVIO reagiert auf einen gesellschaftlichen und ökonomischen Trend: Jobwechsel, Wohnortveränderungen, flexible Arbeitsmodelle und veränderte Mobilitätsbedürfnisse machen klassischen Fahrzeugbesitz für viele Menschen unattraktiv. Auto-Abos gelten daher als vierte Säule des Mobilitätsmarkts - neben Kauf, Finanzierung und Leasing - und wachsen seit Jahren kontinuierlich.

Unter der Führung von Gert Schaub will DRIVIO diesen Markt entscheidend mitprägen. "Wir leben in einer Zeit, in der sich Lebenssituationen schneller verändern als Verträge. Mobilität muss darauf reagieren. Ein Auto-Abo darf kein Kompromiss sein - es muss besser sein als alles, was davor war", so Schaub weiter.

Technologie & Nachhaltigkeit im Fokus

Die technologische Basis bildet eine moderne Buchungsplattform, entwickelt gemeinsam mit dem Softwarepartner FAAREN. Ein Netzwerk eigener Logistik-Hubs sowie qualifizierter Handelspartner:innen ermöglicht die deutschlandweite Auslieferung. Gleichzeitig setzt DRIVIO auf nachhaltige Mobilität: Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge soll bis 2026 auf rund 40 Prozent steigen. Dazu plant die Marke langfristige Kooperationen mit Hersteller:innen, die effiziente und moderne Modelle in den Fokus rücken.

Ein Angebot für Fahrer:innen, die Freiheit suchen

Ob für eine Übergangsphase, einen beruflichen Neustart oder einfach für mehr Flexibilität im Alltag: DRIVIO soll Mobilität so einfach machen wie das Buchen eines Hotels oder das Streamen einer Serie.

"Unser Ziel ist es, eine der führenden Marken im deutschen Auto-Abo-Markt zu werden", sagt Schaub. "Aber noch wichtiger ist: Wir wollen Menschen das gute Gefühl geben, jederzeit frei entscheiden zu können. Sie steigen ein, wenn es ins Leben passt - und steigen aus, wenn sich etwas ändert."

Über DRIVIO:

DRIVIO steht für eine neue Generation der Mobilität: flexibel, digital und transparent. Als Auto-Abo-Anbieter ermöglicht DRIVIO den einfachen Zugang zu modernen Fahrzeugen mit individuell wählbaren Laufzeiten und vollständig online buchbar.

Unter der Führung von Geschäftsführer Gert Schaub vereint DRIVIO langjährige Branchenexpertise mit der konsequenten Nutzung digitaler Prozesse in der Mobilitätsvermittlung. Die technische Basis bildet eine leistungsstarke, skalierbare Buchungsplattform, ergänzt durch ein deutschlandweites Netzwerk qualifizierter Logistik- und Handelspartner.

DRIVIO ist ein unabhängiges Mittelstandsunternehmen und arbeitet seit Jahren erfolgreich mit zahlreichen Herstellern und Autobanken zusammen. Seit dem Markteintritt verzeichnet DRIVIO ein kontinuierliches Wachstum und spricht insbesondere Kund:innen an, die Wert auf zeitgemäße, unkomplizierte Mobilitätslösungen legen. Bis 2026 sollen mehr als 10.000 Fahrzeuge im DRIVIO Auto- Abo auf deutschen Straßen unterwegs sein - mit klarem Fokus auf elektrifizierte Modelle und nachhaltige Mobilität

