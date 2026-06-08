Strom Distributor Vertriebs GmbH

Wo im Energievertrieb Geld verloren geht: Florian Feit von Strom-Distributor.io klärt auf

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Bexbach (ots)

Viele Handelsvertreter und Strukturvertriebe im Energiemarkt verlieren nicht beim Kunden Geld, sondern in den Prozessen danach. Florian Feit, Gründer von Strom-Distributor.io, kennt diese Schwachstellen aus der Praxis und erklärt, warum Stornos, Reklamationen und unklare Auszahlungen über den tatsächlichen Vertriebserfolg entscheiden.

Das Geschäft läuft, Verträge werden geschrieben, Kunden werden gewonnen. Auf den ersten Blick scheint im Energievertrieb oft alles in Ordnung zu sein. Der Fokus vieler Handelsvertreter und Strukturvertriebe liegt vor allem auf dem Abschluss, dem Gespräch und der nächsten Unterschrift. Erst später zeigt sich, ob daraus auch verlässlicher Umsatz wird. Bleiben Rückmeldungen aus oder verzögern sich Auszahlungen, wird aus einem erfolgreichen Abschluss schnell ein Unsicherheitsfaktor. „Viele Vertriebspartner verlassen die Branche nicht, weil sie keine Kunden gewinnen können, sondern weil ihnen eine verlässliche Grundlage für ihre Einnahmen fehlt“, sagt Florian Feit, Gründer von Strom-Distributor.io.

„Wer nur auf geschriebene Verträge schaut, sieht oft zu spät, was am Ende wirklich bezahlt wird“, fügt Florian Feit hinzu. Der Vertriebsexperte ist seit fast zwei Jahrzehnten im Energie- und Telekommunikationsvertrieb tätig und kennt die Branche aus dem operativen Verkauf, dem Aufbau eigener Vertriebsstrukturen und der administrativen Abwicklung hoher Vertragsvolumen. Aus dieser Erfahrung heraus beschäftigt er sich mit der Frage, wie Vertriebspartner mehr Klarheit über ihre Einnahmen gewinnen und finanzielle Unsicherheit im Tagesgeschäft reduzieren können.

Viele Verträge, wenig Ertrag: Warum Abschlusszahlen im Energievertrieb täuschen können

Entscheidend wird es nach der Unterschrift: Wurde der Auftrag korrekt eingereicht? Kommt rechtzeitig eine Rückmeldung? Gibt es Nachbearbeitungsbedarf? Wird der Vertrag bestätigt oder fällt er später wieder heraus? Genau an diesen Punkten entstehen in der Praxis viele Reibungsverluste. Falsche Angaben, fehlende Nachverfolgung oder unpassende Vertragskonstellationen können dazu führen, dass Aufträge nicht in die Zahlung kommen. Besonders problematisch wird es, wenn dieselben Fehler immer wieder auftreten, weil nicht erkennbar ist, welche Versorger, Tarife, Kundengruppen oder Arbeitsweisen besonders häufig zu Stornos oder Reklamationen führen. „Reklamationen, Stornos und Einbehalte sind besonders sensible Punkte im Energievertrieb, weil an ihnen oft Vertrauen, Motivation und wirtschaftliche Stabilität hängen“, betont Florian Feit.

Aussagekräftiger als die reine Abschlusszahl sind Werte wie Brutto-Netto-Quote und Stornoquote. Die Brutto-Netto-Quote zeigt das Verhältnis zwischen eingereichten Abschlüssen und tatsächlich bezahlten Abschlüssen. Die Stornoquote macht sichtbar, wie viele Verträge nachträglich wegfallen, abgelehnt werden oder nicht zur Auszahlung führen. Wer diese Werte nicht kennt, sieht auch nicht, welche Aufträge wirtschaftlich tragen und welche den Vertrieb zwar beschäftigen, am Ende aber wenig oder gar keinen Ertrag bringen.

Planbare Einnahmen statt Abrechnungsfrust: Was Vertriebspartner wirklich brauchen

Damit Vertriebspartner wirtschaftlich arbeiten können, brauchen sie vor allem Klarheit darüber, was mit ihren Aufträgen passiert. Ist ein Vertrag bestätigt, offen, in Reklamation, storniert oder muss nachgearbeitet werden? Solche Informationen dürfen nicht erst Wochen später auftauchen, wenn eine Korrektur kaum noch möglich ist. Genauso wichtig sind Abrechnungen, die nachvollziehbar zeigen, welche Provisionen gezahlt wurden, welche Beträge fehlen und aus welchem Grund. Fehlt diese Transparenz, wird aus Vertrieb schnell Rätselraten. Dann weiß der einzelne Handelsvertreter nicht, worauf er sich finanziell verlassen kann, während Strukturvertriebe Schwierigkeiten bekommen, Teams sauber zu führen und Vertrauen in der Organisation zu halten.

Genau hier bremsen klassische Strukturen viele Vertriebspartner aus. Statusmeldungen kommen verspätet, Reklamationen bleiben lange offen und Auszahlungen folgen starren oder unregelmäßigen Zyklen. Hinzu kommen pauschale Einbehalte, bei denen oft nicht klar ist, warum Geld zurückgehalten wird und wann es wieder freigegeben wird. Für einzelne Handelsvertreter kann das schnell die persönliche Liquidität belasten. Für Strukturvertriebe vervielfacht sich das Problem, weil unklare Provisionen und offene Fälle nicht nur einen Verkäufer betreffen, sondern ganze Teams. „Finanzielle Planbarkeit ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Vertriebspartner dauerhaft motiviert bleiben und ihr Geschäft ernsthaft aufbauen können“, so Florian Feit.

Vom Auftrag bis zur Auszahlung: Wie Strom-Distributor.io mehr Klarheit schafft

Strom-Distributor.io setzt genau an den Stellen an, an denen Vertriebspartner im Alltag häufig den Überblick verlieren. Vertragsstände und Statusmeldungen sind im Portal abrufbar, sodass laufende Aufträge besser verfolgt und offene Punkte schneller erkannt werden können. Gleichzeitig bündelt die Plattform Tarifberechnung, Vertragsabschluss, Kundenverwaltung, Auftragsverwaltung und Provisionsabrechnung in einem System. „Vertriebspartner brauchen nicht noch mehr einzelne Tools, sondern einen sauberen Überblick über Auftrag, Status und Auszahlung“, sagt Florian Feit. Kundendaten, Vertragsinformationen und Bearbeitungsstände müssen dadurch nicht über verschiedene Wege zusammengesucht werden, sondern laufen zentral zusammen. Das reduziert Fehlerquellen und schafft eine klarere Grundlage für die tägliche Arbeit.

Auch bei Auszahlungen und Reklamationen verfolgt Strom-Distributor.io einen anderen Ansatz als viele klassische Strukturen. Provisionen werden nach Ablauf der Widerrufsfrist zeitnah ausgezahlt, wöchentlich und bei Bearbeitung an sieben Tagen pro Woche. Reklamationen werden noch am selben Tag zu 100 Prozent bevorschusst, während die Klärung im Hintergrund läuft. Zudem verzichtet Strom-Distributor.io auf Stornokonten und pauschale Sicherheitseinbehalte. Ergänzt wird das System durch direkten Austausch zu Auftragsqualität, Provisionsfragen, Nachverfolgung und geschäftlicher Entwicklung. Genau darin liegt für Florian Feit der Unterschied: Prozesse sollen Vertriebspartner nicht zusätzlich belasten, sondern ihnen den Rücken freihalten, damit sie sich auf Verkauf, Teamaufbau und saubere Abschlüsse konzentrieren können.

Sie wollen im Energievertrieb nicht länger Geld durch unklare Prozesse, verzögerte Auszahlungen oder undurchsichtige Reklamationen verlieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Florian Feit und werden Sie Partner von Strom-Distributor.io!

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