Florian Feit von Strom-Distributor.io: Storno, Reklamation, Rückfrage – so wird aus Chaos ein fairer Prozess

Rückbelastungen, unklare Stornos und verzögerte Auszahlungen bringen viele Vertriebspartner an ihre Grenzen. Florian Feit, Gründer von Strom-Distributor.io, ordnet ein, wo die strukturellen Ursachen liegen und wie sich Fairness im Prozess konkret gestalten lässt.

Es klingt nach einem klar kalkulierbaren Geschäftsmodell: Wer im Energievertrieb viele Verträge schreibt, erzielt in der Regel entsprechende Provisionen. Gerade am Anfang scheint die Gleichung einfach. Mit steigender Schlagzahl wächst das Einkommen, der Markt wirkt dynamisch und chancenreich. Doch mit zunehmendem Auftragsvolumen tauchen bei vielen Vertriebspartnern Fragen auf, die zuvor kaum relevant waren. Rückfragen, Stornos und unklare Statusmeldungen häufen sich. Abrechnungen verzögern sich, Rückbelastungen werden nicht immer nachvollziehbar kommuniziert. Einnahmen verschieben sich, Reklamationen ziehen sich über Wochen. Was zunächst wie ein Einzelfall wirkt, entwickelt sich nicht selten zu einem strukturellen Problem. „Viele Vertriebspartner merken erst spät, wie stark fehlende Transparenz ihre wirtschaftliche Stabilität beeinflusst“, sagt Florian Feit von Strom-Distributor.io.

Feit kennt diese Entwicklung aus eigener Erfahrung. Seit fast zwei Jahrzehnten ist er im Energie- und Telekommunikationsvertrieb tätig und hat sowohl im operativen Verkauf als auch in der administrativen Abwicklung gearbeitet. Nach dem Aufbau eigener Strukturen verlagerte er seinen Fokus zunehmend auf Prozessoptimierung und Abrechnungssysteme. Aus seiner Sicht liegt die eigentliche Herausforderung nicht im Verkauf, sondern in der Logik dahinter. „Fairness entsteht im Energievertrieb nicht durch Versprechen, sondern durch nachvollziehbare Abläufe“, betont der Gründer von Strom-Distributor.io. Genau an diesem Punkt setzt sein Ansatz an.

Wenn Transparenz fehlt: Warum Storno und Reklamation zum Risiko werden

„Storno- und Reklamationsprobleme entstehen im Energievertrieb selten zufällig. Häufig sind sie das Ergebnis struktureller Unklarheiten zwischen Versorger, Distribution und Vertriebspartner“, erklärt Florian Feit von Strom-Distributor.io. Informationen werden nicht durchgängig weitergegeben, Statusmeldungen erreichen den Vertrieb verspätet oder bleiben unpräzise. Er weist darauf hin, dass aus vermeintlichen Kleinigkeiten im Tagesgeschäft bei wachsendem Auftragsvolumen schnell systemische Probleme werden.

Besonders kritisch sind pauschale Rückbelastungen ohne nachvollziehbare Dokumentation. Wenn nicht eindeutig ersichtlich ist, warum ein Betrag korrigiert oder ein Vertrag storniert wurde, fehlt die Grundlage für eine sachliche Prüfung. Reklamationen ziehen sich über Wochen, während Einnahmen ausbleiben. Die wirtschaftliche Belastung entsteht dabei weniger durch einzelne Stornos als durch zeitliche Verzögerungen und fehlende Planbarkeit.

Ohne klare und aktuelle Daten verlieren viele Vertriebspartner zudem den Überblick über reale Erträge, Stornoquoten und tatsächliche Risiken. Strategische Optimierung wird erschwert, weil die Entscheidungsbasis fehlt. Für Feit ist klar: „Ohne klare Dokumentation bleibt immer ein Restzweifel, und der kostet Vertrauen.“

Transparenz als strukturelle Grundlage für faire Prozesse

Wenn Unsicherheit aus fehlender Nachvollziehbarkeit entsteht, muss die Lösung in klar definierten Abläufen liegen. Entscheidend ist eine Struktur, in der administrative Prozesse nicht verteilt und isoliert laufen, sondern in einem durchgängigen System zusammengeführt werden. Vom Vertragsabschluss bis zur Abrechnung sollten alle Schritte nachvollziehbar dokumentiert sein. Dazu gehört, dass jeder Vertragsstatus für den Vertriebspartner einsehbar ist und Änderungen eindeutig begründet werden. Eine klare Abrechnungslogik ersetzt pauschale Abzüge durch transparent ausgewiesene Korrekturen. Erst wenn ersichtlich ist, wie sich Provisionen zusammensetzen und welche Faktoren zu Anpassungen führen, entsteht eine belastbare Entscheidungsgrundlage.

Auch der Zugriff auf eigene Kennzahlen spielt dabei eine zentrale Rolle. Wer Stornoquoten, reale Erträge und Zahlungsflüsse strukturiert auswerten kann, gewinnt Kontrolle über das eigene Geschäft. „Transparenz bedeutet nicht, mehr Informationen zu liefern, sondern die richtigen Informationen strukturiert verfügbar zu machen“, so Florian Feit von Strom-Distributor.io. Aus seiner Sicht zeigt sich Fairness nicht in Ankündigungen, sondern in klar definierten Prozessen, die im Alltag überprüfbar sind.

Die Reklamationslogik: Schutz vor Liquiditätslücken

Der zentrale Unterschied liegt im Umgang mit Reklamationen. „In vielen Vertriebsstrukturen werden strittige Beträge zunächst einbehalten, bis eine Klärung erfolgt ist. Das finanzielle Risiko langer Bearbeitungszeiten trägt in der Praxis häufig der Vertriebspartner“, betont der Experte. Strom-Distributor.io verfolgt hier einen anderen Ansatz: operative Klärung und finanzielle Stabilität werden bewusst getrennt. Im Fall einer Reklamation wird der betroffene Betrag vollständig und ohne Wartezeit bevorschusst. Die inhaltliche Prüfung und Abstimmung mit dem jeweiligen Versorger läuft im Hintergrund. Für den Vertriebspartner bleibt der Zahlungsfluss damit stabil, selbst wenn die endgültige Entscheidung später fällt.

Ergänzt wird dieses Modell durch den Verzicht auf pauschale Sicherheitseinbehalte sowie durch regelmäßige, wöchentliche Provisionsauszahlungen. Einnahmen werden nicht gebündelt oder künstlich verzögert, sondern kontinuierlich ausgezahlt. Das schafft eine kalkulierbare Grundlage für das Tagesgeschäft. „Eine Reklamation darf kein finanzielles Druckmittel sein“, sagt Florian Feit. Aus seiner Sicht darf erbrachte Leistung nicht zu Liquiditätsrisiken führen. „Wenn die Leistung erbracht wurde, muss der Partner arbeitsfähig bleiben. Alles andere ist keine Partnerschaft, sondern Risikoverlagerung.“

Planungssicherheit als wirtschaftliche Grundlage

Klare Reklamationsregeln und transparente Abrechnungsprozesse entfalten ihre Wirkung vor allem auf betriebswirtschaftlicher Ebene. Regelmäßige und nachvollziehbare Auszahlungen sorgen für einen stabilen Cashflow. Provisionen werden damit zu einer verlässlichen Planungsgröße statt zu einem Unsicherheitsfaktor. Für Vertriebspartner reduziert das strukturelle Abhängigkeiten. „Wer nicht auf gebündelte Monatszahlungen oder unklare Rückstellungen angewiesen ist, kann laufende Kosten realistisch kalkulieren und Investitionen gezielt steuern. Einnahmen und Risiken lassen sich klar zuordnen“, sagt Florian Feit von Strom-Distributor.io.

Darüber hinaus stärkt die Datenbasis die unternehmerische Kontrolle. Stornoquoten lassen sich analysieren, Prozesse gezielt anpassen und reale Erträge sachlich bewerten. Wachstum entsteht so nicht allein durch höhere Abschlusszahlen, sondern durch eine bewusste Steuerung des eigenen Geschäfts. „Planbarkeit ist kein Luxus, sondern die Voraussetzung für unternehmerisches Arbeiten“, erklärt der Experte. Verlässliche Zahlen seien die Grundlage dafür, strategisch zu denken und nicht ausschließlich auf kurzfristige Schwankungen zu reagieren.

Fairness als Prozess, nicht als Versprechen

Vertrauen im Energievertrieb entsteht nicht durch Ankündigungen, sondern durch überprüfbare Abläufe. Entscheidend ist, wie mit Unsicherheiten, Rückfragen und Reklamationen konkret umgegangen wird. Ein System gilt dann als fair, wenn Regeln klar definiert sind und Risiken nicht einseitig weitergereicht werden. „Ein faires System erkennt man daran, dass Risiken nicht einseitig verteilt werden“, sagt Florian Feit. „Partnerschaft bedeutet, Verantwortung strukturell zu regeln und nicht situativ zu verschieben.“

