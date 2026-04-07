Strom Distributor Vertriebs GmbH

Florian Feit von Strom-Distributor.io: Geprüfte Portfolios, finanzielle Stabilität, klare Prozesse – so benötigen Anbieter im Energievertrieb endlich keine Versorgerprojekte mehr

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Bexbach (ots)

Provisionen, die nicht kommen, Abrechnungen, die niemand versteht, fehlender Cashflow: Im Energiemarkt kämpfen Vertriebspartner täglich mit strukturellen Defiziten, die ihr Wachstum bremsen und wirtschaftliche Planung nahezu unmöglich machen. Florian Feit, Gründer von Strom-Distributor.io, will genau dafür die nötige Abhilfe schaffen. Was seine Plattform anders macht als klassische Distributionsstrukturen und warum über 1.000 aktive Vertriebspartner bereits auf sie setzen, lesen Sie hier.

Grundsätzlich sind die Ziele im Energievertrieb klar definiert: stabile Einnahmen, ein skalierbares Geschäftsmodell und langfristige Perspektiven. Doch mit wachsendem Volumen zeigen sich nicht selten deutliche strukturelle Schwächen. So erschweren verzögerte Auszahlungen, unklare Abrechnungen und fehlende Statusmeldungen jegliche Planung erheblich. Hinzu kommen Rückbelastungen und Reklamationen, die Provisionen blockieren und finanzielle Unsicherheit verstärken. Angesichts stetig wachsender Konkurrenz kann all das schnell zur ernsthaften Herausforderung werden. „Wenn Einnahmen nicht planbar sind und Prozesse intransparent bleiben, entsteht ein strukturelles Risiko, das langfristig ganze Vertriebsmodelle destabilisieren kann“, erklärt Florian Feit von Strom-Distributor.io.

„Die zentrale Herausforderung im Energievertrieb liegt dabei nicht im Verkauf selbst, sondern in den Prozessen dahinter“, fügt er hinzu. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung im Energie- und Telekommunikationsvertrieb kennt Florian Feit die Schwächen klassischer Systeme aus erster Hand. Bereits früh erkannte er, dass fehlende Transparenz und komplexe Abrechnungsstrukturen nicht nur die Motivation, sondern auch die wirtschaftliche Stabilität von Vertriebspartnern beeinträchtigen. Mit Strom-Distributor.io hat er daher eine Plattform geschaffen, die Prozesse, Abrechnung und Datenstrukturen neu denkt – stets mit dem Ziel, den Energievertrieb zu einem planbaren und professionellen Geschäftsfeld weiterzuentwickeln. Inwieweit Vertriebspartner genau davon profitieren, erfahren Sie hier.

Kein eigenes Versorgerprojekt nötig: Das Rundum-Portfolio von Strom-Distributor.io

Im Kern positioniert sich Strom-Distributor.io als Full-Dienstleister im Energievertrieb und stellt Vertriebspartnern damit kein einzelnes Projekt, sondern ein bereits geprüftes Portfolio an Energieprodukten sowie Zugang zu exklusiven Tarifen bereit. Aufwendige Projektakquise oder direkte Verhandlungen mit Energieversorgern entfallen demnach vollständig. So können sich Vertriebspartner auf das konzentrieren, was sie am besten können: verkaufen. Darüber hinaus werden neue Geschäftsfelder wie Photovoltaik, Wärmepumpen und Lead-Produktion kontinuierlich in das Portfolio integriert, sodass zusätzliche Einnahmequellen erschlossen werden, ohne dass Vertriebspartner selbst in Produktentwicklung oder Partnerverhandlungen investieren müssen.

Dabei zielt das Modell ausdrücklich darauf ab, wirtschaftliche Risiken nicht einseitig auf Vertriebspartner zu verlagern, sondern sie durch strukturierte Prozesse gleichmäßig zu verteilen. „Unser Ziel ist es, dass Vertriebspartner ohne eigene Versorgerprojekte arbeiten können, weil wir alle notwendigen Produkte, Prozesse und Strukturen zentral bereitstellen. Das gibt ihnen die Freiheit, sich vollständig auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren“, fasst Florian Feit zusammen.

Schnelle Auszahlungen, kein Liquiditätsrisiko: Das Finanzmodell im Detail

Zu den zentralen Versprechen von Strom-Distributor.io gehört dabei auch die finanzielle Planbarkeit: Provisionen werden in der Regel wöchentlich ausgezahlt, was einen kontinuierlichen Cashflow sicherstellt und Einnahmen kalkulierbar macht. Darüber hinaus bevorschusst das Unternehmen Provisionen grundsätzlich zu 100 Prozent bereits bei der ersten positiven Statusmeldung eines Vertrags. Abschlagszahlungen und Vorschüsse sind dabei kein Sonderfall, sondern standardisierter Bestandteil des Systems, während solche Modelle bei klassischen Produktpartnern oft gar nicht vorgesehen sind.

Besonders relevant ist der Umgang mit Reklamationen: Strom-Distributor.io trennt bewusst zwischen finanzieller Auszahlung und operativer Klärung. Provisionen werden sofort ausgezahlt, während die inhaltliche Prüfung im Hintergrund erfolgt. Strittige Beträge werden nicht einbehalten, sondern vorfinanziert. Auf pauschale Sicherheitseinbehalte, also Rückstellungen zur Absicherung möglicher zukünftiger Stornos, verzichtet das System vollständig. „Vertriebspartner sollen kein unmittelbares Liquiditätsrisiko tragen. Deshalb zahlen wir aus, bevor eine Reklamation abschließend geklärt ist – das ist für uns keine Ausnahme, sondern Grundprinzip“, betont Florian Feit.

Transparenz in Echtzeit: CRM, Kennzahlen und nachvollziehbare Abrechnung

Abseits davon ist Intransparenz nach wie vor eines der größten strukturellen Probleme im Energievertrieb. Strom-Distributor.io begegnet ihr mit einem zentralen System, das von der Tarifberechnung über den Vertragsabschluss bis zur Abrechnung alle administrativen Abläufe bündelt und für Vertriebspartner transparent darstellt. Über ein integriertes CRM-System können Vertriebspartner hierbei den Status ihrer Aufträge jederzeit in Echtzeit einsehen. Änderungen am Vertragsstatus sowie Abrechnungen werden klar dokumentiert und sind vollständig nachvollziehbar. Auch pauschale Rückbelastungen werden durch klar ausgewiesene und begründete Korrekturen ersetzt, sodass jede Anpassung transparent nachvollzogen werden kann.

Zusätzlich erhalten Vertriebspartner strukturiert aufbereitete Kennzahlen wie Stornoquoten, tatsächliche Erträge und Zahlungsflüsse – eine fundierte Grundlage zur Steuerung des eigenen Geschäfts. Diese Datenbasis erlaubt es, Vertriebsprozesse zu analysieren, Optimierungen vorzunehmen und wirtschaftliche Risiken besser zu bewerten. „Transparenz bedeutet für uns nicht, dass wir Daten irgendwo hinterlegen. Es bedeutet, dass Vertriebspartner jederzeit wissen, wo ihr Geld ist, warum eine Korrektur vorgenommen wurde und wie ihr Geschäft wirklich läuft“, erläutert Florian Feit hierzu.

Persönliche Betreuung, kurze Wege und kontinuierliche Weiterbildung

Neben Transparenz und Liquidität setzt Strom-Distributor.io auf ein weiteres entscheidendes Kriterium: Geschwindigkeit und Nähe in der Kommunikation. Anfragen und operative Themen können innerhalb weniger Stunden bearbeitet und abgeschlossen werden, da keine mehrstufigen Abstimmungsprozesse zwischen verschiedenen Organisationseinheiten erforderlich sind. Kommunikationswege sind bewusst kurz gehalten – etwa durch direkte Ansprechpartner und digitale Kanäle wie CRM-Systeme oder Messaging-Dienste. Vertriebspartner erhalten persönliche Betreuung, bei der Fragen zu Aufträgen, Strukturaufbau oder strategischer Entwicklung direkt begleitet werden.

Zudem unterstützt das Unternehmen aktiv in Bereichen wie Verkaufsprozessen, Auftragsabwicklung und der Lösung operativer Probleme im Tagesgeschäft. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine digitale Lernplattform mit Schulungen und Best-Practice-Inhalten zur Weiterbildung von Vertriebspartnern. Durch schnelle Auszahlungen, transparente Prozesse, klare Datenstrukturen und persönliche Begleitung entsteht so eine stabile Grundlage für unternehmerisches Arbeiten im Energievertrieb. „Wir haben keine Konzernhierarchien, die Entscheidungen verlangsamen. Wenn ein Vertriebspartner eine Frage hat, bekommt er eine Antwort – nicht in drei Wochen, sondern heute“, so Florian Feit abschließend.

Sie wollen ohne schwerfällige Prozesse, unklare Abrechnungen und ständige Unsicherheit im Energievertrieb durchstarten? Dann melden Sie sich jetzt bei Florian Feit und werden Sie Partner von Strom-Distributor.io!

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