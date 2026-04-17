Stadtwerke Lübeck

Leuchtturmprojekt für Schleswig-Holstein

Solarthermiepark Lübeck erzeugt CO2-neutrale Wärme

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Lübeck (ots)

Der größte Solarthermiepark Schleswig-Holsteins ist ein Schlüsselprojekt für die Wärmewende Lübecks.

788 Kollektoren mit 12.500 Quadratmetern Fläche decken 11,7 Prozent des Fernwärmebedarfs für Lübeck Moisling.

Regionale Wärmeerzeugung stärkt die Versorgungssicherheit und reduziert die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern.

Die Stadtwerke Lübeck haben heute Medienvertretern den neuen Solarthermiepark im Stadtteil Moisling - ein Schlüsselprojekt für die Wärmewende in der Ostsee-Metropole - vorgestellt. Mit einer Kollektorfläche von 12.500 Quadratmetern zählt die Anlage zu den größten Solarthermie-Projekten Deutschlands und leistet einen wichtigen Beitrag zur klimafreundlichen Wärmeversorgung Lübecks.

Bürgermeister Jan Lindenau betont die Bedeutung des Projekts für Lübeck: "Die Wärmewende ist nicht nur ein politisches Ziel, sondern eine verpflichtende Zukunftsaufgabe, die wir aktiv gestalten müssen. Der Solarthermiepark Moisling zeigt, wie wir die Anforderungen der kommunalen Wärmeplanung in konkrete Projekte übersetzen. Wir setzen hier ein sichtbares Zeichen, dass Lübeck die Vorgaben des Gesetzgebers mit innovativen Lösungen erfüllt."

"Als Energieversorger und Mitgestalterin der Wärmewende setzen wir mit dem Solarthermiepark Moisling auf eine Technologie, die die Fernwärmeerzeugung gezielt und dauerhaft vergrünt", sagt Dr. Jens Meier, CEO der Stadtwerke Lübeck Gruppe. "Die Anlage stärkt unsere regionale, sichere und berechenbare Energieversorgung und reduziert zugleich die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. So zeigen wir, wie moderne Fernwärmeerzeugung in Zukunft funktionieren kann: CO2-neutral und unabhängig."

Solarthermie: effizient und emissionsfrei

Solarthermie - die direkte Erzeugung von Wärme aus Sonnenstrahlung - zählt zu den effizientesten erneuerbaren Technologien für den urbanen Raum. Die Sonnenkollektoren wandeln Strahlungsenergie in direkt Wärme um, die in einer Flüssigkeit gespeichert und dem Fernwärmenetz zugeführt wird. Durch den kombinierten Einsatz von Kollektoren und Wärmespeichern bleibt die Wärmeversorgung auch bei wechselnden Wetterbedingungen stabil und verlässlich.

Der Solarthermiepark Moisling in Zahlen

Der Solarthermiepark Moisling besteht aus 788 großformatigen Sonnenkollektoren, jeweils 6 Meter lang, 2,5 Meter hoch und rund 425 Kilogramm schwer. Die Anlage hat eine thermische Leistung von 8 MW / Peak und liefert einen jährlichen Wärmeertrag von bis zu 3,7 GWh - damit könnten ca. 350 Wohneinheiten mit 80 Quadratmeter Fläche versorgt werden. Die Anlage deckt 11,7 Prozent des Wärmebedarfs des bestehenden Moislinger Fernwärmenetzes ab. Herzstück des Systems ist ein 3.000-Kubikmeter-Wärmespeicher, der die tagsüber gewonnene Sonnenwärme über den Tag hinaus verfügbar macht. Jährlich werden dadurch rund 800 Tonnen CO2 im Vergleich zu einer gasbasierten Wärmeversorgung eingespart.

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