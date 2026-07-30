Hanse Haus GmbH

Hanse Haus präsentiert die neue QNG+-Line

Mehr Hausideen für kleine Grundstücke und große Wohnträume

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Oberleichtersbach (ots)

Mit der neu aufgelegten Broschüre zur QNG+-Line zeigt Hanse Haus, wie sich förderfähiges und wirtschaftliches Bauen mit moderner Architektur und clever geplanten Grundrissen verbinden lässt. Neue Hauskonzepte wie das Flachdachhaus Cubus 155 sowie besonders schmale und weniger tiefe Doppel- und Reihenhäuser erweitern das Angebot gezielt für Bauinteressierte mit kleinen Grundstücken und Investoren, die auf größeren Arealen wirtschaftliche und attraktive Wohnkonzepte realisieren möchten.

Bezahlbarer Wohnraum, knappe Grundstücke und der Wunsch nach modernen, förderfähigen Immobilien beschäftigen viele Baufamilien und Investoren heute mehr denn je. Genau hier setzt Hanse Haus mit der neu aufgelegten Broschüre der QNG+-Line ein Zeichen. Die aktualisierte Ausgabe präsentiert zahlreiche Neuerungen und zeigt, wie durchdachte Hauskonzepte auch auf kleineren Grundstücken attraktive Perspektiven für den Weg ins Eigenheim eröffnen.

Im Mittelpunkt stehen neue Entwürfe, die modernes Wohnen, hohe Flächeneffizienz und architektonische Vielfalt zusammenbringen. So erweitert Hanse Haus seine QNG+-Line um mehrere neue Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser, die speziell für schmale oder weniger tiefe Grundstücke konzipiert wurden. Damit reagiert das Unternehmen gezielt auf die veränderten Anforderungen vieler Bauinteressierter - von Baufamilien bis hin zu Investoren.

Neue Lösungen für kleinere Grundstücke

Zu den Neuheiten zählt unter anderem das 1,5-geschossige Doppelhaus 35-142, das mit einer Haustiefe von nur 10,59 Metern besonders kompakt geplant ist. Ebenfalls neu ist das Doppelhaus 109, das mit einer Breite von nur 5,62 Metern besonders schmal ausfällt und damit neue Möglichkeiten für schmale Grundstückszuschnitte bietet.

Mehr Raum auf wenig Fläche ist auch bei weiteren Entwürfen ein zentrales Thema: So wurde bei einigen Entwürfen ein ausgebautes Dachgeschoss ergänzt, um noch mehr Wohnfläche bei unverändertem Flächenbedarf zu bieten.

Premiere für die QNG+-Line: Flachdachhaus mit klarer Formensprache

Ein besonderes Highlight ist das Cubus 155, als erstes QNG-Haus mit Flachdach. Der neue Entwurf setzt mit seiner reduzierten Linienführung einen markanten Akzent und ergänzt das Angebot der QNG+-Line um eine moderne, architektonisch eigenständige Variante für Bauinteressierte, die Wert auf Design und Effizienz legen.

"Mit der Weiterentwicklung unserer QNG+-Line möchten wir zeigen, dass wirtschaftliches und förderfähiges Bauen auch architektonisch vielseitig sein kann. Gerade auf kleinen Grundstücken kommt es auf jeden Meter an. Deshalb haben wir neue Hauskonzepte entwickelt, die Grundflächen besonders effizient nutzen und zugleich ein modernes, attraktives Zuhause bieten", kommentiert Annette Müller, Architektin bei Hanse Haus.

Förderfähig, durchdacht, zeitgemäß

Die QNG+-Line zeichnet sich durch ein durchdachtes Konzept aus Standardisierung, Förderfähigkeit und architektonischer Erfahrung aus. Vordefinierte, intelligent geplante Grundrisse machen die Fertigung effizienter und damit kostengünstiger. Dadurch sind bis zu 10 Prozent Rabatt auf den Hauspreis möglich. Gleichzeitig können die Häuser so umgesetzt werden, dass sie die Voraussetzungen für die KfW-Förderung "Wohneigentum für Familien" erfüllen.

Auf diese Weise reagiert Hanse Haus auf die Bedürfnisse von Familien, die wirtschaftlich bauen möchten, ohne Kompromisse bei Qualität und Energieeffizienz einzugehen. Gleichzeitig bietet die Linie auch für Investoren interessante Ansätze, wenn es darum geht, verdichtete Wohnformen wirtschaftlich, förderfähig und architektonisch ansprechend umzusetzen.

Standardisiert geplant, individuell erlebbar

Damit macht die QNG+-Line von Hanse Haus erneut deutlich: Standardisierung und Wohnqualität schließen sich nicht aus. Vielmehr entstehen Hauskonzepte, die Orientierung geben, Entscheidungen erleichtern und auf die Lebensrealität moderner Familien zugeschnitten sind - mit mehr Platz, wo er gebraucht wird, und weniger Flächenverbrauch, wo Grundstücke knapp sind.

Ab sofort verfügbar

Die neue Broschüre der QNG+-Line von Hanse Haus kann über die Website bestellt werden. Oder man entdeckt die neuen QNG-Häuser online: QNG+-Line von Hanse Haus

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