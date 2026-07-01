Julia Trost

Viele Selbstständige sparen sich arm – warum dieser Denkfehler Umsatz kostet

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Berlin (ots)

Viele Selbstständige versuchen in Krisenzeiten zuerst zu sparen: günstigere Tools, keine Unterstützung, keine Investitionen. Was vernünftig klingt, wird oft zum Wachstumsproblem. Denn wer aus Angst nur noch Kosten vermeidet, blockiert häufig genau die Dinge, die Umsatz überhaupt erst möglich machen – Sichtbarkeit, Weiterbildung oder bessere Prozesse.

Viele Selbstständige glauben, sie schützen ihr Business durchs Sparen – dabei entziehen sie ihm genau die Energie, die Wachstum überhaupt möglich macht. Hier erfahren Sie, warum falsches Sparen Selbstständige oft Umsatz kostet und welche Investitionen sich wirklich auszahlen.

Sparen allein löst keine Wachstumsprobleme

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten versuchen viele Selbstständige, ihre Ausgaben möglichst gering zu halten. Häufig werden zunächst Tools gekündigt, externe Unterstützung gestrichen oder Investitionen verschoben. Kurzfristig mag das sinnvoll erscheinen, langfristig führt dieser Ansatz jedoch oft dazu, dass wichtige Grundlagen für Wachstum fehlen.

Denn ein Unternehmen entwickelt sich nicht allein dadurch weiter, dass Kosten reduziert werden. Sichtbarkeit, effiziente Prozesse und funktionierende Vermarktung entstehen in der Regel nicht ohne den Einsatz von Zeit, Geld oder Know-how. Wer ausschließlich versucht, Ausgaben zu vermeiden, nimmt dem eigenen Unternehmen häufig genau die Ressourcen, die notwendig wären, um neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Abläufe zu verbessern.

Fehlendes Know-how wird schnell zum Bremsfaktor

Besonders deutlich zeigt sich das beim Thema Marketing. Viele Selbstständige verfügen über eine hohe fachliche Kompetenz in ihrem eigentlichen Bereich – etwa in den Themen Ernährung, Coaching, Beratung oder Gesundheit. Gleichzeitig fehlt jedoch oft Erfahrung darin, Angebote sichtbar zu machen und gezielt zu vermarkten.

An diesem Punkt versuchen viele, sämtliche Aufgaben selbst zu übernehmen, um Kosten zu sparen. Allerdings entsteht dadurch häufig ein hoher Zeitaufwand, ohne dass die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. Wer sich neben dem Tagesgeschäft über Monate oder sogar Jahre selbst in komplexe Themen einarbeiten muss, verliert nicht nur Zeit, sondern oftmals auch potenzielle Umsätze.

Externe Unterstützung bedeutet deshalb nicht automatisch unnötige Ausgaben. In vielen Fällen kann sie dazu beitragen, schneller funktionierende Strukturen aufzubauen und typische Fehler zu vermeiden. Entscheidend ist dabei weniger die Höhe der Investition als vielmehr die Frage, ob sie dabei hilft, Prozesse effizienter zu gestalten oder Umsätze zu ermöglichen.

Investitionen schaffen häufig erst die Grundlage für Umsatz

Ähnlich verhält es sich bei technischen Lösungen und digitalen Tools. Viele Selbstständige greifen zunächst zur günstigsten Variante oder verzichten vollständig auf bestimmte Systeme. Dadurch fehlen jedoch oft Funktionen, die langfristig relevant wären – etwa automatisierte Abläufe oder zusätzliche Verkaufsmöglichkeiten.

Ein gutes Beispiel dafür sind Verkaufs- und Zahlungssysteme. Einige Tools bieten Funktionen wie Upsells, Downsells oder Orderbumps an, wodurch bestehende Käufe erweitert werden können. Solche Systeme verursachen zwar monatliche Kosten, können gleichzeitig aber dazu beitragen, zusätzliche Umsätze zu generieren. Häufig reicht bereits ein einzelner zusätzlicher Verkauf aus, um die laufenden Kosten eines Tools zu decken.

Deshalb lohnt es sich, Investitionen nicht ausschließlich als Belastung zu betrachten. Stattdessen sollte geprüft werden, welchen Beitrag sie langfristig zur Stabilität und Weiterentwicklung des Unternehmens leisten können.

Unternehmerisches Handeln beginnt oft vor dem Wachstum

Viele Selbstständige warten mit Investitionen, bis bereits ausreichend Kunden vorhanden sind. In der Praxis entsteht Wachstum jedoch meist erst dann, wenn entsprechende Strukturen vorher aufgebaut wurden.

Das zeigt sich besonders deutlich im Vergleich zu klassischen Offline-Unternehmen. Wer ein Restaurant eröffnet, investiert bereits im Vorfeld in Einrichtung, Personal, Miete und Ausstattung, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch keine Gäste vorhanden sind. Die Infrastruktur entsteht also vor dem Umsatz, nicht danach.

Im Online-Business dagegen werden bereits geringe monatliche Ausgaben häufig infrage gestellt. Dabei liegen die Einstiegskosten hier meist deutlich niedriger als in vielen anderen Branchen. Dennoch erwarten manche, ein Unternehmen vollständig ohne Investitionen aufbauen zu können. Genau dieser Anspruch führt jedoch oft dazu, dass notwendige Grundlagen fehlen und Wachstum ausbleibt.

Zwischen Sparsamkeit und Investitionsbereitschaft unterscheiden

Natürlich bedeutet das nicht, dass jede Ausgabe automatisch sinnvoll ist. Gerade Selbstständige sollten ihre Kosten regelmäßig hinterfragen und bewusst entscheiden, welche Investitionen tatsächlich einen Mehrwert schaffen.

Problematisch wird Sparen allerdings dann, wenn aus Angst grundsätzlich auf Unterstützung, Weiterbildung oder bessere Systeme verzichtet wird. Denn wer dauerhaft nur versucht, Kosten zu minimieren, verhindert häufig genau die Entwicklung, die das Unternehmen eigentlich stabiler und wirtschaftlich erfolgreicher machen könnte.

Langfristig geht es deshalb weniger darum, möglichst wenig auszugeben. Entscheidend ist vielmehr, ob Investitionen dazu beitragen, Prozesse zu verbessern, Sichtbarkeit aufzubauen und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.

Über Julia Trost

Julia Trost ist Marketing-Expertin und begleitet Selbstständige dabei, ihr Wissen in digitale Produkte zu verwandeln und online zu verkaufen. Sie zeigt, wie ein profitables Online-Business ohne Sales Calls und Hochpreis-Druck aufgebaut werden kann. In ihrem Programm „ELEVATE“ vermittelt sie Schritt für Schritt praxiserprobte Strategien für Marketing, Verkauf und Umsetzung. Mehr Informationen unter: www.juliatrost.de

Original-Content von: Julia Trost, übermittelt durch news aktuell