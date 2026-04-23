Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.

Ein Tag, der Türen öffnet: "Dein Tag, dein Weg!"

Zehntausende Unternehmen beteiligen sich am 25. Girls'Day und 15. Boys'Day

Knapp 180.000 Plätze für Schülerinnen und Schüler

Bielefeld/Berlin (ots)

Ein Tag kann einen Blick durch ein Schlüsselloch eröffnen - und plötzlich wird aus Neugier eine Idee für die Zukunft. Genau diesen Moment erleben heute bundesweit hunderttausende Jugendliche beim Girls'Day und Boys'Day: Sie werfen einen Blick in Berufswelten, die ihnen bisher oft nicht zugänglich sind. Unter dem Motto "Dein Tag, dein Weg!" öffnen tausende Unternehmen und Institutionen ihre Türen für den 25. Girls'Day. Der mittlerweile 15. Boys'Day wartet mit gut 9.000 Angeboten bundesweit mit einem neuen Höchstwert auf.

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