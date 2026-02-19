ZDF

Drohnenfeuer und Putins Agenten: ZDF-Dokus zu vier Jahre Krieg in der Ukraine

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

In den Morgenstunden des 24. Februar 2022 begann der Angriff Russlands. Anlässlich von vier Jahren Krieg in der Ukraine sind im ZDF und im ZDF-Streamingportal Dokumentationen und Dokuserien zu sehen, die den "Krieg im Drohnenfeuer" ebenso beleuchten wie "Putins Schattenmänner" und "Putins Blutspur – Chronik eines Krieges".

"Krieg im Drohnenfeuer" im ZDF streamen

Seit Donnerstag, 19. Februar 2026, ist im ZDF die dreiteilige Dokuserie "Krieg im Drohnenfeuer" zu streamen, in der "frontal"-Reporter Arndt Ginzel Evakuierungsteams, Soldaten und Zivilisten im Schatten dieser neuen Kriegsrealität begleitet. Die "frontal"-Dokuserie zeigt, wie Kamikaze-Drohnen töten, Krankenhäuser und Energieversorgung treffen und Regionen fernab der Front in Todeszonen verwandeln. Zugleich dokumentiert sie das technologische Wettrüsten beider Seiten – von präzise gesteuerten Glasfaser-Drohnen bis hin zu unbemannten Landfahrzeugen. Autor Arndt Ginzel, der seit 2014 aus der Ukraine berichtet, war beim Ausbruch des russischen Großangriffs vor vier Jahren im Land und kehrte seither immer wieder zurück, um die Realität vor Ort und an der Front zu zeigen. "Krieg im Drohnenfeuer" verbindet investigative Recherche und hintergründige Reportage mit persönlicher Erfahrung.

"Putins Agenten" und "Putins Schattenmänner"

Am vierten Jahrestag des Kriegsausbruchs, am Dienstag, 24. Februar 2026, ist ab 10.00 Uhr die dreiteilige Dokuserie "Putins Agenten" in Web und App des ZDF zu sehen. Ebenfalls ist dann im ZDF-Streamingportal die Dokumentation "Putins Schattenmänner – Russische Agenten packen aus" verfügbar, die das ZDF abends um 20.15 Uhr sendet. Die Dokuserie legt den Fokus auf die persönlichen Geschichten der Ex-Agenten. Die Dokumentation analysiert und erzählt die Historie von Russlands Geheimdiensten in der Ära Putin als schrittweise Expansion zum hochmodernen Geheimdienststaat. Für die dreiteilige Dokuserie und die 43-minütige Dokumentation von Florian Huber und Johannes Müller hat ein Team von Investigativjournalisten über mehrere Monate ehemalige offizielle und inoffizielle Mitarbeiter der russischen Geheimdienste auf der ganzen Welt getroffen. Ihre persönlichen Geschichten erlauben einen Blick in die verborgene, oft grausame und auch für den Westen bedrohliche Welt der russischen Geheimdienste.

"Terra X History: Putins Blutspur – Chronik eines Krieges" im ZDF streamen

Auch im vierten Kriegsjahr gelingt es Russland nicht, die Ukraine zu unterwerfen. Die Dokumentation ist der vierte Teil einer Chronik des Krieges in der Ukraine. Für diesen neuesten Film in der "Terra X History"-Reihe "Putins Blutspur" (ab 22. Februar 2026, 5.00 Uhr, im ZDF streamen und am Sonntag, 1. März 2026, 0.10 Uhr, im ZDF) waren Reporter an den umkämpften Frontabschnitten unterwegs. Sie zeigen Menschen, die dem täglichen Bombenterror in den Städten ausgesetzt sind, und treffen Kämpfer wieder, die bereits in den ersten Folgen zu Wort kamen. Die drei vorangegangenen Teile zeichnen die Geschehnisse seit dem Überfall im Februar 2022 nach und sind im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.

"2000 Meter bis Andriiwka" im ZDF streamen

2.000 Meter – diese Strecke müssen die Soldaten der dritten ukrainischen Sturmbrigade zurücklegen, um das russisch besetzte Dorf Andriiwka nahe Bachmut zu befreien. Der Film "2000 Meter bis Andriiwka" des oscarprämierten ukrainischen Dokumentarfilmers Mstyslav Tschernov erzählt die Geschichte dieses brutalen Angriffskrieges anhand der Schicksale hoffnungsvoller junger Männer, die für den Kampf gegen die russischen Aggressoren ihr Leben riskieren – zu sehen am Samstag, 21. Februar 2026, 0.15 Uhr in ZDFinfo.

Kontakt

Bei Fragen zu den ZDF-Dokus zu vier Jahre Krieg in der Ukraine erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de und Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos zu den Dokumentationen zu vier Jahre Krieg in der Ukraine erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

"frontal: Front ohne Linie" auf ZDFheute

"frontal: Krieg im Drohnenfeuer" im ZDF streamen

Beiträge zum Krieg in der Ukraine auf ZDFheute

"Putins Blutspur – Chronik eines Krieges" im ZDF streamen

Presseinformationen zu "Putins Agenten" und "Putins Schattenmänner"

Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen die Dokus "Putins Schattenmänner", "Putins Agenten" und "Putins Blutspur – Chronik eines Krieges" zudem zur Preview im ZDF-Presseportal bereit (nach Log-in)

Mainz, 19. Februar 2026

ZDF-Kommunikation

Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell