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Energiekosten um bis zu 70 Prozent senken: Die 9 wirksamsten Hebel für die Industrie

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Essen (ots)

Energie entscheidet heute über Margen, Risiken und Wettbewerbsfähigkeit von Industrieunternehmen. Vor diesem Hintergrund stellt Greenflash einen Leitfaden vor, der Industrieunternehmen einen strukturierten Zugang zur Optimierung ihrer Energiekosten bietet. Das Dokument richtet sich an Geschäftsführung und Energiemanager und beschreibt, wie sich Unternehmen vom passiven Stromabnehmer zum aktiven Marktteilnehmer entwickeln können.

Für energieintensive Unternehmen hat sich in den letzten Jahren eine fundamentale Wahrheit verändert: Energie ist kein planbarer Gemeinkostenfaktor mehr. Sie ist zu einem hochvolatilen Risiko für die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen geworden. Gleichzeitig ist Energie der größte ungenutzte Hebel für Margensteigerung. Mit seinem aktuellen Leitfaden hat Greenflash einen technischen Blueprint für C-Level-Entscheider und Energiemanager geschaffen. Darin zeigt der Spezialist für Planung, Bau und Betrieb ganzheitlicher Energiesysteme sowie für Reststromversorgung und Spotmarktoptimierung systematisch auf, wie Industrieunternehmen durch die exakte Analyse ihrer Daten, intelligente Eigenerzeugung, gezielte Flexibilisierung durch Großbatteriespeicher und KI-gestützte Sektorenkopplung ihre Gestehungskosten drastisch senken.

Der Leitfaden strukturiert die Transformation in neun Hebel entlang eines klaren Systems:

1. Fundament schaffen (Hebel 1-4)

Im ersten Schritt rückt die Analyse realer Kostentreiber in den Fokus, insbesondere Leistungspreise und Lastspitzen. Grundlage ist das RLM-Lastprofil mit seinen 15-Minuten-Werten als "digitaler Fingerabdruck" des Unternehmens. Darauf aufbauend folgt die strategische Elektrifizierung von Wärme und Mobilität sowie die gezielte Eigenerzeugung. Entscheidend ist dabei nicht die installierte Leistung, sondern die Integration ins Lastprofil und die Eigenverbrauchsquote.

2. Intelligente Energieversorgung aufbauen (Hebel 5-7)

Im zweiten Abschnitt beschreibt Greenflash den Übergang zu einer aktiven Marktrolle. Zentrale Bausteine sind eine strukturierte Strombeschaffung mit Hedging-Strategien und Spotmarktintegration sowie der Einsatz von Industriespeichern. Diese übernehmen mehrere Funktionen gleichzeitig: Sie reduzieren Lastspitzen, optimieren Netzentgelte, erhöhen den Eigenverbrauch und ermöglichen Arbitrage am Strommarkt. Die zunehmende Komplexität erfordert eine übergeordnete Steuerung. KI-basierte Systeme verknüpfen Erzeugung, Verbrauch, Speicher und Marktpreise in Echtzeit und treffen operative Entscheidungen automatisiert.

3. Wirtschaftliche Umsetzung sichern (Hebel 8-9)

Abschließend zeigt der Leitfaden, wie aus technischen Maßnahmen belastbare Business Cases entstehen. Anhand konkreter Rechenbeispiele wird deutlich, wie sich Einsparungen aus verschiedenen Quellen addieren - von reduzierten Netzentgelten über den Ersatz fossiler Energieträger bis hin zu Markterlösen. Typische Amortisationszeiten liegen im Bereich weniger Jahre. Für die Umsetzung stehen sowohl Investitionsmodelle (CapEx) als auch nutzungsbasierte Ansätze (OpEx) zur Verfügung.

Das zentrale Fazit: Nicht einzelne Maßnahmen entscheiden, sondern das Zusammenspiel aller Komponenten. Energie wird zur steuerbaren Managementgröße, vorausgesetzt, Daten, Infrastruktur und Marktanbindung greifen intelligent ineinander.

Der vollständige Leitfaden steht ab sofort auf der Greenflash-Website zum Download bereit. Zusätzlich bietet das Unternehmen einen Self-Check an, mit dem Unternehmen ihren Status Quo bewerten können. Für eine vertiefte Analyse können Lastgangdateien direkt eingereicht werden; auf Basis dieser Daten erstellt Greenflash eine transparente Bewertung des individuellen Einsparpotenzials.

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