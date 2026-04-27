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FK Invest GmbH über Negativpreise am Strommarkt: Was Investoren jetzt wirklich verstehen müssen

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Bad Brückenau (ots)

Der Strommarkt in Deutschland steht unter Druck: Immer häufiger kommt es zu extremen Preisschwankungen – bis hin zu negativen Strompreisen. Für Investoren bedeutet das eine wachsende Unsicherheit und schwer planbare Einnahmen. Doch während viele noch versuchen, diese Dynamik zu verstehen, nutzen andere bereits gezielt moderne Anlagenkonzepte, um davon zu profitieren. Wie gelingt es also, Risiken zu minimieren und gleichzeitig stabile Renditen zu sichern?

Investoren und Unternehmer mit Interesse an Energie-Investments verfolgen ein klares Ziel: planbare, stabile Cashflows durch nachhaltige Anlagen. Photovoltaik galt lange als verlässliche Säule, doch der Strommarkt Deutschland entwickelt sich zunehmend volatil. Preisschwankungen gehören längst zum Alltag, während negative Strompreise zusätzliche Risiken mit sich bringen. Viele Investoren unterschätzen dabei die Auswirkungen dieser Marktmechanismen und konzentrieren sich primär auf die technische Leistungsfähigkeit ihrer Anlagen. Doch genau hier liegt das Problem: Wer die Vermarktungsbedingungen nicht versteht, riskiert erhebliche Einnahmeverluste. „Wenn Investoren die Dynamik von Negativpreisen im Strommarkt nicht berücksichtigen, kann das langfristig zu deutlichen Renditeeinbußen führen“, erklärt Frank Klüber von der FK Invest GmbH.

„Der entscheidende Hebel liegt nicht allein in der Technik, sondern in der intelligenten Kombination aus Erzeugung, Speicherung und Vermarktung“, betont Frank Klüber. Er verfügt über rund 15 Jahre Erfahrung im Bereich Photovoltaik und hat bereits Projekte von kleinen Dachanlagen bis hin zu großen Freiflächenanlagen realisiert. Damit kennt er die Herausforderungen des Marktes genau. Mit der FK Invest GmbH entwickelt er Projekte von der Planung bis zum Verkauf und integriert dabei gezielt moderne Technologien, die auf volatile Marktbedingungen ausgelegt sind. Statt auf starre Systeme zu setzen, verfolgt die FK Invest GmbH einen Ansatz, der Flexibilität in den Mittelpunkt stellt. Ziel ist es, Anlagen so zu konzipieren, dass sie auch bei schwankenden Preisen wirtschaftlich betrieben werden können – und genau hier setzen innovative Lösungen wie Tracker-Systeme und Hybridspeicher an.

Warum Negativpreise im Strommarkt entstehen und welche Folgen sie haben

Negative Strompreise entstehen immer dann, wenn das Stromangebot die Nachfrage übersteigt. Besonders häufig tritt dieses Phänomen im Strommarkt Deutschlands auf, wenn erneuerbare Energien wie Photovoltaik große Mengen einspeisen und gleichzeitig die Nachfrage gering bleibt. In solchen Situationen fallen die Börsenpreise unter null – ein Szenario mit erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen für Anlagenbetreiber.

Direktvermarkter reagieren darauf häufig, indem sie Photovoltaikanlagen temporär vom Netz nehmen, um Verluste zu vermeiden. Die gesetzliche Grundlage wurde mit dem Solarspitzengesetz 2025 deutlich verschärft: Nach § 51a EEG entfällt für Neuanlagen ab 100 kWp der Anspruch auf die Marktprämie bereits ab der ersten negativen Viertelstunde. „Für Investoren heißt das konkret: In diesen Zeiträumen entfällt die Förderung. Zwar werden die betroffenen Stunden an das Ende der 20-jährigen Laufzeit angehängt, doch entsteht ein unmittelbares Liquiditätsrisiko, da geplante Zahlungsströme erst deutlich später zufließen“, erläutert Frank Klüber.

Klassische Anlagen ohne Speicher sind davon besonders betroffen, da sie ihren Strom überwiegend zur Mittagszeit produzieren. Genau in diesen Stunden kommt es jedoch häufig zu einem Überangebot im Netz, wodurch die Preise sinken oder sogar ins Negative fallen. Dieses Produktionsprofil führt dazu, dass Strom genau dann eingespeist wird, wenn er am wenigsten wert ist. „Das Problem ist nicht die Menge des erzeugten Stroms, sondern der Zeitpunkt der Einspeisung“, erklärt Frank Klüber. Investoren, die sich ausschließlich auf hohe Erträge konzentrieren, übersehen oft, dass die Vermarktung des Stroms mindestens genauso entscheidend für die Rendite ist. Ohne zusätzliche Flexibilität sind sie den Schwankungen des Marktes nahezu ausgeliefert.

Wie moderne Anlagenkonzepte mit Speicher Risiken abfedern

Moderne Anlagen setzen genau an diesem Punkt an: Sie verschieben die Stromproduktion und -einspeisung gezielt in Zeiten mit höheren Preisen. Die FK Invest GmbH nutzt hierfür unter anderem Tracker-Systeme, die Solarmodule nach dem Sonnenstand ausrichten. Dadurch wird mehr Strom in den Morgen- und Abendstunden erzeugt. Das erhöht den sogenannten „Marktwert Solar“ der Anlage und entkoppelt die Erträge vom preisdrückenden Überangebot zur Mittagszeit, dem klassischen Kannibalisierungseffekt. Ergänzend dazu kommen PV-Speicher zum Einsatz, die überschüssige Energie zwischenspeichern. „Mit Speichern können wir Strom gezielt dann verkaufen, wenn die Marktbedingungen günstig sind“, erklärt Frank Klüber.

Besonders effizient sind sogenannte Hybridspeicher, bei denen Photovoltaikanlage und Batteriesystem optimal aufeinander abgestimmt sind. Im Gegensatz zu klassischen AC-Speichern, bei denen Strom mehrfach zwischen Gleich- und Wechselstrom umgewandelt wird, entstehen deutlich geringere Energieverluste. Das erhöht die nutzbare Strommenge und verbessert die Wirtschaftlichkeit der gesamten Anlage – bei gleichzeitig geringerer Abhängigkeit von Negativpreisphasen.

Ein Speicher verbessert jedoch nicht nur die Vermarktung des erzeugten Stroms. Er gleicht Lastspitzen aus und reduziert Einspeisespitzen, was zusätzlich zur Stabilisierung des Stromnetzes beiträgt. „Durch die Kombination aus Tracker-System, Hybridspeicher und intelligenter Steuerung lässt sich der Stromverkauf zeitlich so optimieren, dass Einnahmeausfälle in Negativpreisphasen spürbar reduziert werden“, erklärt Frank Klüber. Genau darauf zielt der Ansatz der FK Invest GmbH ab: Anlagen so zu konzipieren, dass sie auch unter volatilen Marktbedingungen stabil und wirtschaftlich betrieben werden können.

FK Invest GmbH: Warum der Strommarkt trotz Schwankungen langfristig Chancen bietet

Für Investoren ist nicht der steigende Strombedarf entscheidend, sondern die zunehmende Volatilität am Markt. Die wachsende Differenz zwischen Höchst- und Tiefstpreisen eröffnet modernen Anlagen mit Hybridspeichern künftig verbesserte Erlöspotenziale gegenüber klassischen PV-only-Anlagen.

„Die Nachfrage nach Strom wird in den kommenden Jahren deutlich steigen – entscheidend ist, wie intelligent dieser Strom produziert und vermarktet wird“, betont Frank Klüber. Für Investoren bedeutet das: Wer Risiken wie Negativpreise versteht und mit den richtigen technischen Konzepten darauf reagiert, kann stabile und attraktive Renditen erzielen. Genau darin liegt der Unterschied zwischen einer rein technischen Anlage und einem durchdachten, marktorientierten Energiekonzept.

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