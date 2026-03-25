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FK Invest GmbH: Gewinnerzielungsabsicht bei IAB-Solarprojekten – warum fehlende Wirtschaftlichkeit zur steuerlichen Zeitbombe werden kann

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Bad Brückenau (ots)

Hohe Gewinne, wachsende Steuerlast und der Wunsch, Kapital sinnvoll zu investieren: Immer mehr Unternehmer setzen dabei auf den Investitionsabzugsbetrag in Verbindung mit Solarprojekten. Doch was auf den ersten Blick wie ein steuerlicher Vorteil wirkt, entpuppt sich in der Praxis nicht selten als riskantes Konstrukt mit weitreichenden Folgen. Wann also wird aus der vermeintlich durchdachten Steuerstrategie eine gefährliche Fehleinschätzung?

Gewinnstarke Ärzte, Kanzleiinhaber und andere Unternehmer stehen regelmäßig vor derselben Herausforderung: Trotz hoher Einnahmen wächst das private Vermögen oft nicht im gleichen Maße, da ein erheblicher Teil der Gewinne direkt der Steuerlast zum Opfer fällt. Entsprechend groß ist der Wunsch nach legalen Entlastungsmöglichkeiten – insbesondere Modelle wie der Investitionsabzugsbetrag (IAB) nach § 7g EStG rücken dabei zunehmend in den Fokus. Dabei fehlt es jedoch vielen Investoren am nötigen Know-how, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit geplanter Investitionen fundiert zu bewerten. Auch Unterstützung von außen ist rar, denn Steuerberater begleiten zwar die Deklaration, übernehmen jedoch selten die strukturierte Prüfung konkreter Projekte. „Wird die Gewinnerzielungsabsicht nicht sauber nachgewiesen, drohen im Ernstfall empfindliche Steuernachzahlungen und Zinsbelastungen, die das gesamte Investment gefährden“, warnt Frank Klüber von der FK Invest GmbH.

„Der entscheidende Hebel liegt dabei nicht im Steuervorteil selbst, sondern in der wirtschaftlich tragfähigen Struktur des Investments“, fügt er hinzu. Als Geschäftsführer der Klüber Energie GmbH und Mitgesellschafter der FK Invest GmbH verfügt Frank Klüber über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Planung, Umsetzung und dem Betrieb von Photovoltaikanlagen – von kleineren Dachanlagen bis hin zu großflächigen Freiflächenprojekten im Megawattbereich. Seit mehreren Jahren liegt sein Fokus verstärkt auf technisch optimierten Anlagen mit einachsigen Trackersystemen und integrierten Speicherkonzepten. Durch diese Kombination gelingt es der FK Invest GmbH, nicht nur höhere Erträge zu erzielen, sondern auch die wirtschaftliche Stabilität der Projekte nachhaltig zu verbessern. Wie entsprechende IAB-Solarprojekte dabei wirtschaftlich gestaltet werden können, verrät Frank Klüber hier.

Zwischen Steuervorteil und Verpflichtung: Die Mechanik des Investitionsabzugsbetrags

Der Investitionsabzugsbetrag ermöglicht es Unternehmern, bis zu 50 Prozent einer geplanten Investition bereits im Vorfeld steuermindernd geltend zu machen. Ergänzend kann im Jahr der tatsächlichen Anschaffung eine Sonderabschreibung genutzt werden, wodurch sich zusätzliche Liquiditätseffekte ergeben. Häufig wird dabei ein Großteil des Investments – in der Regel zwischen 70 und 80 Prozent – über Fremdkapital finanziert. Die daraus resultierende Steuererstattung dient nicht selten zur Reduzierung des Eigenkapitaleinsatzes. Gleichzeitig entsteht jedoch eine klare Verpflichtung: Die Investition muss innerhalb von drei Jahren tatsächlich umgesetzt werden. Verzögerungen, beispielsweise durch langwierige Finanzierungsprozesse oder fehlende Projektverfügbarkeit, können dazu führen, dass entsprechende Fristen nicht eingehalten werden und der steuerliche Vorteil rückabgewickelt wird.

Eine zentrale Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung eines Investments ist hierbei die sogenannte Gewinnerzielungsabsicht. Diese setzt voraus, dass langfristig positive Ergebnisse zu erwarten sind und das Projekt wirtschaftlich tragfähig gestaltet wurde. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass viele Kalkulationen auf zu optimistischen Annahmen beruhen – insbesondere im Hinblick auf Strompreise, Betriebskosten oder technische Leistungswerte. Bleiben die tatsächlichen Ergebnisse über mehrere Jahre hinweg hinter den Erwartungen zurück, kann die Finanzverwaltung die ursprüngliche steuerliche Behandlung infrage stellen. Die Konsequenz: Bereits gewährte Steuervorteile werden rückwirkend aberkannt, was zu erheblichen finanziellen Belastungen führt.

Wirtschaftlichkeit entscheidet: Technische und marktbezogene Einflussfaktoren

Die tatsächliche Rentabilität eines Solarprojekts hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, die in einer realistischen Wirtschaftlichkeitsrechnung zwingend berücksichtigt werden müssen. Neben der natürlichen Alterung der Module spielen laufende Kosten wie Wartung, Versicherung, Pacht und Finanzierung eine wesentliche Rolle. Hinzu kommen externe Einflüsse wie schwankende Strompreise oder vermehrt negative Börsenstrompreise, bei denen eingespeister Strom nicht vergütet wird. Ohne geeignete Speicherlösungen erleiden Projekte erhebliche Umsatzeinbußen. Moderne Anlagenkonzepte setzen daher zunehmend auf integrierte Batteriespeicher, die es ermöglichen, Strom zwischenzuspeichern und zeitversetzt zu vermarkten.

Gerade bei größeren Freiflächenanlagen eröffnet sich durch eine gezielte Planung erhebliches Optimierungspotenzial. Im Gegensatz zu Dachanlagen, die durch bauliche Gegebenheiten limitiert sind, können Freiflächenprojekte optimal ausgerichtet werden. Der Einsatz einachsiger Trackersysteme erhöht dabei die Stromproduktion insbesondere in den Morgen- und Abendstunden. Gleichzeitig ermöglichen diese Systeme eine Anpassung an Wetterbedingungen wie beispielsweise gezielten Schneeabwurf im Winter. In Kombination mit Hybridspeichersystemen, bei denen Anlage und Speicher über einen gemeinsamen Wechselrichter betrieben werden, lassen sich zusätzliche Effizienzverluste vermeiden.

Ganzheitliche Umsetzung: Von der Planung bis zur Finanzierung

Die erfolgreiche Realisierung eines Solarprojekts erfordert weit mehr als eine reine Investitionsentscheidung. Neben technischen Aspekten spielen insbesondere strukturierte Prozesse eine entscheidende Rolle. Dazu zählen vollständige Vertragsunterlagen, belastbare Ertragsprognosen, technische Gutachten sowie die Abstimmung mit Banken und Netzbetreibern. Die Finanzierung selbst kann mehrere Wochen bis Monate in Anspruch nehmen und ist an umfangreiche Prüfungen geknüpft. Gleichzeitig ist zwischen technischer und netzseitiger Inbetriebnahme zu unterscheiden – ein Faktor, der sowohl für die steuerliche Behandlung als auch für die Vergütung maßgeblich ist. Unternehmen wie die FK Invest GmbH setzen daher auf eine vollständig integrierte Projektstruktur, bei der Planung, Umsetzung und Investorenbetreuung aus einer Hand erfolgen. Der Investor zahlt den Löwenanteil des Investments erst nach erfolgtem Netzanschluss – eine absolute Seltenheit im PV-Markt und ein wesentlicher Sicherheitsfaktor für Investoren.

Fazit: Steuerliche Vorteile brauchen wirtschaftliches Fundament

Der Investitionsabzugsbetrag kann ein wirkungsvolles Instrument zur Steueroptimierung sein – vorausgesetzt, die zugrunde liegende Investition ist wirtschaftlich tragfähig und sauber strukturiert. Fehlende Fachkenntnis, unzureichende Planung oder überoptimistische Annahmen können hingegen dazu führen, dass aus einem vermeintlichen Vorteil eine erhebliche steuerliche Belastung entsteht. Eine Kombination aus realistischer Kalkulation, technischer Expertise und vollständiger Dokumentation bildet daher die Grundlage für eine langfristig anerkannte Gewinnerzielungsabsicht und damit für den nachhaltigen Erfolg des Investments.

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