Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG

Frank Finanzplanung: Mit fünf Prüfkriterien zu steueroptimierten Photovoltaik-Direktinvestments und nachhaltigem Vermögensaufbau

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Pronsfeld (ots)

Unternehmer und Topverdiener sehen sich Jahr für Jahr mit einer enormen Steuerlast konfrontiert – ein erheblicher Teil ihres Einkommens fließt direkt an das Finanzamt, während der Vermögensaufbau ins Stocken gerät. Gleichzeitig wächst das Interesse an steueroptimierten Investments, doch der Markt ist unübersichtlich und voller Risiken. Welche Lösungen wirklich Substanz bieten, erfahren Sie hier.

Gerade Unternehmer, Selbstständige und gut bezahlte Angestellte mit einem zu versteuernden Einkommen ab etwa 200.000 Euro stehen vor einer zentralen Herausforderung: Trotz hoher Einnahmen bleibt von den erwirtschafteten Einnahmen oft deutlich weniger übrig als erwartet. Der Grund liegt in der progressiven Einkommensteuer, die große Teile des Einkommens abschöpft und so den langfristigen Vermögensaufbau ausbremst. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach Strategien, die nicht nur steuerliche Entlastung schaffen, sondern auch reale Werte aufbauen. Photovoltaik-Direktinvestments gelten in diesem Zusammenhang als vielversprechender Ansatz – insbesondere durch den sogenannten Investitionsabzugsbetrag (IAB), der es ermöglicht, geplante Investitionen bereits im Vorfeld steuerlich geltend zu machen. Doch genau hier beginnt das Problem: Der Markt ist geprägt von komplexen Angeboten, mangelnder Transparenz und wirtschaftlich schwer nachvollziehbaren Konzepten. „Viele Investoren erkennen zu spät, dass ein schlecht strukturiertes Investment nicht nur wirtschaftlich scheitern kann, sondern auch steuerliche Vorteile rückwirkend aberkannt werden“, erklärt Jonas Frank, Geschäftsführer der Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG.

„Genau deshalb ist es so entscheidend, nicht einfach dem nächstbesten Angebot zu vertrauen, sondern auf eine fundierte, unabhängige Prüfung zu setzen – eine, die steuerliche Anforderungen, wirtschaftliche Tragfähigkeit und professionelle Vermarktungsstrategien gleichermaßen berücksichtigt“, betont Norbert Frank. Die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes Unternehmen mit fast 40 Jahren Markterfahrung. Der Schwerpunkt liegt auf steueroptimierten Kapitalanlagen, insbesondere auf Photovoltaik-Direktinvestments. Gemeinsam mit ihrem Team begleiten die Geschäftsführer Jonas Frank, Lukas Frank und Norbert Frank ihre Kunden in allen Phasen des Investments: von der Analyse des individuellen steuerlichen Bedarfs in Abstimmung mit dem Steuerberater bis zur Auswahl, Prüfung und Umsetzung konkreter Projekte. Dabei arbeitet die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG marktunabhängig und ist nicht an bestimmte Anbieter gebunden. Ein zentraler Grundsatz lautet: Vermittelt werden nur Investments, die die Geschäftsführer selbst kaufen würden oder bereits selbst gekauft haben. Das sorgt für eine interne Qualitätsprüfung mit klarer Linie.

Qualitätsunterschiede im PV-Markt: Warum viele Angebote Risiken bergen

Der Markt für Photovoltaik-Investments weist erhebliche Qualitätsunterschiede auf, die für Investoren auf den ersten Blick kaum erkennbar sind. Viele Anbieter verkaufen Projekte bereits in frühen Planungsphasen, obwohl zentrale Elemente wie Genehmigungen, technische Details oder vertragliche Grundlagen noch nicht vollständig geklärt sind. „Wer hier nicht genau hinsieht, investiert im schlimmsten Fall in ein Projekt, dessen wirtschaftliche Basis nicht zu Ende gedacht ist“, warnt Lukas Frank.

Hinzu kommen problematische Zahlungsmodelle, bei denen Investoren bereits während der Bauphase große Teile des Kaufpreises leisten müssen, oft ohne ausreichende Sicherheiten. Das Fehlen von wichtigen Planungsunterlagen erhöht das Risiko zusätzlich. Gleichzeitig fehlen bei vielen Angeboten nachvollziehbare Wirtschaftlichkeitsberechnungen, sodass Investoren die tatsächliche Rentabilität kaum einschätzen können.

Der Fünf-Punkte-Prüfprozess der Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG

Um solche Risiken systematisch zu reduzieren, setzten die Experten der Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG auf einen klar strukturierten Fünf-Punkte-Prüfprozess. „Wir prüfen jedes Investment so, als würden wir selbst investieren – das ist unser Maßstab“, betont Norbert Frank.

IAB-Fähigkeit prüfen: Strukturierte Einschätzung der steuerlichen Kriterien und der nachvollziehbaren Gewinnerzielungsabsicht – in Abstimmung mit einem Steuerberater. Planunterlagen auf Plausibilität prüfen: Transparenz ist kein Luxus, sondern Pflicht. Alle relevanten Unterlagen sollten nachvollziehbar sein und in einer digitalen Datenbank jederzeit zur Einsicht bereitstehen. Kundenfreundlicher Zahlplan: Der Großteil der Investitionssumme wird erst bei Inbetriebnahme der Anlage in Rechnung gestellt – ein wesentlicher Faktor zur Reduzierung des Investitionsrisikos während der Bauzeit. Gesicherte Finanzierung: Mehrere Banken stehen bereit. Die Projekte wurden bereits bankseitig geprüft, sodass für eine zügige Finanzierung nur noch die persönliche Bonitätsprüfung erforderlich ist. Intelligente Stromvermarktungsstrategie: Die Vermarktung ist der entscheidende Ertragsfaktor. Durch eine aktive Stromvermarktung und die Einbindung eines Energieversorgers, sowie die Integration von Batteriespeichern entsteht ein Vermarktungskonzept, das über EEG und klassische Direktvermarktung hinausgeht und damit langfristig höhere sowie stabilere Erträge ermöglichen soll.

„Jeder dieser fünf Punkte ist für sich entscheidend“, betont Jonas Frank. „Erst in der Kombination entsteht ein Investment, das steuerlich, wirtschaftlich und technisch wirklich standhält.“

Intelligente Stromvermarktung als Schlüssel zur Stabilität

Während viele Anbieter auf klassische Modelle wie die Einspeisevergütung nach dem EEG oder einfache Direktvermarktung setzen, geht Frank Finanzplanung bewusst einen anderen Weg. „Langfristig stabile Erträge entstehen nur, wenn die Vermarktung professionell strukturiert ist“, erklärt Lukas Frank. Konkret bedeutet das: Statt sich ausschließlich auf die eigene Photovoltaikanlage zu verlassen, wird der erzeugte Strom in ein größeres System eingebunden. Grundlage dafür ist das sogenannte Bilanzkreismodell, ein Konzept, das ursprünglich von großen Energieversorgern genutzt wird. Dabei werden verschiedene Energiequellen wie Photovoltaik, Windkraft und zusätzlicher Börsenstrom gebündelt. Diese Gesamtmenge wird anschließend an unterschiedliche Abnehmer, etwa Unternehmen oder Haushalte, verkauft. Ergänzend kommen Batteriespeicher zum Einsatz, mit denen Strom zwischengespeichert und gezielt dann verkauft werden kann, wenn beispielsweise Börsenpreise höher sind.

Für Investoren entsteht daraus ein entscheidender Vorteil: Die Höhe der Einnahmen hängt nicht mehr ausschließlich von der eigenen Anlage ab. Wird diese etwa aufgrund einer drohenden Netzüberlastung vom Netzbetreiber vorübergehend abgeschaltet, kann der Energieversorger auf andere Quellen zurückgreifen. So lassen sich Ertragsschwankungen deutlich besser ausgleichen und die Planungssicherheit steigt spürbar.

Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG: Ganzheitliche Begleitung von der Planung bis zur Umsetzung

Neben der Projektprüfung und Vermarktung entscheidet vor allem die laufende Betreuung darüber, ob ein Investment langfristig erfolgreich ist. Genau hier setzt das Team der Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG an: Kunden werden nicht punktuell beraten, sondern über den gesamten Prozess hinweg begleitet – von der ersten Analyse der steuerlichen Ausgangssituation bis hin zur Finanzierung und konkreten Umsetzung. Das Ziel ist klar strukturiert: Zunächst wird gemeinsam mit dem Steuerberater geprüft, welches Potenzial überhaupt vorhanden ist. Anschließend folgen die Auswahl geeigneter Projekte und die Organisation der Finanzierung. Dafür arbeitet das Unternehmen mit einem Finanzierungsdienstleister und mehreren Banken zusammen, sodass auch größere Investitionsvolumen realisierbar bleiben.

Für Investoren bedeutet das vor allem eines: Klarheit. Alle Schritte bauen logisch aufeinander auf, steuerliche Fristen und wirtschaftliche Aspekte werden konsequent berücksichtigt. „Unser Ziel ist es, nicht nur die Steuerlast zu optimieren, sondern nachhaltige Vermögenswerte aufzubauen“, so Lukas Frank. Das Ergebnis ist eine durchdachte Gesamtstrategie: Steuerliche Vorteile, etwa durch den Investitionsabzugsbetrag oder die Sonderabschreibung, werden gezielt genutzt, während gleichzeitig in reale Sachwerte investiert wird. Kurzfristig kann so die Steuerlast reduziert werden, langfristig entsteht eine stabile Einkommensquelle. Ist die Finanzierung einmal getilgt, liefern Photovoltaik-Investments kontinuierliche passive Erträge und tragen nachhaltig zum Vermögensaufbau bei.

Fazit: Die Qualität entscheidet über den Erfolg

Photovoltaik-Direktinvestments können ein wirkungsvoller Hebel sein, um Steuerlast zu senken und gleichzeitig Vermögen aufzubauen, allerdings nur dann, wenn sie sauber geplant und professionell umgesetzt sind. Gerade in einem Markt mit großen Qualitätsunterschieden entscheidet die Struktur über Erfolg oder Misserfolg: Transparente Konzepte, realistische Kalkulationen und eine durchdachte Vermarktung sind dabei unverzichtbar.

Die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG setzt genau hier an und verbindet langjährige Erfahrung mit einem klar strukturierten Prüf- und Auswahlprozess. Für Investoren entsteht dadurch eine belastbare Grundlage, um steuerliche Vorteile gezielt zu nutzen und gleichzeitig in nachhaltige Sachwerte zu investieren. „Am Ende geht es nicht darum, irgendein Investment zu wählen, sondern das Richtige. Eines, das steuerlich und wirtschaftlich zukunftsfähig ist“, bringt es Norbert Frank auf den Punkt.

Sie möchten Ihre Steuerlast nicht länger dem Zufall überlassen, sondern gezielt reduzieren und gleichzeitig Vermögen in nachhaltigen Sachwerten aufbauen? Dann melden Sie sich jetzt bei der Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG und lassen Sie prüfen, welche Möglichkeiten steueroptimierter Photovoltaik-Investments in Ihrer individuellen Situation sinnvoll sind!

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