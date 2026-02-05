Olympia Jubiläum Franz Klammer ´76 Tag der Legenden: Team Russi gelang Olympiarevanche

Franz Klammer Foundation

Am 5. Februar '76 siegte Franz Klammer bei Olympia: Gold vor Bernhard Russi. 50 Jahre kam es zum Battle of Champions: Team Russi siegte vor Team Klammer.

Am gestrigen 2. Tag der Feierlichkeiten zu Franz Klammers Olympiasieg 1976 am Patscherkofel in Innsbruck stand der Tag der Legenden auf dem Programm. Exakt heute um die Mittagszeit jährt sich der Olympiahusarenritt von Skikaiser Franz Klammer zum 50. Mal!

Originalstrecke wurde von Skikaiser Klammer und Swiss Ski Legende Russi befahren

Am Vormittag kam es zur Originalbefahrung der beiden Olympiahelden von Innsbruck 1976: flankiert von zahlreichen Champions (u.a. Annemarie Moser Pröll, Maria Riesch, Leonhard Stock, Andre Arnold, Peter Runggaldier) kam es ab 8.30 Uhr zur Hangbefahrung der Originalstrecke von 1976. Beide waren sich einig: Franz Klammer hat die Abfahrt in der zweiten Hälfte durch eine „neue Linie“ gewonnen. Trotz vieler Ansätze konnte Bernhard Russi die 33 Hundertstel auch gestern nicht finden.

Legendenrennen am Nachmittag: Team Russi gewann, Klammer schlug Russi erneut

Am Nachmittag kam es im Zielhang der Patscherkofelbahn zum Battle of Champions. Team Klammer (u.a. Alex Pointner, Hannes Reichelt, Günter Mader, Marcus Wasmeier, Annemarie Moser Pröll, Fritz Strobl) gegen das Team Russi (u.a. Maria Riesch, Manfred Pranger, Peter Runggaldier, Andre Arnold, Leonhard Stock, Franz Weber)!

Es ging darum welches Team, nach einem ersten Lauf, seine prognostizierte Zeit besser „einhielt“. Das Team Russi siegte (Abweichung 0,38 Sekunden : 0,42 Sekunden) und damit war das Seelenheil für Bernard Russi gelunden: endlich ein Sieg am Patscherkofel! Revanche gelungen..., doch den Einzelerfolg gelang Russi auch heute nicht: Klammer fuhr 25,50 Sekunden, Russi 26,90 Sekunden!

Beim Legendenrennen gesichtet wurden durüberhinaus u.a. Gernerali AG CSMO Reinhard Pohn.

ORF Tirol und Tiroler Tageszeitung luden zum Zeitzeugengespräch ins Landhaus

Im Rahmen des Tages der Legenden luden die beiden Leitmedien Tirols zum Zeitzeugengespräch in das Landhaus in Innsbruck. Galerie und Saal waren voll besetzt – hunderte Menschen lauschten den Ausführungen des Skikaisers. Unter den Gästen waren u.a. Gastgeber Landeshauptmann Toni Mattle, Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber, Es Ski General Klaus Leistner, Skikaisers Gattin Eva Klammer und Speed Ski Weltrekordler Franz Weber.

Metropol Kino zeigte “Chasing the Line”

Zum Abschluss des Tages der Legenden gab es eine Filmvorführung des Franz Klammer Films „Chasing the Line“, dessen Reinerlös auch für die Franz Klammer Foundation zugute kam. Über 100 Zuschauer ließen es sich nicht entgehen, dass Kaiser Franz die Vorstellung selbst eröffnete. „Das tolle an dem Rennen ist, dass wenn immer ich mir das anschaue, ich gewinne immer“, betonte der Kaiser und wünschte allen einen schönen Kinoabend. Insgesamt konnten Ꞓ 2.000,00 an Unterstützung für die Franz Klammer Foundation durch diese Aktion des Metropol Kinos aufgebracht werden.

50 Jahre nach Olympiasieg gab es einen Gewinner: Ꞓ 205.000 für die Projekte der Franz Klammer Foundation

War der Start am Dienstag mit 183.000 Ꞓ schon ein überwältigender Erfolg, kamen durch die Kinoaktion, die Versteigerung eines Real Madrid Trikots – ermöglicht durch „Innsbruck Tourismus“ – sowie die Versteigerung eines Skitages mit Franz Klammer noch weitere Ꞓ 22.000 zusammen. Somit wurde ein Gesamtergebnis in der Höhe von Ꞓ 205.000 erzielt. „Ein unglaubliches Ergebnis – die 2 Tage waren eine Zeitreise mit Freunden. Ich habe jede Sekunde genossen und bin extrem dankbar allen Unterstützern, dass dieses Ergebnis zustande gekommen ist“, zeigte sich der Skikaiser beeindruckt.

Am gesamten Tag konnten rd. 1.000 Fans mit Unterschriften & Selfies dem Skikaiser Klammer und Swiss Ass Russi ganz nahe kommen.

Über die Franz Klammer Foundation:

Die Franz Klammer Foundation wurde 1998 von Skikaiser Franz Klammer gegründet und unterstützt Sportler:innen, die durch Sport in Not geraten oder sozial benachteiligt sind. Sie ist eine gemeinnützige Stiftung österreichischen Rechts. Sie gehört zu den gemeinnützigen Organisationen, die auch spendenbegünstigungsbescheidet durch das BMF sind. Dadurch ist jede Spende an die Foundation gemäß §4 EstG voll absetzbar. In den letzten 28 Jahren wurden rd. 400 Sportler:innen unterstützt und über Ꞓ 3,7 Mio. gefundet. Allein in den letzten beiden Jahren wurden rd. 200.000 Ꞓ zur Unterstützung von u.a. Günther Chromecek (Ex Erfolgstrainer der Nordischen Kombinierer) ausgeschüttet. www.FranzKlammerFoundation.com

Spendenkonto:

Franz Klammer Privatstiftung, Volksbank Wien

IBAN: AT97 4300 0414 0197 6000; BIC: VBWIATW1

Über Franz Klammer:

5-facher Abfahrtsweltcupsieger, 25 Siege Weltcup Abfahrt, 1 Sieg Weltcup Kombination, Gold Olympia Abfahrt 1976 Innsbruck, Gold Ski WM Kombination 1974 St. Moritz, Gold Ski WM Abfahrt 1976 Innsbruck, Silber Ski WM Abfahrt 1974 Sankt Moritz, 4-fach Kitzbühel Sieger

