Neuer Kinderherzbuch Verlag startet mit innovativen Mitmach-Büchern für Kinder in medizinisch und emotional herausfordernden Situationen in Berlin

Berlin (ots)

Kinder stark machen - das ist das Ziel des neu gegründeten Kinderherzbuch Verlags in Berlin. Der Spezialverlag entwickelt liebevoll gestaltete, interaktive Mitmach-Bücher, die Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren in Klinik, Alltag und allgemeinen sowie herausfordernden Lebenssituationen begleiten. Die Bücher kombinieren kindgerechte Erklärungen, Raum für Gefühle und alltagstaugliche Impulse zur Stärkung von Resilienz und Selbstvertrauen.

"Öffne dein Herz": Mutmach-Bücher für kleine Patient:innen

Die Verlagsmarke "Öffne dein Herz" richtet sich mit medizinischen Themen wie zum Beispiel Herzerkrankungen, allgemeine Operationen und weiteren Themen an Kinder. Die interaktiven und multifunktionellen Bücher erklären medizinische Abläufe verständlich, machen Gefühle sichtbar und helfen, eigene Erlebnisse zu verarbeiten. So werden sie zur Kommunikations-Brücke zwischen Kindern, Eltern, Ärzt:innen und Pflegekräften. Zum Buchinhalt gehören auch Sticker, Spiele, Mut-Orden und Traumreisen sowie viele weitere Inhalte zum Ausfüllen und Mitmachen.

"Ein einzigartiges Mitmach-Buch, das Kindern spielerisch erklärt, was im Krankenhaus passiert und ihnen gleichzeitig Mut und Zuversicht schenkt", sagt Univ.-Prof. Dr. med. Georg Daniel Dürr, Leiter der Kinderherzchirurgie am Universitätsklinikum Mainz.

"Mut tut gut": Resilienz stärken im Kinderalltag

Mit der Reihe "Mut tut gut" spricht der Verlag alle Kinder an, die ihre Gefühle besser verstehen und innere Stärke entwickeln möchten - unabhängig von Erkrankungen. Tierische Begleiter wie der kleine Bär Urjas führen durch fantasievolle Geschichten, Ausmalseiten und Reflexionsübungen rund um Mut, Selbstvertrauen, Achtsamkeit und Empathie.

"Das sind Bücher, die du dir als Kind an deiner Seite gewünscht hättest", erklärt Autorin Regina Iglauer-Sander.

Gründerteam mit Medien-, Medizin- und Coachingkompetenz

Der Kinderherzbuch Verlag GmbH & Co. KG wurde im Dezember 2025 von Regina Iglauer-Sander und Andreas W. Merk in Berlin gegründet. Iglauer-Sander, langjährige Medizin-Pressesprecherin, Redakteurin und System-Coach, verantwortet Konzept und Inhalte. Diplom-Kaufmann Merk bringt seine Expertise in Unternehmenssteuerung und Finanzen ein.

"Was Herzen bewegen will, muss von Herzen kommen - genau so arbeiten wir", sagt Iglauer-Sander. "Unsere Bücher sollen Halt geben, Gespräche erleichtern und Mut machen - im Klinikalltag ebenso wie zu Hause."

Besonderen Wert legt der Verlag auch auf Nachhaltigkeit, klimaneutralen Druck und den Produktionsstandort Deutschland.

Zielgruppen: Familien, Kliniken, Fachpersonal, Selbsthilfegruppen und Schulen

Die Bücher richten sich an Familien, Kinderkliniken, Praxen, Reha-Einrichtungen, Pflegekräfte, psychosoziale Dienste sowie an Selbsthilfegruppen und Kindergärten/ Schulen. Weitere Themen wie Diabetes, Allergien, Lungenerkrankungen und allgemeine Gesundheitsthemen sind in Vorbereitung, ebenso zusätzliche Titel der Reihe "Mut tut gut" mit neuen tierischen Begleitfiguren.

Über den Kinderherzbuch Verlag

Der Kinderherzbuch Verlag mit Sitz in Berlin entwickelt interaktive, kindgerechte Mitmach-Bücher, die medizinische Aufklärung, psychologische Unterstützung und kreative Elemente verbinden. So entstehen Kommunikationsräume zwischen Kindern, Familien und Fachkräften - für mehr Verständnis, Mut und Zusammenhalt.

Erhältlich sind die Bücher über die Verlagswebsite www.kinderherzbuchverlag.de und in Kürze über amazon.de und im Buchhandel.

