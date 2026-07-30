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Mission-K 2026 am 29. und 30. September: Deutschlands führende Plattform für militärische Weltraumfähigkeit, Resilienz und starke Lieferketten

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Düsseldorf (ots)

Wer Satelliten und ihre Lieferketten nicht schützen kann, verliert im Krisenfall zentrale Fähigkeiten. Kommunikation, Navigation, Aufklärung und militärische Handlungsfähigkeit sind heute unmittelbar von resilienten Weltraumsystemen abhängig. Gleichzeitig entscheidet die industrielle Basis darüber, ob Europa kritische Technologien souverän entwickeln, produzieren und dauerhaft betreiben kann.

Vor diesem Hintergrund bringt Mission-K am 29. und 30. September 2026 im Wunderland Kalkar zentrale Akteure aus Space, Defence, Politik, Bundeswehr und industrieller Supply Chain zusammen. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an etablierte Unternehmen als auch an Firmen, die ihren Markteintritt in den Space- und Defence-Sektor planen und Teil einer resilienten europäischen Lieferkette werden wollen. Interessenten können sich noch bis Mitte September unter mission-k.de Tickets sichern.

Auf staatlicher und militärischer Seite ist Mission-K hochrangig vertreten. Dazu gehören das Weltraumkommando der Bundeswehr unter Generalmajor Michael Traut, der Bereich Weltraumoperationen des Bundesministeriums der Verteidigung, das Kommando Luftwaffe sowie das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Hinzu kommen mehr als 30 Firmenpartner und Vertreter von über 100 Unternehmen aus Weltraum, Verteidigung und Supply Chain.

Bestätigte Keynotes kommen von Thomas Tschirner (ArianeGroup), Martin Rudolph (STARK Defence), Oberstleutnant Michael Frick (Weltraumkommando der Bundeswehr), Lauren Schulte Kjeldsen (Evonik), Tom Segert (Berlin Space Technologies), sowie NRW MWIKE Staatssekretär Paul Frederik Höller. Weitere Beiträge sind von Airbus Defence and Space, TrendAI, NATO DIANA und Palladion vorgesehen.

Im Zentrum stehen drei praxisorientierte Challenges, die mit Unterstützung des Weltraumkommandos und des Innovationssystems der Bundeswehr entstanden sind. Bearbeitet werden nicht-kinetische aktive Abwehrmechanismen zum Schutz deutscher Weltrauminfrastruktur, passive Schutzsysteme aus Hightechmaterialien sowie sichere SATCOM-Lösungen für mobile Bodenstationen unter Jamming, Spoofing und Cyberangriffen. Ziel sind konkrete, technologisch realisierbare Produkt- und Fähigkeitsansätze bis 2035.

Die interaktive Experience Colony ergänzt das Programm um begehbare Themenwelten, Demonstratoren und direkte Begegnungen zwischen Industrie, Bundeswehr, Politik und Start-ups. Mission-K wird damit zu einer Plattform, auf der Zusammenarbeit nicht nur diskutiert, sondern konkret angestoßen wird.

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