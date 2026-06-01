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Hoher Einsatz, kleine Rente: Was sich 2027 bei der Altersvorsorge für Einsatzkräfte ändert

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Scharbeutz (ots)

Viele Rettungskräfte verlassen sich bei der Altersvorsorge auf gesetzliche Rente, Zusatzversorgung und ein paar Verträge aus der Vergangenheit. Ab 2027 steht ein neues Werkzeug bereit: das Altersvorsorgedepot. Dahinter steckt eine staatlich geförderte Geldanlage, bei der Einzahlungen mit bis zu 50 Prozent Zuschuss unterstützt werden und gezielt in ETFs und Fonds fließen können. Wer früh einsteigt, kann aus kleinen Beträgen über die Jahre ein starkes Polster machen – passend zum harten Job.

Immer wieder zeigt sich, dass Einsatzkräfte hart arbeiten und trotzdem auf eine viel zu kleine Rente zusteuern. In diesem Beitrag erfahren Sie, was sich 2027 konkret ändert und wie das neue Depot funktioniert.

Warum das Thema gerade im Rettungsdienst wichtig ist

Kaum ein Beruf bringt so viele Belastungen mit sich wie der Rettungsdienst. Schichtarbeit, Nachtdienste, körperlicher Druck und psychische Belastungen gehören für viele Einsatzkräfte zum Alltag. Gleichzeitig bleibt das Einkommen oft hinter der Verantwortung zurück, die der Beruf mit sich bringt.

Dadurch entsteht bei vielen Beschäftigten eine Versorgungslücke im Alter. Gesetzliche Rente und betriebliche Zusatzversorgung reichen häufig nicht aus, um den bisherigen Lebensstandard langfristig zu sichern. Hinzu kommt, dass ältere Vorsorgeverträge oft hohe Kosten verursachen oder nur geringe Renditen bieten.

Mit dem Altersvorsorgedepot soll deshalb ab 2027 eine neue Form der staatlich geförderten Altersvorsorge eingeführt werden, die stärker auf langfristigen Vermögensaufbau setzt.

So funktioniert das Altersvorsorgedepot

Das neue Modell soll die klassische Riester-Förderung teilweise ablösen. Anders als bei vielen bisherigen Vorsorgeprodukten stehen künftig nicht mehr Garantien im Mittelpunkt, sondern renditeorientierte Anlagen über ETFs und Fonds.

Ziel ist eine transparentere Altersvorsorge mit niedrigeren Kosten und besseren langfristigen Renditechancen. Während der Ansparphase sollen Kapitalerträge steuerfrei bleiben, wodurch das Vermögen über Jahre wachsen kann. Gleichzeitig bleibt das Depot zweckgebunden und dient in erster Linie der Altersvorsorge.

Diese staatlichen Zuschüsse sind geplant

Nach aktuellem Stand gilt folgende Förderung:

50 Prozent Zuschuss auf Einzahlungen bis 360 Euro jährlich

25 Prozent Zuschuss auf weitere Beiträge bis insgesamt 1.800 Euro pro Jahr

maximal 540 Euro Grundzulage jährlich

Wer beispielsweise 30 Euro monatlich spart, könnte bereits 180 Euro Förderung erhalten. Bei 150 Euro monatlich wäre die maximale Grundzulage erreichbar.

Zusätzlich sollen Familien profitieren. Für jedes Kind sind bis zu 300 Euro Kinderzulage pro Jahr vorgesehen. Außerdem ist ein einmaliger Berufseinsteigerbonus von 200 Euro geplant, wenn der Vertrag vor dem 25. Lebensjahr abgeschlossen wird. Gerade für junge Einsatzkräfte kann das interessant sein, weil beim langfristigen Vermögensaufbau vor allem Zeit eine entscheidende Rolle spielt.

Nicht jeder ist automatisch förderberechtigt

Ob die Förderung genutzt werden kann, hängt vom jeweiligen Beschäftigungsstatus ab. Förderberechtigt sollen unter anderem sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer, Auszubildende sowie bestimmte Selbstständige sein.

Für den Rettungsdienst bedeutet das: Angestellte Notfallsanitäter oder Rettungssanitäter dürften meist anspruchsberechtigt sein. Schwieriger kann die Situation bei Honorarkräften oder selbstständigen Tätigkeiten werden. Entscheidend ist deshalb nicht allein die Tätigkeit im Rettungsdienst, sondern die sozialversicherungsrechtliche Einordnung des Beschäftigungsverhältnisses.

Alte Verträge sollten überprüft werden

Viele Einsatzkräfte besitzen bereits Riester-Verträge oder ältere private Rentenversicherungen. Diese müssen nicht automatisch gekündigt werden. Zwar soll ein Wechsel in das neue System künftig möglich sein, dennoch kann nicht jeder Umstieg sinnvoll sein. Manche Altverträge enthalten Garantien, die weiterhin wertvoll sein können. Andere Verträge leiden dagegen unter hohen Kosten oder schwacher Entwicklung.

Vor einer Entscheidung sollten deshalb unter anderem Kosten, Garantien, steuerliche Auswirkungen und die persönliche Lebenssituation geprüft werden. Gerade bei geförderten Produkten passieren außerdem häufig vermeidbare Fehler – etwa falsch beantragte Zulagen, ungeprüfte Altverträge oder Anlagestrategien, die nicht zur eigenen Lebensphase passen. Auch vermögenswirksame Leistungen bleiben häufig ungenutzt.

Entscheidend bleibt deshalb, dass die gewählte Vorsorgestrategie langfristig zur eigenen beruflichen und finanziellen Situation passt.

Fazit

Mit dem Altersvorsorgedepot entsteht ab 2027 eine neue Möglichkeit der privaten Altersvorsorge, die stärker auf langfristige Kapitalmarktanlagen setzt. Besonders für Einsatzkräfte könnten staatliche Zuschüsse, ETF-basierte Investments und steuerfreie Erträge während der Ansparphase interessant werden.

Trotzdem bleibt entscheidend, dass die Vorsorge individuell geplant wird. Beschäftigungsstatus, Familie, bestehende Verträge und persönliche Belastungen im Berufsalltag spielen dabei weiterhin eine wichtige Rolle.

Über Simon Schöffl

Simon Schöffl ist Gründer und Geschäftsführer von RetterFinanz. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den finanziellen und absicherungsrelevanten Herausforderungen von Einsatzkräften aus Rettungsdienst, Feuerwehr und vergleichbaren Berufen. Sein Schwerpunkt liegt auf Arbeitskraftabsicherung, Altersvorsorge und strukturiertem Vermögensaufbau unter besonderen dienstlichen Bedingungen. Mehr Informationen unter: https://retterfinanz.de/

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