The Plantly Butchers GmbH & Co. KG

Billie Green: Vegane Frikadellen mit Handmade-Charakter

Wie bei Oma, aber pflanzlich!

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Manche Gerichte wecken sofort Kindheitserinnerungen - Frikadellen gehören ganz sicher dazu. Mit den neuen Veganen Frikadellen bringt Billie Green ab sofort ein Stück Heimatküche zurück auf den Teller - nur eben ganz ohne Fleisch. Außen leicht kross und innen herzhaft-saftig zeigen sie: "So lecker geht rein pflanzlich!"

Die Billie Green Veganen Frikadellen sind echte Allrounder: Ob kalt zum Snacken oder heiß aus der Pfanne - sie passen genauso gut zum Feierabendbrot wie zum Picknick im Park oder zum schnellen Lunch unterwegs. Mit 26 g Protein auf 100 g, ganz ohne Zusatzstoffe und mit ihrem typischen, leicht unregelmäßigen Handmade-Look könnten sie glatt aus Omas Küche kommen.

Erinnerungen an früher - neu interpretiert

Ob als Buletten, Fleischpflanzerl oder Frikkos: In vielen Familien sind diese echten Klassiker nicht wegzudenken. Billie Green bringt diesen Küchenliebling rein pflanzlich auf den Markt - und die Billie Green Veganen Frikadellen sind nicht nur echt lecker, sondern überzeugen sowohl in Sachen Konsistenz als auch in der Optik. Genau das Richtige für alle, die bewusst genießen wollen, ohne Kompromisse beim Geschmack einzugehen.

Über Billie Green

Die Marke Billie Green begeistert seit ihrem Marktstart im September 2022 die Verbraucher*innen mit innovativen, veganen Fleischalternativen. Aktuell gehört Billie Green zu den Top 3 der erfolgreichsten Marken für vegetarische und vegane Fleischalternativen in Deutschland. Die Billie Green Veganen Schinkenwürfel und die Billie Green Veganen Snacks Salami-Style sind die jeweiligen Marktführer in diesen Segmenten. Die veganen Fleischalternativen von Billie Green gibt es als Snack, als Kitchenhelper, als Aufschnitt und auch als Hauptgerichte, die in der Pfanne und auf dem Grill zubereitet werden können. Und: Das Sortiment wächst weiter und beweist in immer mehr Verzehrsituationen: "So lecker geht rein pflanzlich!"

Neu von Billie Green im Kühlregal

Billie Green Vegane Frikadellen, 180 g, 3,29 EUR UVP

Kalt als Snack oder heiß aus der Pfanne: Die veganen Frikadellen punkten mit ihrem herzhaft-saftigen Geschmack und lassen sich vielseitig einsetzen. Die Billie Green Veganen Frikadellen haben einen Proteingehalt von 26 g auf 100 g und sind frei von Zusatzstoffen*.

*"Frei von Zusatzstoffen" heißt, wir verzichten auf die Zugabe von E-Nummer-pflichtigen Zusatzstoffen, wie z.B. Konservierungsstoffen, künstlichen Farbstoffen oder Verdickungsmitteln.

Original-Content von: The Plantly Butchers GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell